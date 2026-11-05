Air France - KLM : bénéfice en hausse, et suppression de postes chez KLM

Le chiffre d’affaires d’Air France atteint 6 milliards d’euros (+5,5 %) et son résultat opérationnel ajusté 811 millions (+5 millions). Sa marge recule toutefois de 0,7 point, à 13,5 %, la hausse des coûts unitaires dépassant celle des recettes. La compagnie a transporté 10,9 millions de passagers (-6,0 %), pour un remplissage de 87,3 % (-0,9 point).



KLM réalise un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros (+11,7 %) et un résultat opérationnel ajusté de 458 millions (+106 millions), soit une marge de 11,4 % (+1,6 point). Elle a transporté 9,7 millions de passagers (+4,0 %), avec un remplissage de 89,9 %.



Transavia accueille 9,1 millions de passagers (+10,4 %) pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros (+10,4 %). Son résultat opérationnel ajusté atteint 223 millions (+6 millions), avec une marge de 16,3 % (-1,2 point). Sa recette unitaire progresse de 2,9 % et son coût unitaire recule de 2,3 %. Sur neuf mois, elle reste déficitaire (-42 millions).



KLM a parallèlement annoncé le 5 novembre 2026 un plan visant à améliorer son résultat annuel de 1 milliard d’euros. La compagnie prévoit de réduire de près de 15 % le nombre de ses postes, d’externaliser une partie de ses activités au sol et de réorganiser sa flotte européenne autour de l’Embraer E195-E2. (voir encadré)



Pour 2026, le groupe prévoit désormais une hausse de capacité d’environ 2 %, contre 2 à 3 % auparavant. Sa facture carburant devrait atteindre 9,2 milliards de dollars, contre 8,9 milliards annoncés au trimestre précédent.



« A l’avenir, nous restons concentrés sur une exécution disciplinée et sur l’adaptation de notre réseau à l’évolution des conditions de marché », déclare Benjamin Smith, directeur général du groupe, dans le communiqué.