Emirates : le conflit dans le Golfe et le carburant divisent par trois le bénéfice semestriel

Les revenus du fret progressent de 52 %, pour des volumes stables (1,2 million de tonnes, -1 %). Le conflit a réduit l’offre de fret aérien et reporté une partie des flux maritimes vers l’aérien, indique le communiqué.



Sans couverture, la facture carburant augmenterait de 60 %, malgré un emport en carburant sur la période en baisse de 12 %. Grâce à 7,1 milliards de dirhams de gains de couverture, la hausse est ramenée à 13 %. Le carburant représente 34 % des coûts d’exploitation. Le carburant représente 34 % des coûts d’exploitation.



Chez dnata (opérations aéroportuaires, catering, voyage), le bénéfice avant impôt recule de 51 %, à 410 millions de dirhams (112 millions de dollars), pour un chiffre d’affaires de 11 milliards de dirhams (-7 %). La division voyage baisse de 31 %, après la cession de Travel Republic et Netflights au Royaume-Uni.



« Nous abordons le second semestre de notre exercice 2026-27 avec un optimisme mesuré », déclare Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président et directeur général de la compagnie et du groupe Emirates, dans le communiqué.