Groenland, Lufthansa, business travel... que fallait-il retenir de l'actualité du tourisme cette semaine ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 2 novembre 2026

Alors que les compagnies aériennes arabes devraient enregistrer 3,82 milliards d’euros de pertes en 2026, Lufthansa entend profiter de sa prise de participation dans TAP Air Portugal pour renforcer sa présence en Amérique latine. De leur côté, les compagnies chinoises misent sur la demande internationale pour relancer leur croissance, tandis que l’agence barcelonaise Pet Jet Travel lance une plateforme de réservation aérienne dédiée aux animaux de compagnie… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un tour d’horizon de l’actualité du tourisme.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 6 Novembre 2026 à 10:13

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