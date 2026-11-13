Finaxy réunit toutes les activités d'Assurinco et de Xplorassur

Cette dernière étape boucle le dossier du leader français de l’assurance voyage.
En effet, Finaxy annonce aujourd’hui que l’activité IARD (incendie, accidents et risques divers) d’Assurinco rejoint à son tour le groupe. Déjà en 2023, nous vous annoncions qu’Assurinco Voyage et Présence Assistance devenaient Xplorassur après leur rachat par Finaxy.
Le 11e courtier français, qui emploie 500 salariés en France, offre ainsi aux professionnels du tourisme et du voyage un accompagnement complet.
En effet, Finaxy annonce aujourd’hui que l’activité IARD (incendie, accidents et risques divers) d’Assurinco rejoint à son tour le groupe. Déjà en 2023, nous vous annoncions qu’Assurinco Voyage et Présence Assistance devenaient Xplorassur après leur rachat par Finaxy.
Le 11e courtier français, qui emploie 500 salariés en France, offre ainsi aux professionnels du tourisme et du voyage un accompagnement complet.
Ils peuvent désormais couvrir à la fois les risques de leur entreprise et les voyages de leurs clients, avec des équipes spécialisées dans leur secteur depuis des décennies et présentes partout en France.
À Toulouse, les deux entités réunissent plus de 70 collaborateurs et forment l’un des premiers acteurs du courtage de la place.
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