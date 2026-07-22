Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]

Des taux de départ en vacances plus ou moins variables
Partir seul rend enfin difficile l’idée de voyager pour 62% des Français - DepositPhotos.com, serezniy
A tout seigneur, tout honneur : où en sont les vacanciers français ?
Selon les derniers chiffres du Credoc, 57% des Français de 15 à 69 ans partent en vacances au moins une fois par an et 14% d’entre eux ne partent jamais - notamment les publics précaires - alors que les couples avec enfants et les habitants de l’agglomération parisienne partent plus souvent.
Dans un pays comme le nôtre, où les aides au départ n’ont pas complétement disparu (celles délivrées par les employeurs, les CAF, les mairies ou les autres organismes), un quart de la population a bénéficié d’au moins une de ces aides. En particulier, des jeunes et des populations économiquement faibles.
Rappelons aussi le cas particulier des chèques-vacances, purs produits des années 80 et du gouvernement Mauroy, que l’on peut aussi utiliser pour les loisirs, les arts et la culture ou la restauration, et qui bénéficient à 29% des 15-69 ans et à 36% des professionnels en activité.
Lire aussi : Départs en vacances : un indicateur majeur des inégalités sociales
Selon les derniers chiffres du Credoc, 57% des Français de 15 à 69 ans partent en vacances au moins une fois par an et 14% d’entre eux ne partent jamais - notamment les publics précaires - alors que les couples avec enfants et les habitants de l’agglomération parisienne partent plus souvent.
Dans un pays comme le nôtre, où les aides au départ n’ont pas complétement disparu (celles délivrées par les employeurs, les CAF, les mairies ou les autres organismes), un quart de la population a bénéficié d’au moins une de ces aides. En particulier, des jeunes et des populations économiquement faibles.
Rappelons aussi le cas particulier des chèques-vacances, purs produits des années 80 et du gouvernement Mauroy, que l’on peut aussi utiliser pour les loisirs, les arts et la culture ou la restauration, et qui bénéficient à 29% des 15-69 ans et à 36% des professionnels en activité.
Lire aussi : Départs en vacances : un indicateur majeur des inégalités sociales
Les freins au départ
Si le manque de moyens financiers explique l’absence de départ en vacances de 47% des 15-69 ans, ils sont tout de même un bon tiers à se restreindre sur des dépenses pourtant essentielles (santé, alimentation) pour maintenir un budget dédié aux vacances.
On notera aussi que 33% des interrogés affirment privilégier le départ de leurs enfants, quitte à ne pas partir eux-mêmes.
Mais, outre les finances, d’autres situations peuvent être avancées par les non-partants :
- 23% préfèrent rester chez eux
- 14% évoquent des problèmes familiaux et de santé
- 12%, pour leur part, mettent en avant des raisons professionnelles.
Les difficultés d’organisation autour du départ et surtout la sociabilité rendent également difficiles voire impossibles, les départs d’une partie des interrogés :
- partir seul rend enfin difficile l’idée de voyager pour 62% des Français
- partir en famille pose cependant aussi problème à 53% de nos compatriotes
- le stress lié au départ touche pour sa part 42% des Français, notamment sur le plan de l’organisation, la planification, les paiements en ligne sur lesquels on est généralement de plus en plus réticents.
Lire aussi : Solitude, cherche amitié désespérément
On notera aussi que 33% des interrogés affirment privilégier le départ de leurs enfants, quitte à ne pas partir eux-mêmes.
Mais, outre les finances, d’autres situations peuvent être avancées par les non-partants :
- 23% préfèrent rester chez eux
- 14% évoquent des problèmes familiaux et de santé
- 12%, pour leur part, mettent en avant des raisons professionnelles.
Les difficultés d’organisation autour du départ et surtout la sociabilité rendent également difficiles voire impossibles, les départs d’une partie des interrogés :
- partir seul rend enfin difficile l’idée de voyager pour 62% des Français
- partir en famille pose cependant aussi problème à 53% de nos compatriotes
- le stress lié au départ touche pour sa part 42% des Français, notamment sur le plan de l’organisation, la planification, les paiements en ligne sur lesquels on est généralement de plus en plus réticents.
Lire aussi : Solitude, cherche amitié désespérément
Un léger mieux au niveau des aides
Globalement, pourtant, selon une étude réalisée pour l’ANCV *, les choses évoluent dans le bon sens : depuis 2008, l’aide de la CAF est passée de 5% à 12% ; l’aide de la mairie est passée de 1% à 7% ; l’aide de l’employeur dans la même durée touche 15% des Français contre 10%.
En 2025, ces aides ont réduit à 14% les non départ des 15-69 ans contre 18% en 2009.
13% déclarent partir « une fois tous les deux ans » contre 9% en 2009.
Les Français qui partent une fois par an sont aussi un peu plus nombreux.
* En 2024, selon le rapport annuel de l’ANCV : 23% des chèques-vacances ont été utilisés pour les vacances et le transport, 24% pour l’hébergement, 9% pour les loisirs culturels.
En 2025, ces aides ont réduit à 14% les non départ des 15-69 ans contre 18% en 2009.
13% déclarent partir « une fois tous les deux ans » contre 9% en 2009.
Les Français qui partent une fois par an sont aussi un peu plus nombreux.
* En 2024, selon le rapport annuel de l’ANCV : 23% des chèques-vacances ont été utilisés pour les vacances et le transport, 24% pour l’hébergement, 9% pour les loisirs culturels.
L'éco anxiété progresse, surtout parmi les jeunes
Sans surprise, surtout après les canicules de l’été et autres incendies et sécheresses, il est bon de confirmer que la question climatique est de plus en plus ancrée dans les esprits.
Selon le Credoc, 6 Français sur 10 estiment que le changement climatique va impliquer de grands changements dans leurs modes de vie, et près de la moitié estiment que le dérèglement climatique ajoute à leur anxiété.
Sur ces questions, les jeunes se montrent plus inquiets que leurs aînés compte tenu du temps qu’il leur reste à vivre et de leur sensibilisation à ces questions à l’école.
Cependant, deux tiers des Français pensent pouvoir se protéger, au niveau individuel, des conséquences des désordres climatiques.
Un chiffre d’autant plus significatif que les habitants de l’Hexagone sont aujourd’hui 42% à avoir déjà subi les conséquences du réchauffement là où ils habitent, contre 24% en 2015.
Selon le Credoc, 6 Français sur 10 estiment que le changement climatique va impliquer de grands changements dans leurs modes de vie, et près de la moitié estiment que le dérèglement climatique ajoute à leur anxiété.
Sur ces questions, les jeunes se montrent plus inquiets que leurs aînés compte tenu du temps qu’il leur reste à vivre et de leur sensibilisation à ces questions à l’école.
Cependant, deux tiers des Français pensent pouvoir se protéger, au niveau individuel, des conséquences des désordres climatiques.
Un chiffre d’autant plus significatif que les habitants de l’Hexagone sont aujourd’hui 42% à avoir déjà subi les conséquences du réchauffement là où ils habitent, contre 24% en 2015.
Le bruit devient un ennemi « mortel »
Encore un sujet délicat affectant le moral et la santé physique de nos compatriotes : le bruit.
Selon une étude réalisée sur les Franciliens, il est la première nuisance de proximité de 44% d’entre eux et figure au troisième rang des inconvénients au fait de résider en Île-de-France, dépassant en dix ans la pollution de l'air.
Trois habitants sur quatre s'en déclarent préoccupés dans les espaces subis (transports à 62%) et dans les espaces choisis (loisirs à 29%). Avec une concentration sur les lieux où vivent les plus démunis.
Selon une étude réalisée sur les Franciliens, il est la première nuisance de proximité de 44% d’entre eux et figure au troisième rang des inconvénients au fait de résider en Île-de-France, dépassant en dix ans la pollution de l'air.
Trois habitants sur quatre s'en déclarent préoccupés dans les espaces subis (transports à 62%) et dans les espaces choisis (loisirs à 29%). Avec une concentration sur les lieux où vivent les plus démunis.
Les sorties culturelles en disent long également, mais évoluent peu
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Enfin, notons l’excellent Baromètre des sorties culturelles 2025 du Credoc qui fait apparaître des taux de fréquentation culturelle proches de ceux observés l’année précédente, malgré un léger recul.
Ainsi, en 2025 :
- 57% des Français sont allés au cinéma,
- 47% ont assisté à un spectacle,
- 61% ont visité un monument,
- 33% un musée
- 33% ont fréquenté une bibliothèque ou une médiathèque
- en outre, 20% de la population s’est rendue à un festival.
En matière de segmentation sociale, il se confirme que les 15-24 ans fréquentent davantage les équipements culturels que leurs aînés.
De même, les plus diplômés ainsi que les cadres et les professions intellectuelles supérieures ont les pratiques de sorties culturelles les plus développées. Comme d’habitude.
Concentré sur les publics de la Fête de la musique et des Journées européennes du patrimoine, le baromètre observe enfin que 26% des Français déclarent avoir participé à la Fête de la musique et 16% ont réalisé une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Mais, c’était en 2025.
Quant à la proportion de personnes qui ont assisté à un spectacle vivant au cours des 12 derniers mois, elle a progressé significativement pour toutes les catégories sociales, de +14 points par rapport à octobre 2023 :
- 36% (+12) des Français ont vu ou écouté un concert
- 24% (+10) sont allés voir une pièce de théâtre
- 14% (+6) se sont rendus voir un spectacle de danse
- 11% (+6) ont assisté à un spectacle de cirque.
Par ailleurs, 68% ont regardé une série via une plateforme gratuite.
La proportion de consommateurs de contenus culturels en ligne a, pour sa part, progressé pour les films (+6 points) et pour les séries (+5 points) depuis octobre 2023.
La proportion des spectateurs d’un concert en ligne a doublé depuis octobre 2023, tandis que 20% ont regardé un spectacle de théâtre en ligne, soit une progression de 9 points.
Sources : Credoc / ADEME / ANCV
Ainsi, en 2025 :
- 57% des Français sont allés au cinéma,
- 47% ont assisté à un spectacle,
- 61% ont visité un monument,
- 33% un musée
- 33% ont fréquenté une bibliothèque ou une médiathèque
- en outre, 20% de la population s’est rendue à un festival.
En matière de segmentation sociale, il se confirme que les 15-24 ans fréquentent davantage les équipements culturels que leurs aînés.
De même, les plus diplômés ainsi que les cadres et les professions intellectuelles supérieures ont les pratiques de sorties culturelles les plus développées. Comme d’habitude.
Concentré sur les publics de la Fête de la musique et des Journées européennes du patrimoine, le baromètre observe enfin que 26% des Français déclarent avoir participé à la Fête de la musique et 16% ont réalisé une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Mais, c’était en 2025.
Quant à la proportion de personnes qui ont assisté à un spectacle vivant au cours des 12 derniers mois, elle a progressé significativement pour toutes les catégories sociales, de +14 points par rapport à octobre 2023 :
- 36% (+12) des Français ont vu ou écouté un concert
- 24% (+10) sont allés voir une pièce de théâtre
- 14% (+6) se sont rendus voir un spectacle de danse
- 11% (+6) ont assisté à un spectacle de cirque.
Par ailleurs, 68% ont regardé une série via une plateforme gratuite.
La proportion de consommateurs de contenus culturels en ligne a, pour sa part, progressé pour les films (+6 points) et pour les séries (+5 points) depuis octobre 2023.
La proportion des spectateurs d’un concert en ligne a doublé depuis octobre 2023, tandis que 20% ont regardé un spectacle de théâtre en ligne, soit une progression de 9 points.
Sources : Credoc / ADEME / ANCV
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
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