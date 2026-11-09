Fidèle à son ADN d'innovation, Red lance quatre produits pour garder une longueur d'avance :

● Organic Search (SEO + GEO) : être visible sur Google et dans l'IA, alors que 40 % des voyageurs français préparent leurs vacances avec l'IA en 2026, contre 9 % en 2024.

● ChatGPT Ads : soyez visible lorsque les internautes recherchent une annonce dédiée.

● Reddit Ads : capter les communautés d'une plateforme en plein essor (+90 % d'utilisateurs actifs hebdomadaires en France sur un an).

● Booster Basse Saison : transformer la demande d'arrière-saison en réservations, à moindre coût d'acquisition.