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Air France - KLM : bénéfice en hausse, et suppression de postes chez KLM

résultats du troisième trimestre 2026


Air France-KLM a dégagé au troisième trimestre 2026 un résultat opérationnel ajusté de 1 346 millions d’euros, en hausse de 126 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires de 9,9 milliards d’euros (+7,6 %). La progression des recettes unitaires a compensé la hausse de la facture carburant.


Rédigé par le Jeudi 5 Novembre 2026 à 11:48

Air France - KLM : bénéfice en hausse au 3e trimestre, et suppression de postes chez KLM - Depositphotos.com Auteur T.Schneider
Air France - KLM : bénéfice en hausse au 3e trimestre, et suppression de postes chez KLM - Depositphotos.com Auteur T.Schneider
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Air France-KLM renoue avec la croissance de son résultat.

Selon son communiqué, le groupe dégage au troisième trimestre un résultat opérationnel ajusté de 1 346 millions d’euros, en hausse de 126 millions d’euros, pour une marge de 13,6 %. Le résultat net s’établit à 938 millions d’euros (+170 millions).

La recette unitaire progresse de 7,0 % à change constant, tandis que le coût unitaire reste stable (+0,1 %). Cette hausse compense le surcoût du carburant, de 436 millions d’euros sur un an après couverture.

Le groupe a transporté 29,7 millions de passagers (+1,8 %), avec un coefficient de remplissage de 88,4 % (-0,4 point).

Le yield progresse de 11,5 % en La Première et Business. La capacité vers le Moyen-Orient a été réduite de 68 %, des capacités étant redéployées vers l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Les recettes unitaires du cargo augmentent de 21,9 %.

Air France stable, KLM et Transavia en hausse

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Le chiffre d’affaires d’Air France atteint 6 milliards d’euros (+5,5 %) et son résultat opérationnel ajusté 811 millions (+5 millions). Sa marge recule toutefois de 0,7 point, à 13,5 %, la hausse des coûts unitaires dépassant celle des recettes. La compagnie a transporté 10,9 millions de passagers (-6,0 %), pour un remplissage de 87,3 % (-0,9 point).

KLM réalise un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros (+11,7 %) et un résultat opérationnel ajusté de 458 millions (+106 millions), soit une marge de 11,4 % (+1,6 point). Elle a transporté 9,7 millions de passagers (+4,0 %), avec un remplissage de 89,9 %.

Transavia accueille 9,1 millions de passagers (+10,4 %) pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros (+10,4 %). Son résultat opérationnel ajusté atteint 223 millions (+6 millions), avec une marge de 16,3 % (-1,2 point). Sa recette unitaire progresse de 2,9 % et son coût unitaire recule de 2,3 %. Sur neuf mois, elle reste déficitaire (-42 millions).

KLM a parallèlement annoncé le 5 novembre 2026 un plan visant à améliorer son résultat annuel de 1 milliard d’euros. La compagnie prévoit de réduire de près de 15 % le nombre de ses postes, d’externaliser une partie de ses activités au sol et de réorganiser sa flotte européenne autour de l’Embraer E195-E2. (voir encadré)

Pour 2026, le groupe prévoit désormais une hausse de capacité d’environ 2 %, contre 2 à 3 % auparavant. Sa facture carburant devrait atteindre 9,2 milliards de dollars, contre 8,9 milliards annoncés au trimestre précédent.

« A l’avenir, nous restons concentrés sur une exécution disciplinée et sur l’adaptation de notre réseau à l’évolution des conditions de marché », déclare Benjamin Smith, directeur général du groupe, dans le communiqué.

KLM : près de 15 % des postes supprimés ou réorganisés

KLM engage une nouvelle restructuration. Selon son communiqué, la compagnie néerlandaise vise une amélioration annuelle de son résultat de 1 milliard d’euros, portant le total de 1,4 milliard d’euros.

« L’environnement dans lequel nous opérons devient de plus en plus complexe, avec l’instabilité mondiale, des prix du carburant élevés et une pression croissante sur le secteur aérien », déclare Marjan Rintel, PDG de KLM, dans le communiqué.

En Europe, des Embraer E195-E2 remplaceront les A320 prévus, ce qui renforcera le rôle de KLM Cityhopper. Au sol, l’assistance piste des vols européens et le traitement des bagages seront confiés à des prestataires externes. La compagnie vise une hausse de productivité d’au moins 8 % d’ici 2028.

Le nombre de postes doit encore baisser de près de 15 %. Environ 5 000 postes sont ou seront réorganisés, dont 2 000 transférés à Air France-KLM.

KLM compte limiter l’impact par les départs naturels, le volontariat et les mobilités internes. « D’autres changements concernant l’organisation, les conditions d’emploi, la productivité et les effectifs pourraient encore être nécessaires », prévient Marjan Rintel.

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Tags : air france, klm
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