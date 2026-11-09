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Airbnb va lancer un agent IA de planification et de réservation

déploiement de l’agent prévu au premier semestre 2027


Airbnb développe son propre agent IA pour aider les voyageurs à planifier et réserver leurs séjours, avec un déploiement prévu au premier semestre 2027. Au troisième trimestre 2026, environ 40 % des demandes d’assistance client ont été résolues sans intervention humaine, selon la plateforme.


Rédigé par le Lundi 9 Novembre 2026 à 10:03

Airbnb va lancer un agent IA de planification et de réservation - Depositphotos.com Auteur designer491
Airbnb va lancer un agent IA de planification et de réservation - Depositphotos.com Auteur designer491
Marriott Mauritius
A l'occasion de la publication de ses résultats pour le 3e trimestre, Airbnb a dévoilé sa feuille de route sur le déploiement de l'intelligence artificielle.

La plateforme développe son propre agent IA pour planifier et réserver les séjours, indique-t-elle dans un communiqué. Le déploiement auprès des clients est prévu pour le premier semestre 2027.

L’agent ne prendra pas la forme d’une fenêtre de chat. Il composera en temps réel des éléments d’interface propres au voyage, comme des cartes, des photos, des comparatifs, des calendriers ou des itinéraires, à partir d’une bibliothèque de plusieurs centaines d’éléments.

Airbnb gère les réservations, les paiements et l’assistance. L’agent pourra donc aussi modifier une réservation, traiter un problème de paiement ou un remboursement. À terme, la plateforme veut y regrouper logements, hôtels, services et activités, détaille le communiqué.

Environ 40 % des demandes d’assistance résolus avec l'IA

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Au troisième trimestre 2026, environ 40 % des demandes d’assistance, tous canaux confondus, ont été résolues sans intervention humaine, ajoute Airbnb. Ce taux était d’un tiers au deuxième trimestre. L’assistant IA fonctionne dans plus de 50 langues et sera étendu à l’assistance vocale aux États-Unis.

Sur la même période, le coût du support client par réservation a baissé de plus de 17 % sur un an, notamment grâce à cet assistant.

Pour les voyageurs, Airbnb propose une recherche en langage naturel ou vocale, des filtres suggérés par l’IA, des résumés d’annonces générés automatiquement et un comparateur des logements de la liste de souhaits.

Les hôtes disposent de plans d’étage 3D, d’une tarification dynamique avec des tarifs journaliers recommandés dans la fourchette qu’ils fixent, et de résumés de performance assortis de recommandations, tout ceci alimenté à l'IA.

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Tags : airbnb
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