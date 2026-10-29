Hotels.com, Vrbo... Expedia Group déploie l’IA sur ses trois marques !

Vrbo ajoute la recherche en langage naturel et un agent vocal IA qui transfère l’appel à un agent humain si nécessaire. L’option « Réservez maintenant, payez plus tard » permettra de réserver des logements éligibles pour 0 $, en enregistrant une carte de crédit.



Les membres Gold et Platinum OneKey, ainsi que jusqu’à neuf voyageurs de leur groupe, bénéficient d’un accès gratuit aux salons d’aéroport, ou de crédits OneKeyCash, en cas de retard d’au moins 90 minutes. L’offre vaut pour les vols éligibles réservés via Expedia avant le 31 décembre 2027.



La plupart de ces outils sont disponibles aux États-Unis, précise la FAQ du communiqué.



« Lorsqu’ils ont besoin d’aide, nos agents humains interviennent avec tous les éléments nécessaires pour résoudre le problème », a déclaré Shilpa Ranganathan, directrice des produits chez Expedia Group, dans le communiqué.