TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Airbnb affiche un chiffre d'affaires en hausse de 19% au 3e trimestre

La France fait partie 5 marchés qui accélèrent selon Airbnb


Airbnb a publié le 5 novembre 2026 ses résultats du troisième trimestre. Le chiffre d’affaires progresse de 19 %, à 4,9 milliards de dollars. La plateforme relève ses prévisions annuelles et annonce un programme de rachat d’actions de 12 milliards de dollars.


Rédigé par le Vendredi 6 Novembre 2026 à 14:32

Airbnb annonce que toutes les régions enregistrent une croissance à deux chiffres des nuitées - Depositphotos.com Auteur MamunSheikh
Airbnb annonce que toutes les régions enregistrent une croissance à deux chiffres des nuitées - Depositphotos.com Auteur MamunSheikh
Attitude Hotels
Airbnb accélère. Selon un communiqué, le chiffre d’affaires de la plateforme atteint 4,9 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 19 % sur un an. Il s’agit de sa plus forte progression depuis plus de trois ans.

Le volume d’affaires brut (GBV) progresse de 21 %, à 27,7 milliards de dollars, porté par la demande et une hausse modérée du prix moyen par nuit (ADR). Les nuitées et places réservées augmentent de 16 %. Le résultat net s’élève à 1,9 milliard de dollars et l’EBITDA ajusté à 2,5 milliards (+22 %), soit une marge de 52 %.

Toutes les régions enregistrent une croissance à deux chiffres des nuitées, précise le communiqué. Les cinq marchés principaux du groupe, États-Unis, France, Royaume-Uni, Canada et Australie, accélèrent. Le nombre de nouveaux clients progresse de 13 %.

Airbnb relève ses prévisions pour 2026

Autres articles
Pour le quatrième trimestre, Airbnb table sur un chiffre d’affaires de 3,22 à 3,28 milliards de dollars, en hausse de 16 à 18 %, dont environ 2 points d’effet de change. Tout en indiquant surveiller la situation dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), le groupe relève ses prévisions 2026.

Pour l'exercice, l'entreprise prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 15 %, et la marge d'EBITDA ajustée atteindra environ 36 %.

Airbnb annonce également une nouvelle autorisation de rachat d’actions de catégorie A pouvant atteindre 12 milliards de dollars.

Côté offre, la plateforme compte plusieurs milliers d’hôtels indépendants et boutique dans plus de 60 destinations, qui pèsent moins de 10 % des nuitées.

Lu 302 fois

Tags : airbnb
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 6 Novembre 2026 - 14:58 Amadeus : des objectifs 2026 attendus dans le bas de la fourchette

Jeudi 5 Novembre 2026 - 10:25 Expedia Group : le B2B tire la croissance au troisième trimestre 2026

Mondial Tourisme

Brand News La Travel Tech

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante
Le marché du voyage de luxe devrait atteindre 1 700 milliards d’euros en 2026, selon Grand View...
Dernière heure

Amadeus : des objectifs 2026 attendus dans le bas de la fourchette

Airbnb affiche un chiffre d'affaires en hausse de 19% au 3e trimestre

Star Clippers : des croisières au rythme des séances de yoga

Aviation durable : les défis de la transition au cœur d’une conférence à Toulouse

SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)

Brand News

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs
Accès prioritaires, embarquement en 15 minutes, débarquement rapide et services premium inclus : La...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VERDIE VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cahors (46))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VERDIE VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !
Distribution

Distribution

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous
Partez en France

Partez en France

Séjours linguistiques : l’immersion en France progresse

Séjours linguistiques : l’immersion en France progresse
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Nature, culture, randonnée : comment le Cap-Vert veut sortir de l'image soleil et plage

Nature, culture, randonnée : comment le Cap-Vert veut sortir de l'image soleil et plage
Production

Production

Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon

Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon
AirMaG

AirMaG

Aviation durable : les défis de la transition au cœur d’une conférence à Toulouse

Aviation durable : les défis de la transition au cœur d’une conférence à Toulouse
Transport

Transport

SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)

SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : des objectifs 2026 attendus dans le bas de la fourchette

Amadeus : des objectifs 2026 attendus dans le bas de la fourchette
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Baie de Somme : le groupe North Bay ouvre Robin’s Manor et mise sur la privatisation

Baie de Somme : le groupe North Bay ouvre Robin’s Manor et mise sur la privatisation
HotelMaG

Hébergement

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers : des croisières au rythme des séances de yoga

Star Clippers : des croisières au rythme des séances de yoga
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias