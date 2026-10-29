Accident ferroviaire en Espagne : Iberia renforce ses vols entre Madrid et l’Andalousie - Depositphotos.com wirestock_creators
Iberia renforce son offre vers l’Andalousie.
La compagnie a augmenté de 20 % la capacité de ses vols vers la région, afin de répondre à la hausse de la demande consécutive à l’accident ferroviaire d’Urda (Tolède) en Espagne, indique un communiqué de presse.
Au total, 520 sièges supplémentaires sont mis en vente : 362 entre Madrid et Malaga, 158 entre Madrid et Séville.
Iberia a remplacé l’appareil exploitant les vols IB507/508 (Madrid-Malaga-Madrid) et IBE611/12 (Madrid-Séville-Madrid) par un Airbus A321. La compagnie indique travailler à de nouvelles hausses de capacité dans les prochains jours.
Deux vols supplémentaires ont également été programmés le soir du 28 octobre 2026 : l’IB049 Madrid-Malaga à 20 h et l’IB048 Malaga-Madrid à 22 h.
La compagnie a augmenté de 20 % la capacité de ses vols vers la région, afin de répondre à la hausse de la demande consécutive à l’accident ferroviaire d’Urda (Tolède) en Espagne, indique un communiqué de presse.
Au total, 520 sièges supplémentaires sont mis en vente : 362 entre Madrid et Malaga, 158 entre Madrid et Séville.
Iberia a remplacé l’appareil exploitant les vols IB507/508 (Madrid-Malaga-Madrid) et IBE611/12 (Madrid-Séville-Madrid) par un Airbus A321. La compagnie indique travailler à de nouvelles hausses de capacité dans les prochains jours.
Deux vols supplémentaires ont également été programmés le soir du 28 octobre 2026 : l’IB049 Madrid-Malaga à 20 h et l’IB048 Malaga-Madrid à 22 h.
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Jusqu’au dimanche 8 novembre, les tarifs de tous les vols Iberia entre Madrid et l’Andalousie sont plafonnés à 99 euros l’aller simple en classe économique et à 149 euros l’aller simple en classe affaires.
Les passagers dont le voyage a été perturbé par l’accident ferroviaire peuvent modifier leur billet en appelant le 900 111 500.
Les passagers dont le voyage a été perturbé par l’accident ferroviaire peuvent modifier leur billet en appelant le 900 111 500.