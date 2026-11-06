"Comment s’adapter au changement et poursuivre la croissance ?"

vécu

J’ai fait le vol entre Nice et Monaco dans un magnifique hélicoptère... Mais pendant combien de temps encore devrons-nous voler en hélicoptère sur cette distance ?

Combien de temps encore nous faudra-t-il pour voler en électrique sur cette distance et dans combien de temps dirons-nous : "Il fut un temps où on volait vers Monaco en hélicoptère"

Résilient, malgré tout, le transport aérien continue de connaître un fort développement.L’Asie est en dynamique, l’Afrique a du potentiel, le Moyen-Orient se relève, les États-Unis et l’Europe résistent plutôt bien, à l’image des résultats des compagnies publiés ces jours-ci.Cependant, les défis sont nombreux.était le thème central du World Connect. Six ans patron de KLM jusqu’en 2022, puis 3 ans aux commandes d’IndiGo,a livré aux participants son analyse sur le sujet.Il fallait d'ailleurs, ne pas rater le tout début de son intervention, ce «» de la veille qui a donné le ton quant aux adaptations nécessaires pour le transport aérien.», s’est interrogé l’ancien dirigeant.