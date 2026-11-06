TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

APG World Connect : gérer la croissance, le nouveau défi des compagnies aériennes [ABO]

Intervention de Pieter Elbers, ancien président de KLM puis dirigeant d’IndiGo


À Monaco, à la 17e édition du World Connect réunissant 400 décideurs du transport aérien, dont une centaine de dirigeants de compagnies, les participants ont planché sur la meilleure façon d’absorber l’augmentation du trafic aérien tout en préservant la rentabilité, la sécurité et la qualité. Ancien président de KLM, puis dirigeant d’IndiGo premier transporteur aérien indien, Pieter Elbers a délivré un message clair. Sans gestion de la croissance, point de salut.


Rédigé par le Vendredi 6 Novembre 2026 à 07:32

Pieter Elbers ce 5 novembre au World Connect APG . Photo : C.Hardin
Pieter Elbers ce 5 novembre au World Connect APG . Photo : C.Hardin
Attitude Hotels
Résilient, malgré tout, le transport aérien continue de connaître un fort développement.

L’Asie est en dynamique, l’Afrique a du potentiel, le Moyen-Orient se relève, les États-Unis et l’Europe résistent plutôt bien, à l’image des résultats des compagnies publiés ces jours-ci.

Cependant, les défis sont nombreux. "Comment s’adapter au changement et poursuivre la croissance ?" était le thème central du World Connect. Six ans patron de KLM jusqu’en 2022, puis 3 ans aux commandes d’IndiGo, Pieter Elbers a livré aux participants son analyse sur le sujet.

Il fallait d'ailleurs, ne pas rater le tout début de son intervention, ce « vécu » de la veille qui a donné le ton quant aux adaptations nécessaires pour le transport aérien.

« J’ai fait le vol entre Nice et Monaco dans un magnifique hélicoptère... Mais pendant combien de temps encore devrons-nous voler en hélicoptère sur cette distance ? », s’est interrogé l’ancien dirigeant.

« Combien de temps encore nous faudra-t-il pour voler en électrique sur cette distance et dans combien de temps dirons-nous : "Il fut un temps où on volait vers Monaco en hélicoptère" »

A lire aussi : World Connect : une 17e édition « record » à Monaco avec plus de 500 participants


Pieter Elbers : « Les entreprises et les économies ont toujours besoin de connectivité »

Voilà pour ce qui est de rappeler une des grandes contraintes du transport aérien, celle énergétique, mais il y en a bien d’autres : les tensions géopolitiques, les fermetures d'espaces aériens, les difficultés industrielles et les limites d'infrastructures.

Une conjoncture en mouvement perpétuel, mais Pieter Elbers a voulu aussi rappeler la solidité des fondamentaux du transport aérien. « Les raisons fondamentales pour lesquelles les gens voyagent n'ont pas changé. Les gens veulent voir leur famille, travailler, étudier, faire du tourisme ou développer des affaires. Les entreprises et les économies ont toujours besoin de connectivité. »

Des fondamentaux qui font, selon Peter Elbers, la résilience du transport aérien.

Et de rappeler les attentats du 11 septembre, la crise financière mondiale, le Covid, les guerres et tensions géopolitiques.

« Chez KLM, pendant la pandémie, la compagnie perdait jusqu’à 10 millions d’euros par jour et pourtant le secteur a rebondi plus vite que beaucoup d’observateurs ne l’imaginaient. La résilience du secteur, c’est qu’il continuera d’évoluer », soulignant également que les outils numériques comme Zoom ou Teams n'ont pas supprimé le besoin de rencontrer physiquement les personnes.

S’adapter à une forte croissance

Sandrine de Saint Sauveur, présidente et CEO du groupe APG et Richard Burgess, président d'APG Network - Photo CH
Sandrine de Saint Sauveur, présidente et CEO du groupe APG et Richard Burgess, président d'APG Network - Photo CH
La croissance est là, mais Pieter Elbers explique que son centre de gravité se déplace fortement vers l’Asie. À la tête encore récemment de la compagnie Indigo, les chiffres qu’il énonce sont frappants à ce sujet.

Arrivé aux commandes de la compagnie indienne il y a quatre ans, il a vu le nombre de passagers passer de 77 à 122 millions. Après la crise du Covid, la problématique n’est plus du côté de la demande, mais plutôt de la façon de gérer la capacité.

Faire en sorte d’absorber cette croissance est, pour lui, un des enjeux majeurs pour le secteur aérien. C’est maintenant d’une « résilience opérationnelle » dont les compagnies aériennes auront le plus besoin.

Une capacité à anticiper, à répondre, à se rétablir et à maintenir l’activité malgré les changements.

LIA, une révolution aussi pour l’organisation de l’entreprise

Sans surprise, l’intelligence artificielle fait partie de la solution, selon Elbers, qui estime que celle-ci sera fondamentale dans sa capacité à remodeler profondément l’industrie dans les prochaines années.

Il estime que « le vrai potentiel n’est pas de faire les choses plus vite ou plus efficacement, mais plutôt, grâce à l’IA, de véritablement transformer l’organisation des entreprises, les processus décisionnels, la gestion opérationnelle, mais aussi la relation client. ».

L’IA ne sera pas simplement un outil de productivité, mais véritablement un instrument qui va changer le modèle de l’entreprise et s’imposer comme une créatrice de valeur.

Elle va rendre les opérations plus prédictives pour mieux anticiper les perturbations météorologiques et opérationnelles, les pannes et la maintenance.

Elle va mieux programmer l’utilisation des avions quand on sait que quelques minutes d’utilisation quotidienne ont un impact financier significatif. Elle contribuera aussi, côté clients, à mieux anticiper les besoins et améliorer la relation.

Double vitesse

Autres articles
Cependant, alors que la technologie va très vite, Pieter Elbers a alerté sur la lenteur de certaines évolutions dont les compagnies aériennes sont dépendantes, citant notamment les infrastructures aéroportuaires, la réglementation, le contrôle aérien et la transition énergétique.

Comment composer avec ces différentes vitesses de changement ?

C’est un défi qui se ressent avec plus d’acuité en Europe.

L’IA peut par exemple améliorer le calcul des trajectoires, mais l’organisation du contrôle aérien doit évoluer plus vite. Elle peut favoriser une utilisation plus massive des carburants durables, mais l’organisation des filières doit s’accélérer.

Pour l’ancien patron de KLM et d’IndiGo, l’agilité des compagnies pour adapter leurs organisations au rythme de la technologie, même lorsque les infrastructures ou les réglementations progressent plus lentement, est un des piliers essentiels dans le futur.

Il faudra pour cela renforcer la collaboration entre tous les acteurs : compagnies, aéroports, contrôleurs, industriels, régulateurs et distributeurs.
Enfin, Pieter Elbers ne veut pas non plus un futur secteur aérien sans ses femmes et ses hommes. « La technologie assiste, mais elle ne remplace ni le leadership, ni l’empathie, ni l’accompagnement du client. »

Malgré les difficultés, les décideurs de l’aérien sont confiants quant à la demande qui restera forte.

Mais les gagnants de demain ne seront pas nécessairement les compagnies qui auront la plus forte croissance ou la meilleure technologie. Ce seront celles qui sauront combiner résilience opérationnelle, intelligence artificielle, agilité humaine et coopération de tout l'écosystème aérien.


Lu 704 fois

Tags : APG, world connect
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Groenland, Lufthansa, business travel... que fallait-il retenir de l'actualité du tourisme cette semaine ? [ABO]

Groenland, Lufthansa, business travel... que fallait-il retenir de l'actualité du tourisme cette semaine ? [ABO]

Parc d’attractions : une famille réclame 300 euros pour des files d’attente trop longues [ABO] Parc d’attractions : une famille réclame 300 euros pour des files d’attente trop longues [ABO]

Alerte à la bombe dans les avions : "Ça crée de l'inquiétude et du chaos" (Gérard Feldzer) [ABO] Alerte à la bombe dans les avions : "Ça crée de l'inquiétude et du chaos" (Gérard Feldzer) [ABO]

APG World Connect : gérer la croissance, le nouveau défi des compagnies aériennes [ABO] APG World Connect : gérer la croissance, le nouveau défi des compagnies aériennes [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO] Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO] Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO] Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]

Dernière heure

Star Clippers : des croisières au rythme des séances de yoga

Aviation durable : les défis de la transition au cœur d’une conférence à Toulouse

SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)

Groenland, Lufthansa, business travel... que fallait-il retenir de l'actualité du tourisme cette semaine ? [ABO]

Séjours linguistiques : l’immersion en France progresse

Brand News

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs
Accès prioritaires, embarquement en 15 minutes, débarquement rapide et services premium inclus : La...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VERDIE VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cahors (46))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VERDIE VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !
Distribution

Distribution

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous
Partez en France

Partez en France

Séjours linguistiques : l’immersion en France progresse

Séjours linguistiques : l’immersion en France progresse
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Nature, culture, randonnée : comment le Cap-Vert veut sortir de l'image soleil et plage

Nature, culture, randonnée : comment le Cap-Vert veut sortir de l'image soleil et plage
Production

Production

Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon

Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon
AirMaG

AirMaG

Aviation durable : les défis de la transition au cœur d’une conférence à Toulouse

Aviation durable : les défis de la transition au cœur d’une conférence à Toulouse
Transport

Transport

SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)

SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia Group : le B2B tire la croissance au troisième trimestre 2026

Expedia Group : le B2B tire la croissance au troisième trimestre 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Baie de Somme : le groupe North Bay ouvre Robin’s Manor et mise sur la privatisation

Baie de Somme : le groupe North Bay ouvre Robin’s Manor et mise sur la privatisation
HotelMaG

Hébergement

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers : des croisières au rythme des séances de yoga

Star Clippers : des croisières au rythme des séances de yoga
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias