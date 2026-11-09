Un ancrage français, une force de frappe européenne
Depuis Lille, au cœur des Hauts-de-France, l'agence Red Online Marketing accompagne destinations, hébergeurs, parcs de loisirs, sites culturels et agences de voyages dans le développement de leur visibilité et de leurs réservations en ligne.
Sa particularité : trois bureaux européens (Lille, Utrecht aux Pays-Bas et Cologne en Allemagne) et 20 ans d'expérience dédiés exclusivement au tourisme.
Pour un acteur français, c'est un atout décisif : adresser les clientèles française, néerlandaise, belge, allemande, espagnole ou britannique avec un marketing pensé dans la langue et la culture de chaque marché.
Plus de 250 acteurs du tourisme et des loisirs lui ont déjà fait confiance : European Sleeper, Pairi Daiza, Semitour, Les Castels, Huttopia, Homair ou Charente Tourisme.
Sa particularité : trois bureaux européens (Lille, Utrecht aux Pays-Bas et Cologne en Allemagne) et 20 ans d'expérience dédiés exclusivement au tourisme.
Pour un acteur français, c'est un atout décisif : adresser les clientèles française, néerlandaise, belge, allemande, espagnole ou britannique avec un marketing pensé dans la langue et la culture de chaque marché.
Plus de 250 acteurs du tourisme et des loisirs lui ont déjà fait confiance : European Sleeper, Pairi Daiza, Semitour, Les Castels, Huttopia, Homair ou Charente Tourisme.
Une agence pilotée par la performance
Ce qui distingue Red, c'est une approche 100 % orientée résultats. Chaque euro investi est suivi, mesuré et optimisé au regard d'objectifs clairs : trafic qualifié, réservations, chiffre d'affaires.
Cette exigence est reconnue par Google lui-même : Red Online Marketing est certifiée Google Partner Premier, un statut réservé au top 3 % des agences partenaires de Google. L'agence est également partenaire de Meta, Microsoft et TikTok.
Son approche couvre l'ensemble du parcours client :
▸ SEO et GEO : référencement naturel et visibilité dans les moteurs génératifs (ChatGPT, Gemini, AI Overviews).
▸ SEA : campagnes Google Ads et Microsoft Ads.
▸ Social Ads : Meta et TikTok.
▸ Contenu : éditorial optimisé pour la conversion et le référencement.
Mais la performance commence par la mesure. C'est pourquoi le tracking est au cœur du métier de Red : mise en place d'un suivi fiable des conversions (tracking serveur, gestion du consentement), tableaux de bord et reporting automatisés, analyse de l'attribution. Autant de fondations indispensables pour piloter les budgets avec justesse.
Cette exigence est reconnue par Google lui-même : Red Online Marketing est certifiée Google Partner Premier, un statut réservé au top 3 % des agences partenaires de Google. L'agence est également partenaire de Meta, Microsoft et TikTok.
Son approche couvre l'ensemble du parcours client :
▸ SEO et GEO : référencement naturel et visibilité dans les moteurs génératifs (ChatGPT, Gemini, AI Overviews).
▸ SEA : campagnes Google Ads et Microsoft Ads.
▸ Social Ads : Meta et TikTok.
▸ Contenu : éditorial optimisé pour la conversion et le référencement.
Mais la performance commence par la mesure. C'est pourquoi le tracking est au cœur du métier de Red : mise en place d'un suivi fiable des conversions (tracking serveur, gestion du consentement), tableaux de bord et reporting automatisés, analyse de l'attribution. Autant de fondations indispensables pour piloter les budgets avec justesse.
Les nouveautés 2027
Fidèle à son ADN d'innovation, Red lance quatre produits pour garder une longueur d'avance :
● Organic Search (SEO + GEO) : être visible sur Google et dans l'IA, alors que 40 % des voyageurs français préparent leurs vacances avec l'IA en 2026, contre 9 % en 2024.
● ChatGPT Ads : soyez visible lorsque les internautes recherchent une annonce dédiée.
● Reddit Ads : capter les communautés d'une plateforme en plein essor (+90 % d'utilisateurs actifs hebdomadaires en France sur un an).
● Booster Basse Saison : transformer la demande d'arrière-saison en réservations, à moindre coût d'acquisition.
● Organic Search (SEO + GEO) : être visible sur Google et dans l'IA, alors que 40 % des voyageurs français préparent leurs vacances avec l'IA en 2026, contre 9 % en 2024.
● ChatGPT Ads : soyez visible lorsque les internautes recherchent une annonce dédiée.
● Reddit Ads : capter les communautés d'une plateforme en plein essor (+90 % d'utilisateurs actifs hebdomadaires en France sur un an).
● Booster Basse Saison : transformer la demande d'arrière-saison en réservations, à moindre coût d'acquisition.
Une ambition européenne, un interlocuteur français
Membre du SNELAC et de l'IAAPA et présente sur les grands rendez-vous du secteur (IFTM, salon SETT à Montpellier), l'agence affiche une ambition claire : devenir la référence européenne du marketing digital pour le tourisme, tout en restant, pour ses clients français, un partenaire de proximité qui parle résultats.
Discuter de votre projet avec Red Online Marketing
Red Online Marketing est une agence européenne de performance digitale spécialisée dans le secteur du tourisme, du voyage et des loisirs, qui déploie des stratégies de marketing en ligne axées sur les données pour développer la visibilité et l'acquisition de clients sur les marchés européens.
Email : info@redonlinemarketing.fr
Tel : 03 56 89 34 77
Site web : https://redonlinemarketing.fr/
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