Un séjour de deux jours dans un célèbre parc d’attractions n’a pas tout à fait répondu aux attentes d’une famille de quatre personnes.



La famille avait réservé un séjour d’une nuit, comprenant l’hôtel et les billets d’entrée pour un coût total de 854 euros.



Avant de partir, la cliente s’était fiée aux calendriers d’affluence officiels, qui annonçaient des temps d’attente d’environ 30 minutes aux dates choisies. Mais sur place, les files d’attente devant les principales attractions atteignaient plutôt 60 à 90 minutes. En deux jours, la famille n’a ainsi pu profiter que de douze attractions.



À cela s’ajoutent plusieurs déconvenues : les voyageurs n’ont pas pu assister aux parades, l’une des attractions est tombée en panne et la cafetière de leur logement ne fonctionnait pas. Ils signalent également que les ustensiles de cuisine mis à leur disposition étaient en nombre limité.



Estimant que ces désagréments avaient nui à leur séjour, les voyageurs réclamaient 300 euros d’indemnisation.