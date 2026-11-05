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Expedia Group : le B2B tire la croissance au troisième trimestre 2026

résultats du troisième trimestre 2026, clos le 30 septembre


Expedia Group a publié le 4 novembre 2026 ses résultats du troisième trimestre. Le volume d’affaires brut atteint 34 milliards de dollars (+11 %) et le chiffre d’affaires 4,94 milliards (+12 %), porté par le B2B (+23 %). Le groupe relève ses prévisions pour l’ensemble de l’année.


Rédigé par le Jeudi 5 Novembre 2026 à 10:25

Résultats Expedia Group : le B2B reste le principal moteur. Son volume d’affaires augmente de 19 %, à 11,1 milliards de dollars - Depositphotos.com Auteur MauriceNorbert
Résultats Expedia Group : le B2B reste le principal moteur. Son volume d’affaires augmente de 19 %, à 11,1 milliards de dollars - Depositphotos.com Auteur MauriceNorbert
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Expedia Group dépasse ses propres prévisions.

Au troisième trimestre 2026, clos le 30 septembre, le volume d’affaires brut du groupe s’élève à 34 milliards de dollars, en hausse de 11 % sur un an, selon son communiqué.

Le chiffre d’affaires progresse de 12 %, à 4,94 milliards de dollars. Le résultat net atteint 1,03 milliard de dollars (+7 %) et l’EBITDA ajusté 1,69 milliard (+17 %), avec une marge en hausse de 1,35 point, à 34,2 %.

Le B2B reste le principal moteur. Son volume d’affaires augmente de 19 %, à 11,1 milliards de dollars, et son chiffre d’affaires de 23 %. Le volume d’affaires du B2C progresse de 7 %, à 22,9 milliards de dollars.

Le nombre de nuitées réservées atteint 115,7 millions (+7 %), pour un prix moyen par nuit de 215 dollars (+2 %). Le volume d’affaires de l’hébergement augmente de 10 %. Le nombre de billets d’avion réservés recule en revanche de 6 %, à 13,6 millions.

Expedia Group : les prévisions annuelles relevées

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Pour le quatrième trimestre, le groupe prévoit un volume d’affaires compris entre 27,9 et 28,4 milliards de dollars (+3,3 % à +5,2 %) et un chiffre d’affaires de 3,69 à 3,75 milliards (+4 % à +5,7 %).

Sur l’ensemble de 2026, il table désormais sur un volume d’affaires de 131,4 à 131,9 milliards de dollars (+10 %), contre 129,5 à 130,8 milliards annoncés précédemment, et sur un chiffre d’affaires de 16,37 à 16,43 milliards (+11 % à +12 %).

« Nous avons dépassé le haut de notre fourchette de prévisions sur le trimestre, ce qui reflète la résilience de la demande de voyages et une solide exécution », a déclaré Ariane Gorin, directrice générale d’Expedia Group, dans le communiqué.

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Tags : expedia
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