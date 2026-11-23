Les coûts d'acquisition ont augmenté. Est-ce grave ? Est-ce durable ? Que dit la data sur le comportement des voyageurs aujourd'hui ? Et l'IA : révolution ou écran de fumée ?. Les campagnes Search, Performance Max, AI Max : pour qui, pour quel budget, et pourquoi Google pousse des outils qui ne sont pas forcément dans votre intérêt ?. Comment le contenu réduit le coût d'acquisition dans le temps. L'UGC, les avis, la vidéo. Et comment le produire à moindre coûts.. Trois arbitrages concrets, avec les questions à se poser, et des pistes stratégiques pour l'année à venir.