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Finaxy réunit toutes les activités d'Assurinco et de Xplorassur

Finaxy fonde le leader français de l’assurance voyage


Finaxy, un groupe français de courtage fondé en 2009 par Erick Berville et présidé par Philippe Guetta, vient de créer le leader français de l’assurance voyage. Il annonce que l’activité IARD d’Assurinco rejoint à son tour le groupe, quelques années après le rapprochement entre Assurinco Voyage et Présence Assistance Tourisme.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 19:16

Finaxy fonde le leader français de l’assurance voyage - Depositphotos
Finaxy fonde le leader français de l’assurance voyage - Depositphotos
Marriott Mauritius
Cette dernière étape boucle le dossier du leader français de l’assurance voyage.

En effet, Finaxy annonce aujourd’hui que l’activité IARD (incendie, accidents et risques divers) d’Assurinco rejoint à son tour le groupe. Déjà en 2023, nous vous annoncions qu’Assurinco Voyage et Présence Assistance devenaient Xplorassur après leur rachat par Finaxy.

Le 11e courtier français, qui emploie 500 salariés en France, offre ainsi aux professionnels du tourisme et du voyage un accompagnement complet.

Autres articles
Ils peuvent désormais couvrir à la fois les risques de leur entreprise et les voyages de leurs clients, avec des équipes spécialisées dans leur secteur depuis des décennies et présentes partout en France.

À Toulouse, les deux entités réunissent plus de 70 collaborateurs et forment l’un des premiers acteurs du courtage de la place.

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Tags : xplorassur
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