Les données du 4e Observatoire de l’Insolite dressent un état des lieux du marché français en 2025 - Illustration : Unic Stay
Le marché français de l’hébergement insolite poursuit sa progression.
En 2025, il compte 3 093 domaines professionnels et 11 010 hébergements, soit respectivement 39% et 37% de plus qu’en 2023.
Son volume d’affaires, lui, atteint 574 millions d’euros, en hausse de 33%. Le nombre de nuitées vendues est estimé à 1,3 million.
Ces chiffres seront au cœur de la 4e édition de l’Observatoire de l’Insolite, organisée le 8 décembre 2026 au Domaine de Sainte-Croix, dans l’Ain, à une quarantaine de minutes de Lyon].
Tous les deux ans, le groupe Unic Stay, qui exploite notamment la plateforme AbracadaRoom, et le Cabinet Alliances réunissent les professionnels de l’hébergement insolite à l'occasion d'un séminaire consacré aux évolutions du marché.
Cette nouvelle édition permettra de dévoiler les dernières données collectées par l'Observatoire, avec également des tables rondes et des temps d'échange entre acteurs du secteur.
En 2025, il compte 3 093 domaines professionnels et 11 010 hébergements, soit respectivement 39% et 37% de plus qu’en 2023.
Son volume d’affaires, lui, atteint 574 millions d’euros, en hausse de 33%. Le nombre de nuitées vendues est estimé à 1,3 million.
Ces chiffres seront au cœur de la 4e édition de l’Observatoire de l’Insolite, organisée le 8 décembre 2026 au Domaine de Sainte-Croix, dans l’Ain, à une quarantaine de minutes de Lyon].
Tous les deux ans, le groupe Unic Stay, qui exploite notamment la plateforme AbracadaRoom, et le Cabinet Alliances réunissent les professionnels de l’hébergement insolite à l'occasion d'un séminaire consacré aux évolutions du marché.
Cette nouvelle édition permettra de dévoiler les dernières données collectées par l'Observatoire, avec également des tables rondes et des temps d'échange entre acteurs du secteur.
Des séjours courts et une demande pour les équipements de confort
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Hébergements insolites : une offre foisonnante pour un marché de niche
Parmi les principales tendances déjà dévoilées, on apprend que le panier moyen s’établit à 270 euros par séjour, contre 315 euros pour les cabanes dans les arbres, sur pilotis et sur l’eau. Il a progressé de 20% depuis 2019.
Les séjours restent courts, avec une durée moyenne de 1,3 nuit et 2,4 personnes par réservation.
Les cabanes dans les arbres (14,8%), les bulles (10,7%) et les cabanes sur pilotis (10,3%) arrivent en tête des réservations.
Autre enseignement : les hébergements avec spa privatif concentrent 57,5% des réservations alors qu’ils ne représentent que 37% de l’offre.
Enfin, les ventes de coffrets, cartes et bons cadeaux ont progressé de 38% entre 2024 et 2025.
A lire aussi : Hébergements insolites : +30% de réservations en France
Les séjours restent courts, avec une durée moyenne de 1,3 nuit et 2,4 personnes par réservation.
Les cabanes dans les arbres (14,8%), les bulles (10,7%) et les cabanes sur pilotis (10,3%) arrivent en tête des réservations.
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