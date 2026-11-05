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Emirates : le conflit dans le Golfe et le carburant divisent par trois le bénéfice semestriel

résultats du premier semestre de l’exercice 2026-27 (1er avril au 30 septembre 2026)


Le groupe Emirates a dégagé un bénéfice avant impôt de 4,1 milliards de dirhams (1,1 milliard de dollars) entre avril et septembre 2026, en baisse de 66 %. Le conflit dans le Golfe et le doublement du prix du kérosène ont pesé sur les comptes, en partie compensés par le fret.


Rédigé par le Jeudi 5 Novembre 2026 à 11:18

Emirates : le conflit dans le Golfe et le carburant divisent par trois le bénéfice semestriel - Photo Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président et directeur général de la compagnie et du groupe Emirates - Crédit Emirates
Emirates : le conflit dans le Golfe et le carburant divisent par trois le bénéfice semestriel - Photo Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président et directeur général de la compagnie et du groupe Emirates - Crédit Emirates
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Le groupe Emirates est resté bénéficiaire au premier semestre, malgré le conflit dans la région du Golfe.

Selon un communiqué, il a dégagé un bénéfice avant impôt de 4,1 milliards de dirhams (1,1 milliard de dollars) entre le 1er avril et le 30 septembre 2026, en recul de 66 %. Le chiffre d’affaires baisse de 12 %, à 66,2 milliards de dirhams (18 milliards de dollars).

La compagnie Emirates affiche un bénéfice avant impôt de 3,7 milliards de dirhams (1 milliard de dollars), contre 11,4 milliards un an plus tôt. Son chiffre d’affaires recule de 13 %, à 56,9 milliards de dirhams (15,5 milliards de dollars).

Elle a transporté 21,8 millions de passagers, soit 22 % de moins. Le coefficient de remplissage passe de 79,5 % à 72 %. Au 30 septembre, Emirates exploitait 91 % de son réseau d’avant les perturbations, soit 150 aéroports dans 78 pays et territoires.

Le carburant pèse sur les coûts

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Les revenus du fret progressent de 52 %, pour des volumes stables (1,2 million de tonnes, -1 %). Le conflit a réduit l’offre de fret aérien et reporté une partie des flux maritimes vers l’aérien, indique le communiqué.

Sans couverture, la facture carburant augmenterait de 60 %, malgré un emport en carburant sur la période en baisse de 12 %. Grâce à 7,1 milliards de dirhams de gains de couverture, la hausse est ramenée à 13 %. Le carburant représente 34 % des coûts d’exploitation. Le carburant représente 34 % des coûts d’exploitation.

Chez dnata (opérations aéroportuaires, catering, voyage), le bénéfice avant impôt recule de 51 %, à 410 millions de dirhams (112 millions de dollars), pour un chiffre d’affaires de 11 milliards de dirhams (-7 %). La division voyage baisse de 31 %, après la cession de Travel Republic et Netflights au Royaume-Uni.

« Nous abordons le second semestre de notre exercice 2026-27 avec un optimisme mesuré », déclare Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président et directeur général de la compagnie et du groupe Emirates, dans le communiqué.

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Tags : emirates
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