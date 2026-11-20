IA, Cuba, Sabre... Le tour du monde de l'actualité du tourisme de la semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 16 novembre 2026

Alors que Sabre mise sur l’IA agentique pour automatiser la réservation et le suivi des voyages, cette technologie pourrait aussi fragiliser les ventes additionnelles du secteur. Aux Émirats arabes unis, la guerre avec l’Iran continue de peser sur l’activité hôtelière. Enfin, le changement climatique menace 62% des destinations touristiques d’ici 2050... Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un tour d’horizon de l’actualité du tourisme.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 20 Novembre 2026 à 12:45

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