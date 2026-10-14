Philippe Massol quitte la Direction Générale de la Cité du Vin

La Fondation pour la culture et les civilisations du vin annonce le départ à la fin de l’année de son Directeur Général, Philippe Massol, figure emblématique à la tête du projet puis de la Cité du Vin depuis 2009.
La nomination de Laurent Basse-Cathalinat (Secrétaire Général de la Fondation depuis 2014) pour lui succéder à partir du 1er janvier 2027, a été validée à l’unanimité par le Conseil d’administration du 12 octobre 2026, indique un communiqué de presse.
Après une année 2026 dédiée aux célébrations de son dixième anniversaire, la Cité du Vin ouvrira une nouvelle page de son histoire en voyant se former un nouveau binôme de gouvernance avec Jean Bernard (Président depuis juin dernier) pour poursuivre son développement.
Philippe Massol quittera ses fonctions de Directeur Général le 31 décembre 2026, 18 années après le lancement du projet de la Cité du Vin. Philippe Massol a en effet rejoint Alain Juppé et Sylvie Cazes en 2009 aux prémices de ce qui allait devenir la Cité du Vin.
D’abord à la tête de l’Association de préfiguration qui a porté le projet et réalisé les études de faisabilité, Philippe Massol a ensuite pris la Direction Générale de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin en 2014.
La nomination de Laurent Basse-Cathalinat (Secrétaire Général de la Fondation depuis 2014) pour lui succéder à partir du 1er janvier 2027, a été validée à l’unanimité par le Conseil d’administration du 12 octobre 2026, indique un communiqué de presse.
Après une année 2026 dédiée aux célébrations de son dixième anniversaire, la Cité du Vin ouvrira une nouvelle page de son histoire en voyant se former un nouveau binôme de gouvernance avec Jean Bernard (Président depuis juin dernier) pour poursuivre son développement.
Philippe Massol quittera ses fonctions de Directeur Général le 31 décembre 2026, 18 années après le lancement du projet de la Cité du Vin. Philippe Massol a en effet rejoint Alain Juppé et Sylvie Cazes en 2009 aux prémices de ce qui allait devenir la Cité du Vin.
D’abord à la tête de l’Association de préfiguration qui a porté le projet et réalisé les études de faisabilité, Philippe Massol a ensuite pris la Direction Générale de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin en 2014.
Laurent Basse-Cathalinat, nouveau directeur général à partir du 1er janvier 2027
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Laurent Basse-Cathalinat aura désormais la charge d’écrire la suite de cette aventure. Il assurera la fonction de Directeur Général à compter du 1er janvier 2027.
Ce diplômé de l’Ecole de Management de Lyon (1992) a débuté sa carrière à Paris comme contrôleur financier. Il poursuit sa carrière à Bordeaux, sa ville d’origine, à partir de 1996 en occupant des fonctions élargies de Directeur en charge des finances, ressources humaines, juridique et achats pour la société bordelaise Europlasma, puis pour une filiale de la multinationale de la chimie Orion.
En octobre 2014, il rejoint l’Association de préfiguration qui deviendra la Fondation pour la culture et les civilisations du vin en qualité de Secrétaire général.
Ce diplômé de l’Ecole de Management de Lyon (1992) a débuté sa carrière à Paris comme contrôleur financier. Il poursuit sa carrière à Bordeaux, sa ville d’origine, à partir de 1996 en occupant des fonctions élargies de Directeur en charge des finances, ressources humaines, juridique et achats pour la société bordelaise Europlasma, puis pour une filiale de la multinationale de la chimie Orion.
En octobre 2014, il rejoint l’Association de préfiguration qui deviendra la Fondation pour la culture et les civilisations du vin en qualité de Secrétaire général.