Groenland, Lufthansa, business travel... que fallait-il retenir de l'actualité du tourisme cette semaine ? [ABO]

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 2 novembre 2026 :
Tourisme européen : une saisonnalité moins marquée malgré les tensions géopolitiques
Compagnies aériennes arabes : 3,82 milliards d’euros de pertes attendues en 2026
Compagnies aériennes chinoises : la demande internationale comme relais de croissance
Pet Jet Travel lance une plateforme de réservation aérienne pour les animaux de compagnie
Lufthansa-TAP : le groupe vise 20% de parts de marché entre l’Europe et l’Amérique latine
ANA Holdings renforce son contrôle sur deux compagnies aériennes régionales japonaises
Voyages d'affaires : les dépenses européennes devraient atteindre 404 milliards d'euros en 2026
Groenland : un nouvel aéroport facilite l'accès aux icebergs d'Ilulissat
Insolite ! Visit Norway transforme une insulte de Trump en coup de pub touristique
Tourisme européen : une saisonnalité moins marquée malgré les tensions géopolitiques
Compagnies aériennes arabes : 3,82 milliards d’euros de pertes attendues en 2026
Compagnies aériennes chinoises : la demande internationale comme relais de croissance
Pet Jet Travel lance une plateforme de réservation aérienne pour les animaux de compagnie
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Tourisme européen : une saisonnalité moins marquée malgré les tensions géopolitiques
Le tourisme européen confirme sa résilience, avec une hausse de 3% des arrivées internationales durant l’été 2026. Les destinations nordiques et d’Europe centrale et orientale tirent la croissance, tandis que les voyageurs privilégient les destinations offrant un bon rapport qualité-prix.
Malgré les tensions géopolitiques, les risques climatiques et la hausse des coûts, les habitudes évoluent vers des voyages mieux répartis sur l’année.
Une tendance qui pourrait s’accentuer en 2027, avec davantage de séjours hors saison et une sensibilité accrue aux prix.
Plus à lire sur traveldailynews.com
Malgré les tensions géopolitiques, les risques climatiques et la hausse des coûts, les habitudes évoluent vers des voyages mieux répartis sur l’année.
Une tendance qui pourrait s’accentuer en 2027, avec davantage de séjours hors saison et une sensibilité accrue aux prix.
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Compagnies aériennes arabes : 3,82 milliards d’euros de pertes attendues en 2026
La guerre au Moyen-Orient devrait faire perdre 3,82 milliards d’euros aux compagnies aériennes arabes en 2026 - Depositphotos.com, grand-warszawski
Les compagnies aériennes arabes membres de l’AACO (Organisation des transporteurs aériens arabes) devraient enregistrer 3,82 milliards d’euros de pertes nettes en 2026, sur fond de tensions géopolitiques, de perturbations opérationnelles et de hausse des coûts du carburant.
Lors de son assemblée générale à Doha, l’organisation a également dénoncé le projet d’extension du système carbone européen (ETS), qu’elle juge susceptible d’entraîner une double taxation des émissions.
Malgré ce contexte, Qatar Airways et Emirates maintiennent leurs ambitions de développement en Europe, marché stratégique pour leur connectivité internationale.
Une info fr.euronews.com
Lors de son assemblée générale à Doha, l’organisation a également dénoncé le projet d’extension du système carbone européen (ETS), qu’elle juge susceptible d’entraîner une double taxation des émissions.
Malgré ce contexte, Qatar Airways et Emirates maintiennent leurs ambitions de développement en Europe, marché stratégique pour leur connectivité internationale.
Une info fr.euronews.com
Compagnies aériennes chinoises : la demande internationale comme relais de croissance
Les compagnies aériennes publiques chinoises misent sur la demande internationale pour compenser les difficultés de leur marché domestique - Depositphotos.com, tupungato
Les trois principales compagnies aériennes publiques chinoises cherchent à redresser leurs performances financières en misant davantage sur la demande internationale, notamment celle des entreprises exportatrices.
Elles sont confrontées à une concurrence intérieure accrue, à une économie atone et aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. À l'image d'autres secteurs économiques chinois, elles espèrent compenser les difficultés de leur marché domestique en se tournant vers l'étranger.
Une info du site asia.nikkei.com
Elles sont confrontées à une concurrence intérieure accrue, à une économie atone et aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. À l'image d'autres secteurs économiques chinois, elles espèrent compenser les difficultés de leur marché domestique en se tournant vers l'étranger.
Une info du site asia.nikkei.com
Pet Jet Travel lance une plateforme de réservation aérienne pour les animaux de compagnie
L’agence barcelonaise Pet Jet Travel lance une plateforme de réservation en ligne des vols pour les voyageurs et leurs animaux de compagnie au sein d’une même réservation - Depositphotos.com, inside-studio
L’agence barcelonaise Pet Jet Travel lance une plateforme permettant de réserver en ligne des vols pour les voyageurs et leurs animaux de compagnie au sein d’une même réservation.
Récemment accréditée IATA, l’entreprise combine technologie NDC et intelligence artificielle pour vérifier les disponibilités, les documents sanitaires, le poids et les dimensions des cages de transport.
Le service couvre trois catégories : les animaux en cabine, en soute et les chiens d’assistance. L’objectif est de simplifier les démarches auprès des compagnies aériennes et de limiter les risques de refus à l’embarquement.
Un article de traveldailynews.com
Récemment accréditée IATA, l’entreprise combine technologie NDC et intelligence artificielle pour vérifier les disponibilités, les documents sanitaires, le poids et les dimensions des cages de transport.
Le service couvre trois catégories : les animaux en cabine, en soute et les chiens d’assistance. L’objectif est de simplifier les démarches auprès des compagnies aériennes et de limiter les risques de refus à l’embarquement.
Un article de traveldailynews.com
Lufthansa-TAP : le groupe vise 20% de parts de marché entre l’Europe et l’Amérique latine
Suite à l'acquisition de 44,9% de TAP Air Portugal, Lufthansa fait du Brésil une priorité - Depositphotos.com, aa-w
L'acquisition de 44,9% de TAP Air Portugal permettrait à Lufthansa de faire passer sa part de marché estimée entre l'Europe et l'Amérique latine de 9% à 20%.
Au cœur de cette stratégie : le Brésil, marché prioritaire pour le groupe allemand, qui prévoit de faire de Lisbonne son septième hub.
L'accord, signé avec le gouvernement portugais pour 1,025 milliard d'euros, reste soumis à l'approbation des autorités réglementaires. Lufthansa estime les synergies potentielles à près de 450 millions d'euros.
A lire sur hosteltur.com
Au cœur de cette stratégie : le Brésil, marché prioritaire pour le groupe allemand, qui prévoit de faire de Lisbonne son septième hub.
L'accord, signé avec le gouvernement portugais pour 1,025 milliard d'euros, reste soumis à l'approbation des autorités réglementaires. Lufthansa estime les synergies potentielles à près de 450 millions d'euros.
A lire sur hosteltur.com
ANA Holdings renforce son contrôle sur deux compagnies aériennes régionales japonaises
ANA Holdings prévoit de prendre le contrôle d'Airdo et de Solaseed Air en 2027 - Depositphotos.com, Boarding2Now
Le groupe japonais ANA Holdings prévoit de prendre le contrôle d'Airdo et de Solaseed Air, deux compagnies régionales détenues par Regional Plus Wings, d'ici avril 2027.
L'objectif est de renforcer la rentabilité de ses vols intérieurs en rationalisant les réseaux, les horaires et les flottes. Les deux transporteurs conserveront leurs marques, mais leur gestion sera assurée par ANA.
Un article à retrouver sur asia.nikkei.com
L'objectif est de renforcer la rentabilité de ses vols intérieurs en rationalisant les réseaux, les horaires et les flottes. Les deux transporteurs conserveront leurs marques, mais leur gestion sera assurée par ANA.
Un article à retrouver sur asia.nikkei.com
Voyages d'affaires : les dépenses européennes devraient atteindre 404 milliards d'euros en 2026
Selon GBTA, Les dépenses liées aux voyages d'affaires au départ d'Europe devraient progresser de 7% en 2026 - Depositphotos.com, Rawpixel
Les dépenses liées aux voyages d'affaires au départ d'Europe devraient progresser de 7% en 2026, pour atteindre 404 milliards d'euros, selon la GBTA.
Le nombre de déplacements devrait en revanche augmenter de seulement 0,7%, à environ 600 millions. L'Allemagne reste le premier marché européen (79,9 milliards d'euros), devant le Royaume-Uni (66,7 milliards) et la France (45 milliards).
Source : business-travel.de
Le nombre de déplacements devrait en revanche augmenter de seulement 0,7%, à environ 600 millions. L'Allemagne reste le premier marché européen (79,9 milliards d'euros), devant le Royaume-Uni (66,7 milliards) et la France (45 milliards).
Source : business-travel.de
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A lire sur lefigaro.fr
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