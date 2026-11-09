Airbnb va lancer un agent IA de planification et de réservation

Au troisième trimestre 2026, environ 40 % des demandes d’assistance, tous canaux confondus, ont été résolues sans intervention humaine, ajoute Airbnb. Ce taux était d’un tiers au deuxième trimestre. L’assistant IA fonctionne dans plus de 50 langues et sera étendu à l’assistance vocale aux États-Unis.



Sur la même période, le coût du support client par réservation a baissé de plus de 17 % sur un an, notamment grâce à cet assistant.



Pour les voyageurs, Airbnb propose une recherche en langage naturel ou vocale, des filtres suggérés par l’IA, des résumés d’annonces générés automatiquement et un comparateur des logements de la liste de souhaits.



Les hôtes disposent de plans d’étage 3D, d’une tarification dynamique avec des tarifs journaliers recommandés dans la fourchette qu’ils fixent, et de résumés de performance assortis de recommandations, tout ceci alimenté à l'IA.