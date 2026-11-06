Xavier Gondaud, président du Syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire (SESA) rappelle que la France est à un niveau d'alerte extrêmement élevé « Vigilance renforcée » du plan Vigipirate : « Cette situation n'a pas changé : nous n'avons pas modifié notre dispositif et il n'est pas possible d'aller au-delà du niveau actuel.



100% des passagers sont inspectés et filtrés, tout comme les personnels... Nous sommes également en train d'introduire de nouvelles technologies pour répondre à l'évolution des menaces, et ça ce n'est pas la France mais l'Europe qui le met en place. Cette mutation du risque a été prise en compte par le transport aérien » Il précise que le niveau de sûreté appliqué en France est déjà supérieur au socle européen.



Si les bombes sont une menace, les aéroports ont dû également faire face ses dernières années à l'incursion de drones à proximité de certains aéroports. Là aussi la menace a été identifiée, selon Xavier Gondaud : « Depuis les Jeux olympiques, nous sommes équipés de systèmes de lutte anti-drones de dernière génération. Il s'agit notamment d'une technologie développée par Thales, issue du secteur de la défense, qui permet d'identifier et de neutraliser les drones.



Ce dispositif a été déployé sur les plateformes parisiennes qui sont les plus exposées. Il faut rappeler que Paris représente à lui seul les deux tiers du trafic aérien français. Ce système est maintenu depuis les Jeux olympiques et fonctionne très bien. »



Pour le président du SESA, ces équipements et ces évolutions confirment les orientations prises ces dernières années : « Tout ça ne fait que confirmer les choix opérés par la France et par l'Europe en matière de sûreté aérienne. »