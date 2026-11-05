Air Europa lance Air Europa Technics pour préparer l’arrivée des A350-900 en 2028

La nouvelle entité se prépare à l’arrivée des Airbus A350-900, attendus à partir de 2028. Un investissement dans la formation technique est prévu.



Il portera sur le renforcement des installations de Palma de Majorque et la création de nouveaux espaces de formation dans le hangar de l’aéroport de Madrid-Barajas, afin d’attirer, former et fidéliser des professionnels spécialisés