Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 16 novembre 2026 :
Sabre mise sur l’IA agentique pour automatiser la réservation et le suivi des voyages
Moyen-Orient : la guerre avec l’Iran fait chuter la fréquentation hôtelière
IA agentique : les ventes additionnelles du secteur du voyage menacées ?
Aéroports : les voyageurs privilégient la fluidité, l’information et le calme
Tourisme : cinq priorités pour réussir l’intégration de l’IA en 2027
Climat : 62% des destinations touristiques menacées d’ici 2050
Cuba simplifie ses formalités d’entrée avec un nouveau portail de visa électronique
Voyages 2027 : cinq nouvelles tendances entre slow tourisme et expériences locales
Microsoft : une panne mondiale perturbe les agences de voyages et les hôtels
Le saviez-vous ? Les trains de Noël les plus féeriques d’Europe
Sabre mise sur l’IA agentique pour automatiser la réservation et le suivi des voyages
Moyen-Orient : la guerre avec l’Iran fait chuter la fréquentation hôtelière
IA agentique : les ventes additionnelles du secteur du voyage menacées ?
Aéroports : les voyageurs privilégient la fluidité, l’information et le calme
Tourisme : cinq priorités pour réussir l’intégration de l’IA en 2027
Climat : 62% des destinations touristiques menacées d’ici 2050
Cuba simplifie ses formalités d’entrée avec un nouveau portail de visa électronique
Voyages 2027 : cinq nouvelles tendances entre slow tourisme et expériences locales
Microsoft : une panne mondiale perturbe les agences de voyages et les hôtels
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Sabre mise sur l’IA agentique pour automatiser la réservation et le suivi des voyages
Sabre s’associe à l’agent IA Grok pour la recherche et réservation des déplacements - Depositphotos.com, monticello
Sabre annonce le lancement prochain d’un plug-in de voyage intégré à Grok Bot, permettant aux voyageurs de rechercher, comparer, réserver et gérer leurs déplacements par simple conversation avec une IA.
Le groupe teste également de nouvelles API proactives capables de détecter en temps réel les baisses de prix et les perturbations aériennes, puis d’alerter les agences ou de déclencher automatiquement des actions correctives.
Déployées progressivement auprès des principaux modèles d’IA en 2027, ces technologies doivent permettre aux agences de gagner en réactivité et d’accompagner les voyageurs tout au long de leur parcours.
A lire sur sabre.com
Le groupe teste également de nouvelles API proactives capables de détecter en temps réel les baisses de prix et les perturbations aériennes, puis d’alerter les agences ou de déclencher automatiquement des actions correctives.
Déployées progressivement auprès des principaux modèles d’IA en 2027, ces technologies doivent permettre aux agences de gagner en réactivité et d’accompagner les voyageurs tout au long de leur parcours.
A lire sur sabre.com
Moyen-Orient : la guerre avec l’Iran fait chuter la fréquentation hôtelière
L’activité hôtelière des Émirats Arabes Unis est particulièrement touchée par la guerre avec l’Iran - Depositphotos.com, Frantic00
Le conflit avec l’Iran continue de peser sur l’activité hôtelière au Moyen-Orient.
Selon CoStar, le RevPAR a reculé de 18,9% dans la région jusqu’à fin septembre 2026.
Dubaï est particulièrement touchée, avec une chute de 33,2% de cet indicateur et un taux d’occupation passé de 79,2% à 58,6%. Abou Dhabi enregistre une baisse de 15,7%, tandis que l’Arabie saoudite résiste davantage (-1,1%).
Les groupes Marriott et IHG anticipent une nouvelle dégradation au quatrième trimestre, notamment en raison des perturbations aériennes et des annulations d’événements.
Une reprise progressive est envisagée en 2027, mais elle dépendra avant tout de la stabilisation géopolitique et du retour de la confiance des voyageurs.
Plus à lire sur travelweekly.com
Selon CoStar, le RevPAR a reculé de 18,9% dans la région jusqu’à fin septembre 2026.
Dubaï est particulièrement touchée, avec une chute de 33,2% de cet indicateur et un taux d’occupation passé de 79,2% à 58,6%. Abou Dhabi enregistre une baisse de 15,7%, tandis que l’Arabie saoudite résiste davantage (-1,1%).
Les groupes Marriott et IHG anticipent une nouvelle dégradation au quatrième trimestre, notamment en raison des perturbations aériennes et des annulations d’événements.
Une reprise progressive est envisagée en 2027, mais elle dépendra avant tout de la stabilisation géopolitique et du retour de la confiance des voyageurs.
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IA agentique : les ventes additionnelles du secteur du voyage menacées ?
Le recours à des agents IA pourrait faire baisser le volume de ventes additionnelles dans le tourisme - Depositphotos.com, sdecoret
Les agents d’IA pourraient réduire les achats impulsifs qui génèrent une part importante des revenus complémentaires des hôtels et des acteurs du voyage, en limitant les ventes de surclassements ou d’options.
Une autre inquiétude concerne les agences de voyages en ligne : selon une étude de Citizens, Expedia serait le plus exposé à la montée des agents de réservation IA, devant Booking Holdings, tandis qu’Airbnb serait mieux protégé. Les premiers tests de ces outils restent toutefois jugés décevants par les analystes.
Source : skift.com
Une autre inquiétude concerne les agences de voyages en ligne : selon une étude de Citizens, Expedia serait le plus exposé à la montée des agents de réservation IA, devant Booking Holdings, tandis qu’Airbnb serait mieux protégé. Les premiers tests de ces outils restent toutefois jugés décevants par les analystes.
Source : skift.com
Aéroports : les voyageurs privilégient la fluidité, l’information et le calme
Selon une enquête d’ACI World, 77% des passagers déclarent quitter les aéroports avec des émotions positives - Depositphotos.com, furtaev
Selon l’enquête mondiale 2027 d’ACI World, menée auprès de 4 125 voyageurs dans 30 pays, 77% des passagers déclarent quitter les aéroports avec des émotions positives.
Leurs principales attentes portent sur la fluidité du parcours, la réduction des temps d’attente et l’accès à des informations anticipées en cas de perturbation. 48% apprécient particulièrement les alertes précoces sur les éventuels problèmes.
Le confort et les espaces de détente comptent également dans l’expérience : 67% décrivent l’aéroport comme un lieu confortable et relaxant, tandis que neuf voyageurs sur dix estiment que les boutiques améliorent leur expérience.
Une info du site fr.euronews.com
Leurs principales attentes portent sur la fluidité du parcours, la réduction des temps d’attente et l’accès à des informations anticipées en cas de perturbation. 48% apprécient particulièrement les alertes précoces sur les éventuels problèmes.
Le confort et les espaces de détente comptent également dans l’expérience : 67% décrivent l’aéroport comme un lieu confortable et relaxant, tandis que neuf voyageurs sur dix estiment que les boutiques améliorent leur expérience.
Une info du site fr.euronews.com
Tourisme : cinq priorités pour réussir l’intégration de l’IA en 2027
Pour le tourisme, l’enjeu sera de faire de l’intelligence artificielle un levier d’efficacité et d’amélioration de l’expérience client, sans remplacer l’accompagnement humain - Depositphotos.com, Jirsak
Lors de l’événement Destination 2026 organisé par Mozio, des dirigeants du secteur ont identifié cinq tendances pour 2027 : préserver le contact humain, améliorer la fiabilité et l’intégration des données, privilégier les recommandations personnalisées plutôt que la multiplication des choix, renforcer la confiance des voyageurs envers les agents IA et mesurer le retour sur investissement des technologies.
Pour les entreprises touristiques, l’enjeu sera de faire de l’intelligence artificielle un levier d’efficacité et d’amélioration de l’expérience client, sans remplacer l’accompagnement humain.
Un article de traveldailynews.com
Pour les entreprises touristiques, l’enjeu sera de faire de l’intelligence artificielle un levier d’efficacité et d’amélioration de l’expérience client, sans remplacer l’accompagnement humain.
Un article de traveldailynews.com
Climat : 62% des destinations touristiques menacées d’ici 2050
Selon une étude mondiale, 62% des destinations touristiques pourraient subir une aggravation des risques climatiques - Depositphotos.com, ccaetano
Selon une étude mondiale présentée lors de la COP31, 62% des destinations touristiques pourraient subir une aggravation des risques climatiques et une baisse de leur attractivité d’ici 2050 dans un scénario de fortes émissions.
Chaleur, sécheresse et événements météorologiques extrêmes pourraient notamment raccourcir les saisons balnéaires en Asie du Sud-Est et fragiliser le tourisme de montagne dans les Alpes.
Les chercheurs appellent les acteurs du tourisme à intégrer les projections climatiques dans leurs stratégies de développement, en combinant réduction des émissions et investissements dans l’adaptation.
Une plateforme gratuite d’évaluation des risques, Destination Climate RiskScan, doit être lancée début 2027.
A lire sur traveldailynews.com
Chaleur, sécheresse et événements météorologiques extrêmes pourraient notamment raccourcir les saisons balnéaires en Asie du Sud-Est et fragiliser le tourisme de montagne dans les Alpes.
Les chercheurs appellent les acteurs du tourisme à intégrer les projections climatiques dans leurs stratégies de développement, en combinant réduction des émissions et investissements dans l’adaptation.
Une plateforme gratuite d’évaluation des risques, Destination Climate RiskScan, doit être lancée début 2027.
A lire sur traveldailynews.com
Cuba simplifie ses formalités d’entrée avec un nouveau portail de visa électronique
Cuba lance un nouveau portail officiel pour les demandes de visas touristiques électroniques, accessible sur consular.cu.
Les autorités recommandent aux voyageurs de déposer leur demande au moins sept jours avant le départ.
L’Office du tourisme rappelle également les principales formalités : formulaire numérique D’Viajeros à remplir dans les sept jours précédant l’arrivée, présentation d’une assurance maladie valide et passeport valable pendant toute la durée du séjour.
Le visa électronique autorise une entrée unique et un séjour de 90 jours maximum, prolongeable jusqu’à 180 jours.
Un article à lire sur travelpress.com
Les autorités recommandent aux voyageurs de déposer leur demande au moins sept jours avant le départ.
L’Office du tourisme rappelle également les principales formalités : formulaire numérique D’Viajeros à remplir dans les sept jours précédant l’arrivée, présentation d’une assurance maladie valide et passeport valable pendant toute la durée du séjour.
Le visa électronique autorise une entrée unique et un séjour de 90 jours maximum, prolongeable jusqu’à 180 jours.
Un article à lire sur travelpress.com
Voyages 2027 : cinq nouvelles tendances entre slow tourisme et expériences locales
Selon une étude de GetYourGuide, l'apiculture est une expérience plébiscitée par les voyageurs - Depositphotos.com, anatoliycherkas
Selon une étude de GetYourGuide menée auprès de 10 157 voyageurs, les vacances de 2027 devraient privilégier les expériences immersives et spontanées.
Cinq profils émergent : les amateurs d'expériences olfactives (parfumerie), de gastronomie et de fermentation, les « detourists » qui explorent les quartiers moins fréquentés, les voyageurs désireux d'apprendre des jeux locaux et les adeptes de l'apiculture.
Les réservations d'expériences autour des senteurs ont progressé de 114% sur un an et celles liées à l'apiculture de 65%.
Une tendance de fond se dessine : ralentir, sortir des sentiers battus et privilégier les découvertes authentiques.
A retrouver sur fr.euronews.com
Cinq profils émergent : les amateurs d'expériences olfactives (parfumerie), de gastronomie et de fermentation, les « detourists » qui explorent les quartiers moins fréquentés, les voyageurs désireux d'apprendre des jeux locaux et les adeptes de l'apiculture.
Les réservations d'expériences autour des senteurs ont progressé de 114% sur un an et celles liées à l'apiculture de 65%.
Une tendance de fond se dessine : ralentir, sortir des sentiers battus et privilégier les découvertes authentiques.
A retrouver sur fr.euronews.com
Microsoft : une panne mondiale perturbe les agences de voyages et les hôtels
La panne mondiale de Microsoft, le 13 novembre 2026, a perturbé les agences de voyages et hôtels - Depositphotos.com, tupungato
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Dans l'hôtellerie, l'incident a toutefois eu des conséquences plus graves : au Phantasialand, en Allemagne, une alerte automatique par e-mail concernant une concentration excessive de chlore dans la piscine d'un hôtel n'a pas été reçue. L'incident a fait 15 blessés et relance les inquiétudes sur la dépendance du secteur aux systèmes informatiques.
Plus à lire sur reisevor9.de
Lire aussi : Panne Outlook : des agences de voyages plongées dans la galère !
TUI a signalé des difficultés dans ses échanges internes, sans conséquence sur les réservations, les cartes d’embarquement ou les vols. L'aéroport de Francfort n'a également enregistré aucune perturbation opérationnelle.
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