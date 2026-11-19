Au Colorado, six stations empruntent chaque hiver jusqu’à 6 300 acres-pieds d’eau, soit environ 7,8 millions de mètres cubes, à la régie Denver Water, en vertu d’accords signés en 1985, 1992 et 2013 ; elles restituent l’eau à la fonte et compensent les pertes par évaporation.



À l’échelle de l’État, la neige de culture pèse environ 0,05% de la consommation d’eau, contre 85% pour l’agriculture.



La moyenne rassure ; l’échelle pertinente reste celle du cours d’eau en hiver. Le Colorado River District en tire les conséquences : il a réuni 97 des 99 millions de dollars nécessaires au rachat du droit d’eau de Shoshone, daté de 1902, pour le consacrer au débit du fleuve. Le dossier est devant le tribunal de l’eau.



La France prend un autre chemin. L’article 5 de la loi du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine, dite Montagne III, ajoute le stockage de l’eau aux objectifs de la politique de montagne. Il cite les loisirs de neige parmi les usages possibles, à égalité avec l’eau potable, l’élevage ou l’hydroélectricité, et écarte le pompage dans les nappes inertielles.



Le Conseil constitutionnel a relevé le caractère programmatique de cette disposition. Chaque projet de retenue reste donc soumis aux procédures d’autorisation en vigueur. L’arbitrage entre usages se jouera bassin par bassin, avec des données encore lacunaires.



En Savoie, la Cour des comptes évaluait en 2024 l’eau prélevée pour la neige de culture à environ 8% des prélèvements de 2021, hors eau turbinée et énergie. Domaines skiables de France avançait 0,1%, en la rapportant à plus de 10 milliards de mètres cubes, tous usages confondus (4).



Les deux pourcentages reposent sur des périmètres différents. La mesure utile reste locale et saisonnière : quel volume, dans quel cours d’eau, à quel mois.



Le même test vaut pour les flux. Au Machu Picchu, la jauge reste fixée pour 2027 à 4 500 visiteurs par jour, et à 5 600 en haute saison, période portée de 144 à 147 jours ; une résolution publiée le 11 novembre a exceptionnellement porté la jauge à 5 600 pour les quatre journées du 16 au 19 novembre, à l’occasion de la visite du pape.



Cette dérogation temporaire et unique illustre l’arbitrage entre demande touristique et conservation du site.



À Chamonix, le maire a annoncé le 2 novembre une réservation obligatoire pour le lac Blanc du 1er juin au 30 septembre 2027 : 600 personnes par jour en juin, puis 900 à 1 000 de juillet à septembre, contre plusieurs milliers de visiteurs certains jours aujourd’hui. Le projet relève de la protection d’une réserve naturelle ; son succès se mesurera aussi sur les sentiers voisins.



Hakuba a retenu l’outil fiscal : depuis le 1er juin 2026, une taxe de séjour progressive est destinée à soutenir les infrastructures d’accueil, la préservation de l’environnement et un tourisme durable, selon une programmation débattue localement.