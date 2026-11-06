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Groenland, Lufthansa, business travel... que fallait-il retenir de l'actualité du tourisme cette semaine ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 2 novembre 2026


Alors que les compagnies aériennes arabes devraient enregistrer 3,82 milliards d’euros de pertes en 2026, Lufthansa entend profiter de sa prise de participation dans TAP Air Portugal pour renforcer sa présence en Amérique latine. De leur côté, les compagnies chinoises misent sur la demande internationale pour relancer leur croissance, tandis que l’agence barcelonaise Pet Jet Travel lance une plateforme de réservation aérienne dédiée aux animaux de compagnie… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un tour d’horizon de l’actualité du tourisme.


Rédigé par le Vendredi 6 Novembre 2026 à 10:13


Tourisme européen : une saisonnalité moins marquée malgré les tensions géopolitiques

En Europe, les séjours hors saison se développent - Depositphotos.com, Maksym Yemelyanov
En Europe, les séjours hors saison se développent - Depositphotos.com, Maksym Yemelyanov
Le tourisme européen confirme sa résilience, avec une hausse de 3% des arrivées internationales durant l’été 2026. Les destinations nordiques et d’Europe centrale et orientale tirent la croissance, tandis que les voyageurs privilégient les destinations offrant un bon rapport qualité-prix.

Malgré les tensions géopolitiques, les risques climatiques et la hausse des coûts, les habitudes évoluent vers des voyages mieux répartis sur l’année.

Une tendance qui pourrait s’accentuer en 2027, avec davantage de séjours hors saison et une sensibilité accrue aux prix.

Plus à lire sur traveldailynews.com


Compagnies aériennes arabes : 3,82 milliards d’euros de pertes attendues en 2026

La guerre au Moyen-Orient devrait faire perdre 3,82 milliards d’euros aux compagnies aériennes arabes en 2026 - Depositphotos.com, grand-warszawski
La guerre au Moyen-Orient devrait faire perdre 3,82 milliards d’euros aux compagnies aériennes arabes en 2026 - Depositphotos.com, grand-warszawski
Les compagnies aériennes arabes membres de l’AACO (Organisation des transporteurs aériens arabes) devraient enregistrer 3,82 milliards d’euros de pertes nettes en 2026, sur fond de tensions géopolitiques, de perturbations opérationnelles et de hausse des coûts du carburant.

Lors de son assemblée générale à Doha, l’organisation a également dénoncé le projet d’extension du système carbone européen (ETS), qu’elle juge susceptible d’entraîner une double taxation des émissions.

Malgré ce contexte, Qatar Airways et Emirates maintiennent leurs ambitions de développement en Europe, marché stratégique pour leur connectivité internationale.

Une info fr.euronews.com

Compagnies aériennes chinoises : la demande internationale comme relais de croissance

Les compagnies aériennes publiques chinoises misent sur la demande internationale pour compenser les difficultés de leur marché domestique - Depositphotos.com, tupungato
Les compagnies aériennes publiques chinoises misent sur la demande internationale pour compenser les difficultés de leur marché domestique - Depositphotos.com, tupungato
Les trois principales compagnies aériennes publiques chinoises cherchent à redresser leurs performances financières en misant davantage sur la demande internationale, notamment celle des entreprises exportatrices.

Elles sont confrontées à une concurrence intérieure accrue, à une économie atone et aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. À l'image d'autres secteurs économiques chinois, elles espèrent compenser les difficultés de leur marché domestique en se tournant vers l'étranger.

Une info du site asia.nikkei.com

Pet Jet Travel lance une plateforme de réservation aérienne pour les animaux de compagnie

L’agence barcelonaise Pet Jet Travel lance une plateforme de réservation en ligne des vols pour les voyageurs et leurs animaux de compagnie au sein d’une même réservation - Depositphotos.com, inside-studio
L’agence barcelonaise Pet Jet Travel lance une plateforme de réservation en ligne des vols pour les voyageurs et leurs animaux de compagnie au sein d’une même réservation - Depositphotos.com, inside-studio
L’agence barcelonaise Pet Jet Travel lance une plateforme permettant de réserver en ligne des vols pour les voyageurs et leurs animaux de compagnie au sein d’une même réservation.

Récemment accréditée IATA, l’entreprise combine technologie NDC et intelligence artificielle pour vérifier les disponibilités, les documents sanitaires, le poids et les dimensions des cages de transport.

Le service couvre trois catégories : les animaux en cabine, en soute et les chiens d’assistance. L’objectif est de simplifier les démarches auprès des compagnies aériennes et de limiter les risques de refus à l’embarquement.

Un article de traveldailynews.com

Lufthansa-TAP : le groupe vise 20% de parts de marché entre l’Europe et l’Amérique latine

Suite à l'acquisition de 44,9% de TAP Air Portugal, Lufthansa fait du Brésil une priorité - Depositphotos.com, aa-w
Suite à l'acquisition de 44,9% de TAP Air Portugal, Lufthansa fait du Brésil une priorité - Depositphotos.com, aa-w
L'acquisition de 44,9% de TAP Air Portugal permettrait à Lufthansa de faire passer sa part de marché estimée entre l'Europe et l'Amérique latine de 9% à 20%.

Au cœur de cette stratégie : le Brésil, marché prioritaire pour le groupe allemand, qui prévoit de faire de Lisbonne son septième hub.

L'accord, signé avec le gouvernement portugais pour 1,025 milliard d'euros, reste soumis à l'approbation des autorités réglementaires. Lufthansa estime les synergies potentielles à près de 450 millions d'euros.

A lire sur hosteltur.com

ANA Holdings renforce son contrôle sur deux compagnies aériennes régionales japonaises

ANA Holdings prévoit de prendre le contrôle d'Airdo et de Solaseed Air en 2027 - Depositphotos.com, Boarding2Now
ANA Holdings prévoit de prendre le contrôle d'Airdo et de Solaseed Air en 2027 - Depositphotos.com, Boarding2Now
Le groupe japonais ANA Holdings prévoit de prendre le contrôle d'Airdo et de Solaseed Air, deux compagnies régionales détenues par Regional Plus Wings, d'ici avril 2027.

L'objectif est de renforcer la rentabilité de ses vols intérieurs en rationalisant les réseaux, les horaires et les flottes. Les deux transporteurs conserveront leurs marques, mais leur gestion sera assurée par ANA.

Un article à retrouver sur asia.nikkei.com

Voyages d'affaires : les dépenses européennes devraient atteindre 404 milliards d'euros en 2026

Selon GBTA, Les dépenses liées aux voyages d'affaires au départ d'Europe devraient progresser de 7% en 2026 - Depositphotos.com, Rawpixel
Selon GBTA, Les dépenses liées aux voyages d'affaires au départ d'Europe devraient progresser de 7% en 2026 - Depositphotos.com, Rawpixel
Les dépenses liées aux voyages d'affaires au départ d'Europe devraient progresser de 7% en 2026, pour atteindre 404 milliards d'euros, selon la GBTA.

Le nombre de déplacements devrait en revanche augmenter de seulement 0,7%, à environ 600 millions. L'Allemagne reste le premier marché européen (79,9 milliards d'euros), devant le Royaume-Uni (66,7 milliards) et la France (45 milliards).

Source : business-travel.de

Groenland : un nouvel aéroport facilite l'accès aux icebergs d'Ilulissat

Le Groenland inaugure un nouvel aéroport international à Ilulissat - Depositphotos.com, Kedardome
Le Groenland inaugure un nouvel aéroport international à Ilulissat - Depositphotos.com, Kedardome
Autres articles
Le Groenland inaugure un nouvel aéroport international à Ilulissat, aux portes d'un fjord classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Dès l'été 2027, Air Greenland prévoit jusqu'à six vols directs hebdomadaires depuis Copenhague.

Pour les voyageurs français, la destination sera ainsi accessible avec une seule correspondance à Copenhague.

Une ouverture qui accompagne la hausse de la fréquentation internationale, mais pose aussi la question de la capacité d'accueil d'Ilulissat et de la préservation de ses sites naturels fragiles.

A lire sur lefigaro.fr

Insolite ! Visit Norway transforme une insulte de Trump en coup de pub touristique

Quand Donald Trump qualifie la Norvège de « pays de merde », Visit Norway ne se vexe pas : l'organisme de promotion touristique saisit la balle au bond !

Il ressort une ancienne page consacrée aux toilettes publiques originales installées le long des routes panoramiques, avec un slogan détourné : « Make restrooms great again! ».

Résultat : en quelques jours, la page a enregistré plus de 540 fois son nombre habituel de visites. Comme quoi, même une insulte présidentielle peut devenir un argument touristique !

Une info du site skift.com

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Tags : revue de presse
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