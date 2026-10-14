Philippe Massol quitte la Direction Générale de la Cité du Vin

La Fondation pour la culture et les civilisations du vin annonce le départ à la fin de l’année de son Directeur Général,La nomination de Laurent Basse-Cathalinat (Secrétaire Général de la Fondation depuis 2014) pour lui succéder à partir du 1er janvier 2027,indique un communiqué de presse.Après une année 2026 dédiée aux célébrations de son dixième anniversaire, la Cité du Vin ouvrira une nouvelle page de son histoire en voyant se former uPhilippe Massol quittera ses fonctions de Directeur Général le 31 décembre 2026, 18 années après le lancement du projet de la Cité du Vin. Philippe Massol a en effet rejointen 2009 aux prémices de ce qui allait devenir la Cité du Vin.D’abord à la tête de l’Association de préfiguration qui a porté le projet et réalisé les études de faisabilité, Philippe Massol a ensuite pris la Direction Générale de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin en 2014.