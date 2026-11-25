Le roadshow de l’Office national du tourisme de Géorgie fera étape à Paris et à Nice les 1er et 3 décembre 2026 - DepositPhotos.com, weissdergeier
Après une première édition, le roadshow géorgien revient en France avec deux rendez-vous destinés aux professionnels du tourisme.
L’Office national du tourisme de Géorgie sera accompagné de partenaires réceptifs et hôteliers pour présenter les possibilités de séjour dans le pays, situé à environ 4h30 de vol de Paris.
La première rencontre se tiendra le mardi 1er décembre, de 18h30 à 22h, à l’hôtel Le Marois, à Paris. La seconde est prévue le jeudi 3 décembre, aux mêmes horaires, à l’hôtel Le Méridien, à Nice.
L’Office national du tourisme de Géorgie sera accompagné de partenaires réceptifs et hôteliers pour présenter les possibilités de séjour dans le pays, situé à environ 4h30 de vol de Paris.
La première rencontre se tiendra le mardi 1er décembre, de 18h30 à 22h, à l’hôtel Le Marois, à Paris. La seconde est prévue le jeudi 3 décembre, aux mêmes horaires, à l’hôtel Le Méridien, à Nice.
Deux soirées de rencontres professionnelles
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Les participants pourront prendre part à des sessions de speed-dating avec les acteurs présents, assister à une présentation de la destination et échanger lors d’un cocktail accompagné d’une dégustation de vins géorgiens. Un tirage au sort est également prévu.
Parmi les partenaires annoncés figurent Omnestour, Grata DMC, Caucasus Travel, Magic Roads Georgia, Swissôtel & Mercure Tbilisi et Tbilisi Philharmonic Hotel by Mercure.
L’inscription est obligatoire et les places sont limitées. Les professionnels peuvent s’inscrire en ligne, via ce lien
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