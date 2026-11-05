TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

République dominicaine : AIDA et Costa s’engagent à long terme avec La Romana

accord signé le 4 novembre 2026 au World Travel Market de Londres


Central Romana Corporation a signé le 4 novembre 2026, au World Travel Market (WTM) de Londres, un partenariat stratégique à long terme avec AIDA Cruises et Costa Cruises, deux marques européennes de Carnival Corporation. L’accord doit conforter La Romana comme port de tête de ligne dans les Caraïbes.


Rédigé par le Jeudi 5 Novembre 2026 à 10:48

République dominicaine : AIDA et Costa s’engagent à long terme avec La Romana - Photo Carnival
République dominicaine : AIDA et Costa s’engagent à long terme avec La Romana - Photo Carnival
Attitude Hotels
Central Romana Corporation s’engage sur le long terme avec AIDA Cruises et Costa Cruises.

La société dominicaine a signé avec les deux compagnies un accord de partenariat stratégique le 4 novembre 2026, lors du WTM de Londres.

L’accord repose sur des engagements réciproques. Il apporte aux partenaires une visibilité opérationnelle et commerciale à long terme sur le déploiement des navires, les vols internationaux et le développement des infrastructures, indique un communiqué de presse.

Central Romana est propriétaire et exploitant de l’aéroport international de La Romana et du port de croisière de La Romana, en République dominicaine. Cette plateforme fly & cruise intégrée permet de coordonner les horaires, la desserte aérienne et les transferts de passagers ajoute le communiqué.

30 ans de coopération avec Costa, 23 ans avec AIDA

Autres articles
Le partenariat prolonge une collaboration engagée en 1996 avec Costa Cruises, à l’île de Catalina. Elle s’est poursuivie en 2003 avec AIDA Cruises, qui a fait de La Romana son port de tête de ligne dans les Caraïbes.

« Ces engagements mutuels renforcent La Romana en tant que port de tête de ligne stratégique dans les Caraïbes et hub fly & cruise, en soutenant l’augmentation des volumes de passagers et de vols », a déclaré Luis Emilio Rodríguez Amiama, directeur de l’aéroport et du port de croisière de La Romana chez Central Romana Corporation, dans le communiqué.

« Cet accord apporte la certitude et les garanties mutuelles nécessaires pour soutenir la croissance continue d’AIDA Cruises et de Costa Cruises », a ajouté Anika Birkholz, vice-présidente revenue management et capacité d’AIDA Cruises.

L’accord a été signé en présence du ministre dominicain du Tourisme, David Collado.

Lu 303 fois

Tags : costa, république dominicaine
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news CruiseMaG

CATLANTE : 12 inconnus montent sur un bateau… et si c’était un argument de vente ?

CATLANTE : 12 inconnus montent sur un bateau… et si c’était un argument de vente ?
Partager un catamaran avec des inconnus ? CATLANTE vous donne quelques clés pour transformer cette...
Dernière heure

Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon

Tourisme : l'Union européenne fixe ses nouvelles priorités

Air France - KLM : bénéfice en hausse, et suppression de postes chez KLM

Hilton Tokyo Odaiba dévoile une suite présidentielle de 200 m²

Emirates : le conflit dans le Golfe et le carburant divisent par trois le bénéfice semestriel

Brand News

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs
Accès prioritaires, embarquement en 15 minutes, débarquement rapide et services premium inclus : La...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VERDIE VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cahors (46))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VERDIE VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !
Distribution

Distribution

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous
Partez en France

Partez en France

Rendez-vous International du Carnet de voyage 2026 : demandez le programme !

Rendez-vous International du Carnet de voyage 2026 : demandez le programme !
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme : l'Union européenne fixe ses nouvelles priorités

Tourisme : l'Union européenne fixe ses nouvelles priorités
Production

Production

Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon

Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon
AirMaG

AirMaG

Air France - KLM : bénéfice en hausse, et suppression de postes chez KLM

Air France - KLM : bénéfice en hausse, et suppression de postes chez KLM
Transport

Transport

Grève 5 novembre : SNCF, aérien, RATP... quelles perturbations dans les transports ?

Grève 5 novembre : SNCF, aérien, RATP... quelles perturbations dans les transports ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia Group : le B2B tire la croissance au troisième trimestre 2026

Expedia Group : le B2B tire la croissance au troisième trimestre 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hilton Tokyo Odaiba dévoile une suite présidentielle de 200 m²

Hilton Tokyo Odaiba dévoile une suite présidentielle de 200 m²
HotelMaG

Hébergement

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

République dominicaine : AIDA et Costa s’engagent à long terme avec La Romana

République dominicaine : AIDA et Costa s’engagent à long terme avec La Romana
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias