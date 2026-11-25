La Géorgie organise un roadshow à Paris et Nice en décembre

L’Office national du tourisme rencontrera les professionnels français

L’Office national du tourisme de Géorgie organise deux soirées professionnelles les 1er et 3 décembre 2026, à Paris et Nice. Au programme : rencontres avec des DMC et hôteliers géorgiens, présentation de la destination et dégustation de vins.



Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 25 Novembre 2026 à 10:13

Lu 98 fois