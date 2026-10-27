Austral Lagons, Jetset : Marine Piano, nouvelle commerciale Grand Ouest

Marine Piano rejoint l'équipe commerciale d'Austral Lagons et Jetset. Elle sera en charge de la région Grand Ouest.
Son secteur couvre les départements suivants : la Manche (50), la Bretagne (22, 29, 35, 56), les Pays de Loire (44, 49, 53, 72, 85) et le Poitou Charentes (79, 86).
Forte d’une expérience solide d‘une quinzaine d’années en agence de voyages, Marine Piano a exercé plusieurs années en tant que conseillère voyages et responsable d’agence, notamment chez Kuoni et E.Leclerc Voyages.
Elle représentera les marques Austral Lagons, Jetset, Australie Tours et Alma Latina sur sa région.
contacts : 06 31 32 47 30
Mail : m.piano@australlagons.com
Son secteur couvre les départements suivants : la Manche (50), la Bretagne (22, 29, 35, 56), les Pays de Loire (44, 49, 53, 72, 85) et le Poitou Charentes (79, 86).
Forte d’une expérience solide d‘une quinzaine d’années en agence de voyages, Marine Piano a exercé plusieurs années en tant que conseillère voyages et responsable d’agence, notamment chez Kuoni et E.Leclerc Voyages.
Elle représentera les marques Austral Lagons, Jetset, Australie Tours et Alma Latina sur sa région.
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Mail : m.piano@australlagons.com