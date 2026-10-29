Accident ferroviaire en Espagne : Iberia renforce ses vols entre Madrid et l’Andalousie

Jusqu’au dimanche 8 novembre, les tarifs de tous les vols Iberia entre Madrid et l’Andalousie sont plafonnés à 99 euros l’aller simple en classe économique et à 149 euros l’aller simple en classe affaires.



Les passagers dont le voyage a été perturbé par l’accident ferroviaire peuvent modifier leur billet en appelant le 900 111 500.