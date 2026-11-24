Malgré les procédures législatives, l'article 50 du budget 2027 reste bien d'actualité.
La commission des Finances du Sénat a approuvé son maintien, prétextant que le prélèvement de 125 millions d'euros sur les réserves de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) peut se justifier "au regard du niveau de ses réserves et dans un contexte de nécessaire redressement des finances publiques."
Elle alerte quand même sur la tendance du gouvernement à privilégier les prélèvements ponctuels sur les ressources des organismes publics, au lieu de mettre en place "des réformes structurelles permettant de dégager des économies pérennes."
Rappelons que l'année passée déjà, il avait ponctionné les réserves de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA).
Les associations et acteurs du tourisme protestent depuis des semaines pour éviter ce prélèvement qui fragilisera durablement l'ANCV.
Ce mardi 24 novembre 2026, le collectif Vacances Ensemble appelle au retrait total de l'article 50, alors que le texte budgétaire rentre dans sa dernière ligne droite.
La commission des Finances du Sénat a approuvé son maintien, prétextant que le prélèvement de 125 millions d'euros sur les réserves de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) peut se justifier "au regard du niveau de ses réserves et dans un contexte de nécessaire redressement des finances publiques."
Elle alerte quand même sur la tendance du gouvernement à privilégier les prélèvements ponctuels sur les ressources des organismes publics, au lieu de mettre en place "des réformes structurelles permettant de dégager des économies pérennes."
Rappelons que l'année passée déjà, il avait ponctionné les réserves de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA).
Les associations et acteurs du tourisme protestent depuis des semaines pour éviter ce prélèvement qui fragilisera durablement l'ANCV.
Ce mardi 24 novembre 2026, le collectif Vacances Ensemble appelle au retrait total de l'article 50, alors que le texte budgétaire rentre dans sa dernière ligne droite.
L'ANCV pourrait être fragilisée et dans l'incapacité d'agir
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Ils sont près de 40 à avoir signé le texte et à s'être rangés derrière la demande du collectif.
Pour rappel, le gouvernement entend prélever les deux tiers des réserves de l'ANCV.
A lire : Budget : le gouvernement provoque l’indignation de l’industrie touristique !
Or, l'organisme public a signé avec l'État une convention d’objectifs et de performances qui prévoit de mobiliser 57 millions d'euros sur ses réserves à l’horizon 2029, afin de maintenir son budget de politique sociale.
Donc avec ce ponctionnement, l'ANCV ne sera plus en mesure de tenir cet engagement.
Cette décision va en plus la fragiliser, puisqu'elle subit "la pression d'une concurrence qui détourne son monopole sur le chèque-vacances."
D'ailleurs, dans l'exposé des motifs du PLF 27, l'exécutif stipule que "le volume d’émission commerciale nette de chèques-vacances tend néanmoins à ralentir ces dernières années face à l’intensification de la concurrence sur le marché des avantages aux salariés."
Donc malgré la pression accrue et une baisse des volumes d'émission, le gouvernement préfère ponctionner 125 millions d'euros qui ne changeront rien au déficit budgétaire attendu à 156,4 milliards d'euros en 2027.
"Aujourd’hui, l’ANCV est un acteur essentiel pour favoriser l’accès du plus grand nombre aux vacances.
D’une part par l’émission du chèque-vacances, titre destiné au paiement des prestations de vacances, et d’autre part par sa politique d’action sociale, qui, en partenariat avec de nombreuses associations, collectivités territoriales et organismes sociaux, permet le départ de 300 000 personnes parmi les plus éloignées du départ en vacances.
La disparition à terme de la politique d’action sociale de l’ANCV aurait des conséquences dramatiques pour les personnes et familles comme pour nous, actrices et acteurs de terrain qui œuvrons au quotidien dans l’accompagnement au départ en vacances," déplore le collectif.
Pour rappel, le gouvernement entend prélever les deux tiers des réserves de l'ANCV.
A lire : Budget : le gouvernement provoque l’indignation de l’industrie touristique !
Or, l'organisme public a signé avec l'État une convention d’objectifs et de performances qui prévoit de mobiliser 57 millions d'euros sur ses réserves à l’horizon 2029, afin de maintenir son budget de politique sociale.
Donc avec ce ponctionnement, l'ANCV ne sera plus en mesure de tenir cet engagement.
Cette décision va en plus la fragiliser, puisqu'elle subit "la pression d'une concurrence qui détourne son monopole sur le chèque-vacances."
D'ailleurs, dans l'exposé des motifs du PLF 27, l'exécutif stipule que "le volume d’émission commerciale nette de chèques-vacances tend néanmoins à ralentir ces dernières années face à l’intensification de la concurrence sur le marché des avantages aux salariés."
Donc malgré la pression accrue et une baisse des volumes d'émission, le gouvernement préfère ponctionner 125 millions d'euros qui ne changeront rien au déficit budgétaire attendu à 156,4 milliards d'euros en 2027.
"Aujourd’hui, l’ANCV est un acteur essentiel pour favoriser l’accès du plus grand nombre aux vacances.
D’une part par l’émission du chèque-vacances, titre destiné au paiement des prestations de vacances, et d’autre part par sa politique d’action sociale, qui, en partenariat avec de nombreuses associations, collectivités territoriales et organismes sociaux, permet le départ de 300 000 personnes parmi les plus éloignées du départ en vacances.
La disparition à terme de la politique d’action sociale de l’ANCV aurait des conséquences dramatiques pour les personnes et familles comme pour nous, actrices et acteurs de terrain qui œuvrons au quotidien dans l’accompagnement au départ en vacances," déplore le collectif.
L'ANCV ne coûte rien aux finances de l'État
Dans un pays qui se targue d'être la première destination touristique du monde, où le taux de départ de sa population stagne depuis maintenant 40 ans à un niveau bien inférieur à celui de ses voisins allemands, hollandais ou encore anglais, cette disposition interpelle les professionnels.
Rappelons que l'ANCV ne coûte absolument rien aux finances publiques. L'agence se finance à hauteur de 1 % sur les chèques-vacances commandés par les CSE ou les employeurs.
Les émissions ont atteint, en 2025, 1,76 milliard d'euros pour 4,8 millions de bénéficiaires. Ce montant est financé pour moitié par les entreprises et pour l'autre moitié par les bénéficiaires. Elle utilise en plus 39,3 millions d'euros pour aider 292 200 bénéficiaires précaires à partir en vacances.
L'État n'intervient à aucun moment dans le financement des chèques-vacances, ni même dans le fonctionnement de l'ANCV.
De plus, elle rapporte même 50 millions d'euros par an grâce au placement de ses fonds. L'aide au départ est, quant à elle, largement portée par les entreprises.
Ce n'est pas tout.
Car comme nous le disait dernièrement Jean Pinard, si l'on rapporte le montant des aides directes de l'État au départ en vacances aux dépenses générées par le tourisme, soit 222 milliards d'euros, cela représente seulement 0,07 %.
"Ce n'est rien du tout.
Il n'y a pas de redistribution. Nous sommes la première destination au monde, mais cette performance n'aide pas ceux qui accueillent les touristes du monde entier à partir un peu en vacances.
Il faut trouver de nouvelles aides et de nouveaux modèles pour que l'on maintienne ce patrimoine (de l'UNAT, ndlr) à flot," nous confiait le nouveau président de l'UNAT.
Rappelons que l'ANCV ne coûte absolument rien aux finances publiques. L'agence se finance à hauteur de 1 % sur les chèques-vacances commandés par les CSE ou les employeurs.
Les émissions ont atteint, en 2025, 1,76 milliard d'euros pour 4,8 millions de bénéficiaires. Ce montant est financé pour moitié par les entreprises et pour l'autre moitié par les bénéficiaires. Elle utilise en plus 39,3 millions d'euros pour aider 292 200 bénéficiaires précaires à partir en vacances.
L'État n'intervient à aucun moment dans le financement des chèques-vacances, ni même dans le fonctionnement de l'ANCV.
De plus, elle rapporte même 50 millions d'euros par an grâce au placement de ses fonds. L'aide au départ est, quant à elle, largement portée par les entreprises.
Ce n'est pas tout.
Car comme nous le disait dernièrement Jean Pinard, si l'on rapporte le montant des aides directes de l'État au départ en vacances aux dépenses générées par le tourisme, soit 222 milliards d'euros, cela représente seulement 0,07 %.
"Ce n'est rien du tout.
Il n'y a pas de redistribution. Nous sommes la première destination au monde, mais cette performance n'aide pas ceux qui accueillent les touristes du monde entier à partir un peu en vacances.
Il faut trouver de nouvelles aides et de nouveaux modèles pour que l'on maintienne ce patrimoine (de l'UNAT, ndlr) à flot," nous confiait le nouveau président de l'UNAT.