TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Futuroscopie  
Recherche avancée

Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)


Alors que les luttes sociales battent le pavé des grandes villes et que le prix du pétrole continue de flamber, tout le monde n’a pas le cœur au voyage. Ni les adultes, ni leurs enfants hantés par la sensation d’être les laissés pour compte d’un système à bout de force. Et les mesures budgétaires à venir ne sont pas faites pour les rassurer. Pour preuve, les nouvelles démêlées du gouvernement avec l’ANCV. Cette belle machine qui, entre 2008 et 2024, a vu le nombre de ses bénéficiaires progresser de 55% pour atteindre un total de 4,8 millions. Pour en savoir un peu plus sur les préoccupations des Français à la veille des vacances de la Toussaint, voici quelques flashes puisés dans des études récentes en revue, notamment celles du Credoc.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 07:01

Des taux de départ en vacances plus ou moins variables

Partir seul rend enfin difficile l’idée de voyager pour 62% des Français - DepositPhotos.com, serezniy
Partir seul rend enfin difficile l’idée de voyager pour 62% des Français - DepositPhotos.com, serezniy
CroisiEurope
A tout seigneur, tout honneur : où en sont les vacanciers français ?

Selon les derniers chiffres du Credoc, 57% des Français de 15 à 69 ans partent en vacances au moins une fois par an et 14% d’entre eux ne partent jamais - notamment les publics précaires - alors que les couples avec enfants et les habitants de l’agglomération parisienne partent plus souvent.

Dans un pays comme le nôtre, où les aides au départ n’ont pas complétement disparu (celles délivrées par les employeurs, les CAF, les mairies ou les autres organismes), un quart de la population a bénéficié d’au moins une de ces aides. En particulier, des jeunes et des populations économiquement faibles.

Rappelons aussi le cas particulier des chèques-vacances, purs produits des années 80 et du gouvernement Mauroy, que l’on peut aussi utiliser pour les loisirs, les arts et la culture ou la restauration, et qui bénéficient à 29% des 15-69 ans et à 36% des professionnels en activité.

Lire aussi : Départs en vacances : un indicateur majeur des inégalités sociales


Les freins au départ

Si le manque de moyens financiers explique l’absence de départ en vacances de 47% des 15-69 ans, ils sont tout de même un bon tiers à se restreindre sur des dépenses pourtant essentielles (santé, alimentation) pour maintenir un budget dédié aux vacances.

On notera aussi que 33% des interrogés affirment privilégier le départ de leurs enfants, quitte à ne pas partir eux-mêmes.

Mais, outre les finances, d’autres situations peuvent être avancées par les non-partants :

- 23% préfèrent rester chez eux

- 14% évoquent des problèmes familiaux et de santé

- 12%, pour leur part, mettent en avant des raisons professionnelles.

Les difficultés d’organisation autour du départ et surtout la sociabilité rendent également difficiles voire impossibles, les départs d’une partie des interrogés :

- partir seul rend enfin difficile l’idée de voyager pour 62% des Français

- partir en famille pose cependant aussi problème à 53% de nos compatriotes

- le stress lié au départ touche pour sa part 42% des Français, notamment sur le plan de l’organisation, la planification, les paiements en ligne sur lesquels on est généralement de plus en plus réticents.

Lire aussi : Solitude, cherche amitié désespérément

Un léger mieux au niveau des aides

Globalement, pourtant, selon une étude réalisée pour l’ANCV *, les choses évoluent dans le bon sens : depuis 2008, l’aide de la CAF est passée de 5% à 12% ; l’aide de la mairie est passée de 1% à 7% ; l’aide de l’employeur dans la même durée touche 15% des Français contre 10%.

En 2025, ces aides ont réduit à 14% les non départ des 15-69 ans contre 18% en 2009.

13% déclarent partir « une fois tous les deux ans » contre 9% en 2009.

Les Français qui partent une fois par an sont aussi un peu plus nombreux.

* En 2024, selon le rapport annuel de l’ANCV : 23% des chèques-vacances ont été utilisés pour les vacances et le transport, 24% pour l’hébergement, 9% pour les loisirs culturels.

L'éco anxiété progresse, surtout parmi les jeunes

Sans surprise, surtout après les canicules de l’été et autres incendies et sécheresses, il est bon de confirmer que la question climatique est de plus en plus ancrée dans les esprits.

Selon le Credoc, 6 Français sur 10 estiment que le changement climatique va impliquer de grands changements dans leurs modes de vie, et près de la moitié estiment que le dérèglement climatique ajoute à leur anxiété.

Sur ces questions, les jeunes se montrent plus inquiets que leurs aînés compte tenu du temps qu’il leur reste à vivre et de leur sensibilisation à ces questions à l’école.

Cependant, deux tiers des Français pensent pouvoir se protéger, au niveau individuel, des conséquences des désordres climatiques.

Un chiffre d’autant plus significatif que les habitants de l’Hexagone sont aujourd’hui 42% à avoir déjà subi les conséquences du réchauffement là où ils habitent, contre 24% en 2015.

Le bruit devient un ennemi « mortel »

Encore un sujet délicat affectant le moral et la santé physique de nos compatriotes : le bruit.

Selon une étude réalisée sur les Franciliens, il est la première nuisance de proximité de 44% d’entre eux et figure au troisième rang des inconvénients au fait de résider en Île-de-France, dépassant en dix ans la pollution de l'air.

Trois habitants sur quatre s'en déclarent préoccupés dans les espaces subis (transports à 62%) et dans les espaces choisis (loisirs à 29%). Avec une concentration sur les lieux où vivent les plus démunis.

Les sorties culturelles en disent long également, mais évoluent peu

Autres articles
Enfin, notons l’excellent Baromètre des sorties culturelles 2025 du Credoc qui fait apparaître des taux de fréquentation culturelle proches de ceux observés l’année précédente, malgré un léger recul.

Ainsi, en 2025 :

- 57% des Français sont allés au cinéma,
- 47% ont assisté à un spectacle,
- 61% ont visité un monument,
- 33% un musée
- 33% ont fréquenté une bibliothèque ou une médiathèque
- en outre, 20% de la population s’est rendue à un festival.

En matière de segmentation sociale, il se confirme que les 15-24 ans fréquentent davantage les équipements culturels que leurs aînés.

De même, les plus diplômés ainsi que les cadres et les professions intellectuelles supérieures ont les pratiques de sorties culturelles les plus développées. Comme d’habitude.

Concentré sur les publics de la Fête de la musique et des Journées européennes du patrimoine, le baromètre observe enfin que 26% des Français déclarent avoir participé à la Fête de la musique et 16% ont réalisé une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Mais, c’était en 2025.

Quant à la proportion de personnes qui ont assisté à un spectacle vivant au cours des 12 derniers mois, elle a progressé significativement pour toutes les catégories sociales, de +14 points par rapport à octobre 2023 :

- 36% (+12) des Français ont vu ou écouté un concert
- 24% (+10) sont allés voir une pièce de théâtre
- 14% (+6) se sont rendus voir un spectacle de danse
- 11% (+6) ont assisté à un spectacle de cirque.

Par ailleurs, 68% ont regardé une série via une plateforme gratuite.

La proportion de consommateurs de contenus culturels en ligne a, pour sa part, progressé pour les films (+6 points) et pour les séries (+5 points) depuis octobre 2023.

La proportion des spectateurs d’un concert en ligne a doublé depuis octobre 2023, tandis que 20% ont regardé un spectacle de théâtre en ligne, soit une progression de 9 points.

Sources : Credoc / ADEME / ANCV

Josette Sicsic - DR
Josette Sicsic - DR
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

Lu 334 fois

Tags : futuroscopie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 22 Juillet 2026 - 07:31 Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]

Vendredi 10 Juillet 2026 - 07:22 Kid Friendly : un futur garanti [ABO]

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Dernière heure

Bonne rentrée à toutes et tous : le mot de Connections Réunion

7 leviers concrets pour réduire son empreinte carbone [ABO]

Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]

Tourisme : déréguler et copier le modèle espagnol, la fausse bonne idée ?

Le voyage va-t-il redevenir un produit de luxe ? [ABO]

Futuroscopie

Brand News

Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre la féerie de Noël au pays Sápmi

Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre la féerie de Noël au pays Sápmi
La collection 2027 de Quartier Libre fait la part belle aux séjours multi-activités au pays de...
Les annonces

VISAGES DU MONDE - Conseillers voyages expérimentés H/F - CDI - (Brest (29) / Pau (64) / Mayenne (53))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Mantes-la-Jolie (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE LE VACON - Directeur commercial Tour-opérateur H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place

Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place
Distribution

Distribution

Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience

Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience
Partez en France

Partez en France

Tourisme : déréguler et copier le modèle espagnol, la fausse bonne idée ?

Tourisme : déréguler et copier le modèle espagnol, la fausse bonne idée ?
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Bonne rentrée à toutes et tous : le mot de Connections Réunion

Bonne rentrée à toutes et tous : le mot de Connections Réunion
Production

Production

Tristan Daube : (TravelAssist.io) : "2027 sera consacrée à l'internationalisation"

Tristan Daube : (TravelAssist.io) : "2027 sera consacrée à l'internationalisation"
AirMaG

AirMaG

Aérien : le préavis de grève nationale suspendu en France !

Aérien : le préavis de grève nationale suspendu en France !
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

AERTiCKET CMSV : un automne d’intensité commerciale, humaine et technologique

AERTiCKET CMSV : un automne d’intensité commerciale, humaine et technologique
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ain : un week-end so chic au pays du philosophe Voltaire

Ain : un week-end so chic au pays du philosophe Voltaire
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte
Futuroscopie

Futuroscopie

Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]

Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables
CruiseMaG

CruiseMaG

Ambassador Croisières dévoile ses itinéraires de la saison 2028

Ambassador Croisières dévoile ses itinéraires de la saison 2028
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/