Malgré les procédures législatives, l'article 50 du budget 2027 reste bien d'actualité.



La commission des Finances du Sénat a approuvé son maintien, prétextant que le prélèvement de 125 millions d'euros sur les réserves de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) peut se justifier " au regard du niveau de ses réserves et dans un contexte de nécessaire redressement des finances publiques. "



Elle alerte quand même sur la tendance du gouvernement à privilégier les prélèvements ponctuels sur les ressources des organismes publics, au lieu de mettre en place " des réformes structurelles permettant de dégager des économies pérennes. "



Rappelons que l'année passée déjà, il avait ponctionné les réserves de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA).



Les associations et acteurs du tourisme protestent depuis des semaines pour éviter ce prélèvement qui fragilisera durablement l'ANCV.



Ce mardi 24 novembre 2026, le collectif Vacances Ensemble appelle au retrait total de l'article 50, alors que le texte budgétaire rentre dans sa dernière ligne droite.