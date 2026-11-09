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Explora Project placée en redressement judiciaire

La période d’observation prendra fin le 9 avril 2027


Le tribunal de commerce d’Annecy a placé Explora Project, fondée par Stanislas Gruau, en redressement judiciaire le 9 octobre 2026. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 septembre 2026. La période d’observation prendra fin le 9 avril 2027.


Rédigé par le Lundi 9 Novembre 2026 à 10:21

Explora Project placée en redressement judiciaire - Depositphotos.com Auteur NewAfrica
Explora Project placée en redressement judiciaire - Depositphotos.com Auteur NewAfrica
Marriott Mauritius
Explora Project est en procédure collective. Le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre le 9 octobre 2026, selon une annonce du BODACC

L’entreprise, fondée par Stanislas Gruau, est adhérente de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST).

La date de cessation des paiements a été fixée au 7 septembre 2026. La période d’observation prendra fin le 9 avril 2027.

Explora Project est spécialisée dans le voyage d’aventure en pleine nature, en petits groupes encadrés par des guides.

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La SELARL AJ UP, en la personne de Me Guillaume Jouet, a été désignée administrateur judiciaire. La SELARL MJ Alpes, en la personne de Me Caroline Lepretre, a été nommée mandataire judiciaire. Elle est située 20, boulevard du Lycée à Annecy.

Pour rappel, le redressement judiciaire est une procédure collective qui permet la poursuite de l’activité d’une société en état de cessation des paiements.

Explora Project a été lancée en 2019 et est basée à Annecy. Elle avait levé 1,7 million d’euros en juin 2020. Les investisseurs étaient notamment 50 Partners, Kima Ventures et Crédit Agricole Alpes Développement (C2AD). En juillet 2022, elle avait finalisé une série A de 4 millions d’euros, menée par CapHorn Invest et Aonia Ventures avec 50 Partners et C2AD.

Selon nos informations, l’entreprise pourrait faire une annonce dans les prochaines semaines.

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Tags : explora project
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