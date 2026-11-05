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Air Europa lance Air Europa Technics pour préparer l’arrivée des A350-900 en 2028

nouvelle marque qui regroupe les activités de maintenance aéronautique du groupe Globalia


Air Europa a présenté au salon MRO Europe d’Amsterdam Air Europa Technics, nouvelle marque qui regroupe les activités de maintenance aéronautique du groupe Globalia. Elle assurera l’entretien de la flotte de la compagnie et de celle d’opérateurs tiers, dans le cadre du plan stratégique +Air 2028.


Rédigé par le Jeudi 5 Novembre 2026 à 11:15

Air Europa lance Air Europa Technics pour préparer l’arrivée des A350-900 en 2028 - Depositphotos.com Auteur T.Schneider
Air Europa lance Air Europa Technics pour préparer l’arrivée des A350-900 en 2028 - Depositphotos.com Auteur T.Schneider
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Air Europa regroupe ses activités de maintenance sous une même marque.

La compagnie du groupe Globalia a présenté Air Europa Technics au salon MRO Europe d’Amsterdam, consacré à la maintenance, la réparation et la révision d’aéronefs (MRO), indique un communiqué de presse.

La nouvelle marque intégrera l’ensemble des activités d’Air Europa Mantenimiento et de Globalia Mantenimiento, ainsi que leur centre de formation. Elle fait partie du plan stratégique +Air 2028 de la compagnie.

Air Europa Technics continuera d’assurer la maintenance de la flotte d’Air Europa et s’adressera aussi à des clients externes. Un service commercial dédié sera créé pour vendre ses prestations, et les achats de matériel aéronautique seront mutualisés.

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La nouvelle entité se prépare à l’arrivée des Airbus A350-900, attendus à partir de 2028. Un investissement dans la formation technique est prévu.

Il portera sur le renforcement des installations de Palma de Majorque et la création de nouveaux espaces de formation dans le hangar de l’aéroport de Madrid-Barajas, afin d’attirer, former et fidéliser des professionnels spécialisés

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Tags : air europa
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