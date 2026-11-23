TourMaG organise avec Adrien Houizot (Nakka) un webinaire consacré à "comment performer sur Google Ads en 2027 pour votre agence de voyages ?" - DepositPhotos.com, seemantaduttaskv@gmail.com
Alors que les coûts d'acquisition augmentent, que Google pousse l'automatisation dans tous les sens et que ChatGPT Ads vient de s'ouvrir aux annonceurs européens, les agences de voyages cherchent à comprendre comment répartir leurs investissements publicitaires, sur quels canaux concentrer leurs efforts, et comment rester performantes dans un environnement qui change plus vite qu'elles ne peuvent s'y adapter.
Dans ce contexte, TourMaG organise un webinaire qui donnera une lecture claire de ce qui se passe sur le marché publicitaire du voyage, ce qui fonctionne encore, ce qui ne fonctionnera plus, et les 3 décisions stratégiques à prendre pour 2027.
Votre magazine vous donne rendez-vous le vendredi 4 décembre 2026, à 14h, avec Adrien Houizot, consultant SEA et fondateur de Nakka.fr (ex-Monsieur Travel Marketing).
Dans ce contexte, TourMaG organise un webinaire qui donnera une lecture claire de ce qui se passe sur le marché publicitaire du voyage, ce qui fonctionne encore, ce qui ne fonctionnera plus, et les 3 décisions stratégiques à prendre pour 2027.
Votre magazine vous donne rendez-vous le vendredi 4 décembre 2026, à 14h, avec Adrien Houizot, consultant SEA et fondateur de Nakka.fr (ex-Monsieur Travel Marketing).
Que proposera ce webinaire ?
1. Le marché publicitaire en 2026 : où en est-on ? Les coûts d'acquisition ont augmenté. Est-ce grave ? Est-ce durable ? Que dit la data sur le comportement des voyageurs aujourd'hui ? Et l'IA : révolution ou écran de fumée ?
2. Ce qui fonctionnait hier et qui fonctionne encore aujourd'hui. Les campagnes Search, Performance Max, AI Max : pour qui, pour quel budget, et pourquoi Google pousse des outils qui ne sont pas forcément dans votre intérêt ?
3. Le contenu comme levier d'acquisition : vous n'avez peut-être pas besoin d'un budget plus élevé. Comment le contenu réduit le coût d'acquisition dans le temps. L'UGC, les avis, la vidéo. Et comment le produire à moindre coûts.
4. Les 3 décisions à prendre pour 2027. Trois arbitrages concrets, avec les questions à se poser, et des pistes stratégiques pour l'année à venir.
2. Ce qui fonctionnait hier et qui fonctionne encore aujourd'hui. Les campagnes Search, Performance Max, AI Max : pour qui, pour quel budget, et pourquoi Google pousse des outils qui ne sont pas forcément dans votre intérêt ?
3. Le contenu comme levier d'acquisition : vous n'avez peut-être pas besoin d'un budget plus élevé. Comment le contenu réduit le coût d'acquisition dans le temps. L'UGC, les avis, la vidéo. Et comment le produire à moindre coûts.
4. Les 3 décisions à prendre pour 2027. Trois arbitrages concrets, avec les questions à se poser, et des pistes stratégiques pour l'année à venir.
Comment se connecter ?
Pour vous connecter au webinaire du vendredi 4 décembre à 14h, cliquez sur ce lien : https://meet.google.com/fyu-mdbb-aey
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