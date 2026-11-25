Parmi les principales tendances déjà dévoilées, on apprend que le panier moyen s’établit à, contrepour les cabanes dans les arbres, sur pilotis et sur l’eau. Il a progressé dedepuis 2019.Les séjours restent courts, avec une durée moyenne deetpar réservation.Les cabanes dans les arbres (), les bulles () et les cabanes sur pilotis () arrivent en tête des réservations.Autre enseignement :alors qu’ils ne représentent quede l’offre.Enfin, les ventes de coffrets, cartes et bons cadeaux ont progressé deentre 2024 et 2025.