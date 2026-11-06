Airbnb affiche un chiffre d'affaires en hausse de 19% au 3e trimestre

Airbnb annonce que toutes les régions enregistrent une croissance à deux chiffres des nuitées - Depositphotos.com Auteur MamunSheikh
Airbnb accélère. Selon un communiqué, le chiffre d’affaires de la plateforme atteint 4,9 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 19 % sur un an. Il s’agit de sa plus forte progression depuis plus de trois ans.
Le volume d’affaires brut (GBV) progresse de 21 %, à 27,7 milliards de dollars, porté par la demande et une hausse modérée du prix moyen par nuit (ADR). Les nuitées et places réservées augmentent de 16 %. Le résultat net s’élève à 1,9 milliard de dollars et l’EBITDA ajusté à 2,5 milliards (+22 %), soit une marge de 52 %.
Toutes les régions enregistrent une croissance à deux chiffres des nuitées, précise le communiqué. Les cinq marchés principaux du groupe, États-Unis, France, Royaume-Uni, Canada et Australie, accélèrent. Le nombre de nouveaux clients progresse de 13 %.
Le volume d’affaires brut (GBV) progresse de 21 %, à 27,7 milliards de dollars, porté par la demande et une hausse modérée du prix moyen par nuit (ADR). Les nuitées et places réservées augmentent de 16 %. Le résultat net s’élève à 1,9 milliard de dollars et l’EBITDA ajusté à 2,5 milliards (+22 %), soit une marge de 52 %.
Toutes les régions enregistrent une croissance à deux chiffres des nuitées, précise le communiqué. Les cinq marchés principaux du groupe, États-Unis, France, Royaume-Uni, Canada et Australie, accélèrent. Le nombre de nouveaux clients progresse de 13 %.
Airbnb relève ses prévisions pour 2026
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Pour le quatrième trimestre, Airbnb table sur un chiffre d’affaires de 3,22 à 3,28 milliards de dollars, en hausse de 16 à 18 %, dont environ 2 points d’effet de change. Tout en indiquant surveiller la situation dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), le groupe relève ses prévisions 2026.
Pour l'exercice, l'entreprise prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 15 %, et la marge d'EBITDA ajustée atteindra environ 36 %.
Airbnb annonce également une nouvelle autorisation de rachat d’actions de catégorie A pouvant atteindre 12 milliards de dollars.
Côté offre, la plateforme compte plusieurs milliers d’hôtels indépendants et boutique dans plus de 60 destinations, qui pèsent moins de 10 % des nuitées.
Pour l'exercice, l'entreprise prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 15 %, et la marge d'EBITDA ajustée atteindra environ 36 %.
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Côté offre, la plateforme compte plusieurs milliers d’hôtels indépendants et boutique dans plus de 60 destinations, qui pèsent moins de 10 % des nuitées.