Airbnb affiche un chiffre d'affaires en hausse de 19% au 3e trimestre

Pour le quatrième trimestre, Airbnb table sur un chiffre d’affaires de 3,22 à 3,28 milliards de dollars, en hausse de 16 à 18 %, dont environ 2 points d’effet de change. Tout en indiquant surveiller la situation dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), le groupe relève ses prévisions 2026.



Pour l'exercice, l'entreprise prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 15 %, et la marge d'EBITDA ajustée atteindra environ 36 %.



Airbnb annonce également une nouvelle autorisation de rachat d’actions de catégorie A pouvant atteindre 12 milliards de dollars.



Côté offre, la plateforme compte plusieurs milliers d’hôtels indépendants et boutique dans plus de 60 destinations, qui pèsent moins de 10 % des nuitées.