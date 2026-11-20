TUI France ouvre son Black Friday.



Du 20 au 30 novembre 2026, le voyagiste accorde jusqu’à 100 euros de réduction par adulte et 50 euros par enfant dans 9 Clubs Lookéa, Clubs Marmara et Clubs TUI Sélection, pour des départs entre le 20 novembre 2026 et le 31 mars 2027, indique un communiqué de presse.



La remise s’applique aussi sur les prix déjà en promotion : les Clubs Lookéa et Clubs Marmara affichent actuellement jusqu’à 350 euros de réduction, selon TUI France.



Sont concernés les Clubs Lookéa Alua Village (Fuerteventura), Alua Tenerife, Makadi Oasis (Hurghada) et Coral Costa Caribe (Punta Cana), les Clubs Marmara Madina (Marrakech) et Ivalo (Laponie finlandaise), le Club TUI Sélection Crystals Beach Resort Belle Mare Radisson (île Maurice) et la croisière Lookéa Nile Monarch (Louxor). Le Club Lookéa Belle Mare, à l’île Maurice, rejoint l’offre le 24 novembre.



La réduction est obtenue avec le code BLACKFRIDAY26 sur tui.fr. L'offre est également disponible en agences de voyages. Le Club Lookéa Alua Village est proposé à partir de 675 euros TTC par personne pour 8 jours et 7 nuits en tout compris, vols et transferts inclus, remise déduite.