Expedia Group : le B2B tire la croissance au troisième trimestre 2026

Pour le quatrième trimestre, le groupe prévoit un volume d’affaires compris entre 27,9 et 28,4 milliards de dollars (+3,3 % à +5,2 %) et un chiffre d’affaires de 3,69 à 3,75 milliards (+4 % à +5,7 %).



Sur l’ensemble de 2026, il table désormais sur un volume d’affaires de 131,4 à 131,9 milliards de dollars (+10 %), contre 129,5 à 130,8 milliards annoncés précédemment, et sur un chiffre d’affaires de 16,37 à 16,43 milliards (+11 % à +12 %).



« Nous avons dépassé le haut de notre fourchette de prévisions sur le trimestre, ce qui reflète la résilience de la demande de voyages et une solide exécution », a déclaré Ariane Gorin, directrice générale d’Expedia Group, dans le communiqué.