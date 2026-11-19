À la COP31, les États cherchent encore la méthode pour mesurer l’adaptation au changement climatique. Les destinations de montagne, elles, peuvent déjà utiliser trois questions pour examiner leurs investissements et leurs choix de gestion - Depositphotos.com, 24K-Production
Le 26 août 2026, l’effondrement d’un glacier et un glissement de terrain, à la frontière entre le Tibet et le Népal, ont précipité une coulée d’eau et de roches dans la vallée de la Trishuli.
Au 21 septembre 2026, le Programme des Nations unies pour le développement recensait 1 451 morts et 5 745 disparus.
C’est avec ce drame en mémoire que le Népal et le Bhoutan ont demandé, à l’ouverture de la COP31 le 9 novembre 2026, un point d’ordre du jour consacré au réchauffement de 1,5°C en montagne, tandis que le Kirghizstan proposait un dialogue annuel.
Les deux demandes sont restées hors de l’agenda formel ; la présidence s’est engagée à mener des consultations. Un événement de haut niveau consacré aux glaciers, à la cryosphère et à la résilience des montagnes figurait au programme du 12 novembre.
Deux autres dossiers d’Antalya concernent directement les gestionnaires de destinations :
- la mesure, d’abord : les 59 indicateurs d’adaptation adoptés à Belém en 2025 font encore l’objet de travaux sur leurs méthodes de calcul, leurs métadonnées et leurs modalités d’application.
- le financement, ensuite : le Programme des Nations unies pour l’environnement évalue à 305 milliards de dollars par an, d’ici à 2035, les besoins d’adaptation des pays en développement, pour 28 à 32 milliards de financements publics internationaux reçus en 2024 (1).
Mesurer et financer : ces deux questions se posent dans les mêmes termes à une station de Tarentaise ou des Pyrénées.
Au 21 septembre 2026, le Programme des Nations unies pour le développement recensait 1 451 morts et 5 745 disparus.
C’est avec ce drame en mémoire que le Népal et le Bhoutan ont demandé, à l’ouverture de la COP31 le 9 novembre 2026, un point d’ordre du jour consacré au réchauffement de 1,5°C en montagne, tandis que le Kirghizstan proposait un dialogue annuel.
Les deux demandes sont restées hors de l’agenda formel ; la présidence s’est engagée à mener des consultations. Un événement de haut niveau consacré aux glaciers, à la cryosphère et à la résilience des montagnes figurait au programme du 12 novembre.
Deux autres dossiers d’Antalya concernent directement les gestionnaires de destinations :
- la mesure, d’abord : les 59 indicateurs d’adaptation adoptés à Belém en 2025 font encore l’objet de travaux sur leurs méthodes de calcul, leurs métadonnées et leurs modalités d’application.
- le financement, ensuite : le Programme des Nations unies pour l’environnement évalue à 305 milliards de dollars par an, d’ici à 2035, les besoins d’adaptation des pays en développement, pour 28 à 32 milliards de financements publics internationaux reçus en 2024 (1).
Mesurer et financer : ces deux questions se posent dans les mêmes termes à une station de Tarentaise ou des Pyrénées.
Diversifier, s’adapter : la ligne de partage
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Le GIEC définit l’adaptation comme l’ajustement au climat présent ou attendu afin d’en limiter les dommages.
La diversification touristique en relève lorsqu’elle réduit la part de l’économie locale exposée à l’aléa. Elle s’en éloigne lorsque les nouvelles activités dépendent de la même eau, des mêmes versants instables ou des mêmes étés caniculaires.
Le GIEC parle de « maladaptation » pour les réponses qui accroissent la vulnérabilité, la transfèrent à d’autres ou enferment un territoire dans des équipements coûteux (2).
Trois tests en découlent :
- la dépendance : la mesure réduit-elle l’exposition à une ressource climatique ?
- le verrouillage : la durée d’amortissement de l’investissement reste-t-elle inférieure à son horizon de fiabilité ?
- le report : qui supporte le risque déplacé, l’aval, le contribuable ou le site voisin ?
Cette grille de lecture, proposée ici à partir des concepts du GIEC, complète l’examen des capacités sociales, institutionnelles et financières d’un territoire. Quatre grands ensembles montagneux servent de banc d’essai.
La diversification touristique en relève lorsqu’elle réduit la part de l’économie locale exposée à l’aléa. Elle s’en éloigne lorsque les nouvelles activités dépendent de la même eau, des mêmes versants instables ou des mêmes étés caniculaires.
Le GIEC parle de « maladaptation » pour les réponses qui accroissent la vulnérabilité, la transfèrent à d’autres ou enferment un territoire dans des équipements coûteux (2).
Trois tests en découlent :
- la dépendance : la mesure réduit-elle l’exposition à une ressource climatique ?
- le verrouillage : la durée d’amortissement de l’investissement reste-t-elle inférieure à son horizon de fiabilité ?
- le report : qui supporte le risque déplacé, l’aval, le contribuable ou le site voisin ?
Cette grille de lecture, proposée ici à partir des concepts du GIEC, complète l’examen des capacités sociales, institutionnelles et financières d’un territoire. Quatre grands ensembles montagneux servent de banc d’essai.
Premier test : la dépendance, mise à nu dans les Rocheuses
L’hiver 2025-2026 compte parmi les plus chauds et les plus secs des relevés de l’Ouest américain.
Le Colorado a totalisé 10,5 millions de journées-skieurs, soit 24% de moins qu’un an plus tôt, sa plus forte baisse en plus de quarante ans. L’Utah a reculé de 26%, à 4,8 millions.
Une saison isolée relève de la variabilité météorologique ; elle vaut ici test de résistance pour un modèle très capitalisé.
Le choc financier a d’abord été amorti par les forfaits saison vendus à l’avance : en Utah, les dépenses des skieurs ont baissé de 17,8%, pour une fréquentation en retrait de 26,5%. Il a ensuite été différé : fin septembre, les ventes de forfaits de Vail Resorts pour l’hiver 2026-2027 reculaient de 12% en volume.
Dans le même temps, les dix stations de la vallée de Hakuba, au Japon, enregistraient 1,925 million de journées, leur record de la décennie, dont 48% de clients étrangers.
Le même hiver a produit un effondrement dans un massif et un record dans l’autre : l’exposition à l’aléa varie d’une région à l’autre. La diversification utile est celle qui crée des revenus moins dépendants de cette variabilité.
Le Colorado a totalisé 10,5 millions de journées-skieurs, soit 24% de moins qu’un an plus tôt, sa plus forte baisse en plus de quarante ans. L’Utah a reculé de 26%, à 4,8 millions.
Une saison isolée relève de la variabilité météorologique ; elle vaut ici test de résistance pour un modèle très capitalisé.
Le choc financier a d’abord été amorti par les forfaits saison vendus à l’avance : en Utah, les dépenses des skieurs ont baissé de 17,8%, pour une fréquentation en retrait de 26,5%. Il a ensuite été différé : fin septembre, les ventes de forfaits de Vail Resorts pour l’hiver 2026-2027 reculaient de 12% en volume.
Dans le même temps, les dix stations de la vallée de Hakuba, au Japon, enregistraient 1,925 million de journées, leur record de la décennie, dont 48% de clients étrangers.
Le même hiver a produit un effondrement dans un massif et un record dans l’autre : l’exposition à l’aléa varie d’une région à l’autre. La diversification utile est celle qui crée des revenus moins dépendants de cette variabilité.
Deuxième test : le verrouillage, de l’Autriche au Japon
La fédération autrichienne des remontées mécaniques recense 16 590 hectares de pistes équipés pour la neige de culture.
Les données d’exploitation de 112 domaines révèlent la fragilité du dispositif : 40% de la neige produite pour la saison 2025-2026 l’a été en six jours, du 18 au 23 novembre. L’outil fonctionne et concentre le risque sur des fenêtres de froid étroites.
Le Tyrol lui adjoint un garde-fou réglementaire : depuis 2005, son programme d’aménagement interdit la création de nouveaux domaines skiables, règle maintenue lors de la révision de 2024 et jugée trop souple par les clubs alpins.
Au Japon, une étude exploratoire parue en 2026 dans Frontiers in Sports and Active Living a passé au crible les documents publics de 23 stations membres de Protect Our Winters Japan.
Elle identifie des trajectoires dans lesquelles neige de culture, renforcement des équipements et allongement de la saison présentent un risque de dépendance accrue. Son échantillon, restreint à des stations engagées, appelle à la prudence ; sa grille de lecture est transposable.
La Suisse a choisi d’outiller la décision. Présenté en novembre 2025 par les Remontées mécaniques suisses et Suisse Tourisme, avec l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches et MétéoSuisse, Kompass Schnee projette l’enneigement de chaque région jusqu’en 2050 et propose trois stratégies types (3).
À Flims, Laax et Falera, les électeurs ont approuvé à l’automne 2025 le rachat, pour 94,5 millions de francs, des infrastructures touristiques destinées à être relouées à l’exploitant historique. La décision locale en sort renforcée ; le risque climatique porté par ces actifs figure désormais au bilan de trois communes.
Les données d’exploitation de 112 domaines révèlent la fragilité du dispositif : 40% de la neige produite pour la saison 2025-2026 l’a été en six jours, du 18 au 23 novembre. L’outil fonctionne et concentre le risque sur des fenêtres de froid étroites.
Le Tyrol lui adjoint un garde-fou réglementaire : depuis 2005, son programme d’aménagement interdit la création de nouveaux domaines skiables, règle maintenue lors de la révision de 2024 et jugée trop souple par les clubs alpins.
Au Japon, une étude exploratoire parue en 2026 dans Frontiers in Sports and Active Living a passé au crible les documents publics de 23 stations membres de Protect Our Winters Japan.
Elle identifie des trajectoires dans lesquelles neige de culture, renforcement des équipements et allongement de la saison présentent un risque de dépendance accrue. Son échantillon, restreint à des stations engagées, appelle à la prudence ; sa grille de lecture est transposable.
La Suisse a choisi d’outiller la décision. Présenté en novembre 2025 par les Remontées mécaniques suisses et Suisse Tourisme, avec l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches et MétéoSuisse, Kompass Schnee projette l’enneigement de chaque région jusqu’en 2050 et propose trois stratégies types (3).
À Flims, Laax et Falera, les électeurs ont approuvé à l’automne 2025 le rachat, pour 94,5 millions de francs, des infrastructures touristiques destinées à être relouées à l’exploitant historique. La décision locale en sort renforcée ; le risque climatique porté par ces actifs figure désormais au bilan de trois communes.
Troisième test : le report, sur l’eau et sur les flux
Au Colorado, six stations empruntent chaque hiver jusqu’à 6 300 acres-pieds d’eau, soit environ 7,8 millions de mètres cubes, à la régie Denver Water, en vertu d’accords signés en 1985, 1992 et 2013 ; elles restituent l’eau à la fonte et compensent les pertes par évaporation.
À l’échelle de l’État, la neige de culture pèse environ 0,05% de la consommation d’eau, contre 85% pour l’agriculture.
La moyenne rassure ; l’échelle pertinente reste celle du cours d’eau en hiver. Le Colorado River District en tire les conséquences : il a réuni 97 des 99 millions de dollars nécessaires au rachat du droit d’eau de Shoshone, daté de 1902, pour le consacrer au débit du fleuve. Le dossier est devant le tribunal de l’eau.
La France prend un autre chemin. L’article 5 de la loi du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine, dite Montagne III, ajoute le stockage de l’eau aux objectifs de la politique de montagne. Il cite les loisirs de neige parmi les usages possibles, à égalité avec l’eau potable, l’élevage ou l’hydroélectricité, et écarte le pompage dans les nappes inertielles.
Le Conseil constitutionnel a relevé le caractère programmatique de cette disposition. Chaque projet de retenue reste donc soumis aux procédures d’autorisation en vigueur. L’arbitrage entre usages se jouera bassin par bassin, avec des données encore lacunaires.
En Savoie, la Cour des comptes évaluait en 2024 l’eau prélevée pour la neige de culture à environ 8% des prélèvements de 2021, hors eau turbinée et énergie. Domaines skiables de France avançait 0,1%, en la rapportant à plus de 10 milliards de mètres cubes, tous usages confondus (4).
Les deux pourcentages reposent sur des périmètres différents. La mesure utile reste locale et saisonnière : quel volume, dans quel cours d’eau, à quel mois.
Le même test vaut pour les flux. Au Machu Picchu, la jauge reste fixée pour 2027 à 4 500 visiteurs par jour, et à 5 600 en haute saison, période portée de 144 à 147 jours ; une résolution publiée le 11 novembre a exceptionnellement porté la jauge à 5 600 pour les quatre journées du 16 au 19 novembre, à l’occasion de la visite du pape.
Cette dérogation temporaire et unique illustre l’arbitrage entre demande touristique et conservation du site.
À Chamonix, le maire a annoncé le 2 novembre une réservation obligatoire pour le lac Blanc du 1er juin au 30 septembre 2027 : 600 personnes par jour en juin, puis 900 à 1 000 de juillet à septembre, contre plusieurs milliers de visiteurs certains jours aujourd’hui. Le projet relève de la protection d’une réserve naturelle ; son succès se mesurera aussi sur les sentiers voisins.
Hakuba a retenu l’outil fiscal : depuis le 1er juin 2026, une taxe de séjour progressive est destinée à soutenir les infrastructures d’accueil, la préservation de l’environnement et un tourisme durable, selon une programmation débattue localement.
À l’échelle de l’État, la neige de culture pèse environ 0,05% de la consommation d’eau, contre 85% pour l’agriculture.
La moyenne rassure ; l’échelle pertinente reste celle du cours d’eau en hiver. Le Colorado River District en tire les conséquences : il a réuni 97 des 99 millions de dollars nécessaires au rachat du droit d’eau de Shoshone, daté de 1902, pour le consacrer au débit du fleuve. Le dossier est devant le tribunal de l’eau.
La France prend un autre chemin. L’article 5 de la loi du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine, dite Montagne III, ajoute le stockage de l’eau aux objectifs de la politique de montagne. Il cite les loisirs de neige parmi les usages possibles, à égalité avec l’eau potable, l’élevage ou l’hydroélectricité, et écarte le pompage dans les nappes inertielles.
Le Conseil constitutionnel a relevé le caractère programmatique de cette disposition. Chaque projet de retenue reste donc soumis aux procédures d’autorisation en vigueur. L’arbitrage entre usages se jouera bassin par bassin, avec des données encore lacunaires.
En Savoie, la Cour des comptes évaluait en 2024 l’eau prélevée pour la neige de culture à environ 8% des prélèvements de 2021, hors eau turbinée et énergie. Domaines skiables de France avançait 0,1%, en la rapportant à plus de 10 milliards de mètres cubes, tous usages confondus (4).
Les deux pourcentages reposent sur des périmètres différents. La mesure utile reste locale et saisonnière : quel volume, dans quel cours d’eau, à quel mois.
Le même test vaut pour les flux. Au Machu Picchu, la jauge reste fixée pour 2027 à 4 500 visiteurs par jour, et à 5 600 en haute saison, période portée de 144 à 147 jours ; une résolution publiée le 11 novembre a exceptionnellement porté la jauge à 5 600 pour les quatre journées du 16 au 19 novembre, à l’occasion de la visite du pape.
Cette dérogation temporaire et unique illustre l’arbitrage entre demande touristique et conservation du site.
À Chamonix, le maire a annoncé le 2 novembre une réservation obligatoire pour le lac Blanc du 1er juin au 30 septembre 2027 : 600 personnes par jour en juin, puis 900 à 1 000 de juillet à septembre, contre plusieurs milliers de visiteurs certains jours aujourd’hui. Le projet relève de la protection d’une réserve naturelle ; son succès se mesurera aussi sur les sentiers voisins.
Hakuba a retenu l’outil fiscal : depuis le 1er juin 2026, une taxe de séjour progressive est destinée à soutenir les infrastructures d’accueil, la préservation de l’environnement et un tourisme durable, selon une programmation débattue localement.
Dans les Andes, l’adaptation devient une obligation
Le Pérou a perdu environ 56% de sa surface glaciaire en 58 ans, selon l’inventaire national de l’INAIGEM.
L’institut classe 528 lagunes d’origine glaciaire à risque de débordement, dont 58 à risque très élevé ; 45% de ces dernières se situent en Áncash, la région de la cordillère Blanche et de ses treks.
Ici, l’adaptation touristique commence par l’alerte et l’évacuation.
Le Chili apporte la leçon institutionnelle. Sa loi-cadre sur le changement climatique impose un plan d’adaptation à chaque secteur exposé ; celui du tourisme, piloté par le sous-secrétariat au Tourisme, a été officiellement approuvé et publié pour la période 2025-2030.
La recherche suit : une étude publiée en juillet 2026 dans la revue Climate, portant sur les années 2000 à 2024, associe la sécheresse prolongée à des saisons de ski raccourcies et à des conditions de rafting dégradées, avec de forts écarts d’un bassin à l’autre (5).
L’institut classe 528 lagunes d’origine glaciaire à risque de débordement, dont 58 à risque très élevé ; 45% de ces dernières se situent en Áncash, la région de la cordillère Blanche et de ses treks.
Ici, l’adaptation touristique commence par l’alerte et l’évacuation.
Le Chili apporte la leçon institutionnelle. Sa loi-cadre sur le changement climatique impose un plan d’adaptation à chaque secteur exposé ; celui du tourisme, piloté par le sous-secrétariat au Tourisme, a été officiellement approuvé et publié pour la période 2025-2030.
La recherche suit : une étude publiée en juillet 2026 dans la revue Climate, portant sur les années 2000 à 2024, associe la sécheresse prolongée à des saisons de ski raccourcies et à des conditions de rafting dégradées, avec de forts écarts d’un bassin à l’autre (5).
Quatre leviers pour les destinations françaises
- Compter l’eau par bassin et par mois. Les commissions locales de l’eau et les projets de territoire pour la gestion de l’eau offrent le cadre. Le suivi compare, mois par mois, les volumes prélevés pour la neige aux volumes disponibles sur la même période et contrôle séparément les débits résiduels des cours d’eau concernés.
- Soumettre chaque investissement au test de verrouillage. La trajectoire de référence française retient un réchauffement de 4°C en 2100 en métropole. Les financeurs publics et bancaires peuvent exiger que la durée d’amortissement d’une remontée ou d’une retenue reste inférieure à son horizon de fiabilité. La Cour des comptes recommandait dès 2024 de conditionner les aides à un plan d’adaptation et de créer un fonds alimenté par la taxe sur les remontées mécaniques pour financer diversification et démantèlement.
- Réguler les flux à l’échelle du massif. L’article L.360-1 du code de l’environnement autorise le maire ou le préfet à réglementer l’accès aux espaces protégés. Des éco-compteurs posés sur le site régulé et sur ses voisins, avant et après, documentent le report.
- Publier un tableau de bord d’adaptation. Part du chiffre d’affaires indépendante de la neige, volumes d’eau, valeur des actifs exposés, jours de fermeture pour risque naturel : quatre lignes suffisent pour commencer.
Installer une luge d’été diversifie l’offre. Réduire la dépendance, raccourcir les engagements, assumer les reports : c’est cela, s’adapter.
À Antalya, les États cherchent encore la méthode pour mesurer l’adaptation. Les destinations de montagne peuvent dès à présent utiliser ces trois questions pour examiner leurs investissements et leurs choix de gestion.
- Soumettre chaque investissement au test de verrouillage. La trajectoire de référence française retient un réchauffement de 4°C en 2100 en métropole. Les financeurs publics et bancaires peuvent exiger que la durée d’amortissement d’une remontée ou d’une retenue reste inférieure à son horizon de fiabilité. La Cour des comptes recommandait dès 2024 de conditionner les aides à un plan d’adaptation et de créer un fonds alimenté par la taxe sur les remontées mécaniques pour financer diversification et démantèlement.
- Réguler les flux à l’échelle du massif. L’article L.360-1 du code de l’environnement autorise le maire ou le préfet à réglementer l’accès aux espaces protégés. Des éco-compteurs posés sur le site régulé et sur ses voisins, avant et après, documentent le report.
- Publier un tableau de bord d’adaptation. Part du chiffre d’affaires indépendante de la neige, volumes d’eau, valeur des actifs exposés, jours de fermeture pour risque naturel : quatre lignes suffisent pour commencer.
Installer une luge d’été diversifie l’offre. Réduire la dépendance, raccourcir les engagements, assumer les reports : c’est cela, s’adapter.
À Antalya, les États cherchent encore la méthode pour mesurer l’adaptation. Les destinations de montagne peuvent dès à présent utiliser ces trois questions pour examiner leurs investissements et leurs choix de gestion.
Sources
(1) Contexte et financement : PNUD (Népal, septembre 2026) ; Kathmandu Post (COP31) ; UNFCCC (indicateurs) ; PNUE (Adaptation Gap Report 2026).
(2) GIEC, AR6, groupe de travail II, annexe II (Glossaire), 2022.
(3) Neige et modèles économiques : The Colorado Sun (Colorado, 2026) ; The Salt Lake Tribune (Utah) ; WKO (Autriche) ; Frontiers (Japon, 2026) ; Kompass Schnee (Suisse).
(4) Eau et cadre juridique : Denver Water ; Loi Montagne III, art. 5 ; Conseil constitutionnel (2026) ; Cour des comptes, 2024, p. 72 ; réponse de Domaines skiables de France.
(5) Flux, glaciers et adaptation : ministère péruvien de la Culture (jauges 2026–2027) ; INAIGEM (inventaire 2023) ; sous-secrétariat chilien au Tourisme (plan 2025–2030) ; Climate (étude de juillet 2026).
(2) GIEC, AR6, groupe de travail II, annexe II (Glossaire), 2022.
(3) Neige et modèles économiques : The Colorado Sun (Colorado, 2026) ; The Salt Lake Tribune (Utah) ; WKO (Autriche) ; Frontiers (Japon, 2026) ; Kompass Schnee (Suisse).
(4) Eau et cadre juridique : Denver Water ; Loi Montagne III, art. 5 ; Conseil constitutionnel (2026) ; Cour des comptes, 2024, p. 72 ; réponse de Domaines skiables de France.
(5) Flux, glaciers et adaptation : ministère péruvien de la Culture (jauges 2026–2027) ; INAIGEM (inventaire 2023) ; sous-secrétariat chilien au Tourisme (plan 2025–2030) ; Climate (étude de juillet 2026).
A propos d'Armelle Solelhac
Photo : Armelle Solelhac
Diplômée d’un Master en droit et de l’ESCP Business School, Armelle Solelhac part en 2005 faire un tour du monde dans 286 stations de ski, dans 27 pays sur 5 continents pendant 2 ans.
Au retour, elle fonde SWiTCH, un cabinet de stratégie marketing et RSE spécialisé dans le tourisme et les sports outdoor.
En 2016, elle repart pour un 2e tour du monde de plus de 100 destinations balnéaires dans 14 pays sur 4 continents.
En octobre 2019, elle a publié un ouvrage qui fait désormais référence sur le Management et le Marketing des Stations de Montagne dans le monde.
Au retour, elle fonde SWiTCH, un cabinet de stratégie marketing et RSE spécialisé dans le tourisme et les sports outdoor.
En 2016, elle repart pour un 2e tour du monde de plus de 100 destinations balnéaires dans 14 pays sur 4 continents.
En octobre 2019, elle a publié un ouvrage qui fait désormais référence sur le Management et le Marketing des Stations de Montagne dans le monde.