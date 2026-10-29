Hotels.com, Vrbo... Expedia Group déploie l’IA sur ses trois marques ! - Depositphotos.com Auteur MauriceNorbert
Expedia Group fait évoluer ses plateformes.
Le groupe a annoncé avoir déployé, plus de 30 nouvelles fonctionnalités et améliorations sur Expedia, Hotels.com et Vrbo, selon son communiqué.
Sur Expedia, un planificateur d’activités conversationnel suggère activités, restaurants et événements une fois le voyage réservé. Les formules vol, hôtel et voiture acceptent désormais des itinéraires multi-villes, avec un hôtel ou une voiture pour une partie du séjour seulement.
La réservation multi-chambres permet de régler ensemble plusieurs types de chambres d’un même hôtel.
Hotels.com propose un comparateur par IA des établissements présélectionnés, selon l’emplacement, les équipements, le prix ou les conditions. Un outil d’IA répond aussi aux questions sur un hôtel, avant ou après la réservation.
Le groupe a annoncé avoir déployé, plus de 30 nouvelles fonctionnalités et améliorations sur Expedia, Hotels.com et Vrbo, selon son communiqué.
Sur Expedia, un planificateur d’activités conversationnel suggère activités, restaurants et événements une fois le voyage réservé. Les formules vol, hôtel et voiture acceptent désormais des itinéraires multi-villes, avec un hôtel ou une voiture pour une partie du séjour seulement.
La réservation multi-chambres permet de régler ensemble plusieurs types de chambres d’un même hôtel.
Hotels.com propose un comparateur par IA des établissements présélectionnés, selon l’emplacement, les équipements, le prix ou les conditions. Un outil d’IA répond aussi aux questions sur un hôtel, avant ou après la réservation.
Paiement différé chez Vrbo
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Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?
Vrbo ajoute la recherche en langage naturel et un agent vocal IA qui transfère l’appel à un agent humain si nécessaire. L’option « Réservez maintenant, payez plus tard » permettra de réserver des logements éligibles pour 0 $, en enregistrant une carte de crédit.
Les membres Gold et Platinum OneKey, ainsi que jusqu’à neuf voyageurs de leur groupe, bénéficient d’un accès gratuit aux salons d’aéroport, ou de crédits OneKeyCash, en cas de retard d’au moins 90 minutes. L’offre vaut pour les vols éligibles réservés via Expedia avant le 31 décembre 2027.
La plupart de ces outils sont disponibles aux États-Unis, précise la FAQ du communiqué.
« Lorsqu’ils ont besoin d’aide, nos agents humains interviennent avec tous les éléments nécessaires pour résoudre le problème », a déclaré Shilpa Ranganathan, directrice des produits chez Expedia Group, dans le communiqué.
Les membres Gold et Platinum OneKey, ainsi que jusqu’à neuf voyageurs de leur groupe, bénéficient d’un accès gratuit aux salons d’aéroport, ou de crédits OneKeyCash, en cas de retard d’au moins 90 minutes. L’offre vaut pour les vols éligibles réservés via Expedia avant le 31 décembre 2027.
La plupart de ces outils sont disponibles aux États-Unis, précise la FAQ du communiqué.
« Lorsqu’ils ont besoin d’aide, nos agents humains interviennent avec tous les éléments nécessaires pour résoudre le problème », a déclaré Shilpa Ranganathan, directrice des produits chez Expedia Group, dans le communiqué.