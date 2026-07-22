Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]

Mais, outre les finances, d’autres situations peuvent être avancées par les non-partants

Les difficultés d’organisation autour du départ et surtout la sociabilité rendent également difficiles voire impossibles, les départs d’une partie des interrogés

Si le manque de moyens financiers explique l’absence de départ en vacances de 47% des 15-69 ans, ils sont tout de mêmeOn notera aussi que 33% des interrogés affirment, quitte à ne pas partir eux-mêmes.- 14% évoquent des problèmes familiaux et de santé- 12%, pour leur part, mettent en avant des raisons professionnelles.- partir seul rend enfin difficile l’idée de voyager pour 62% des Français- partir en famille pose cependant aussi problème à 53% de nos compatriotes- le stress lié au départ touche pour sa part 42% des Français, notamment sur le plan de l’organisation, la planification, les paiements en ligne sur lesquels on est généralement de plus en plus réticents.