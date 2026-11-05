République dominicaine : AIDA et Costa s’engagent à long terme avec La Romana

Central Romana Corporation s’engage sur le long terme avec AIDA Cruises et Costa Cruises.
La société dominicaine a signé avec les deux compagnies un accord de partenariat stratégique le 4 novembre 2026, lors du WTM de Londres.
L’accord repose sur des engagements réciproques. Il apporte aux partenaires une visibilité opérationnelle et commerciale à long terme sur le déploiement des navires, les vols internationaux et le développement des infrastructures, indique un communiqué de presse.
Central Romana est propriétaire et exploitant de l’aéroport international de La Romana et du port de croisière de La Romana, en République dominicaine. Cette plateforme fly & cruise intégrée permet de coordonner les horaires, la desserte aérienne et les transferts de passagers ajoute le communiqué.
La société dominicaine a signé avec les deux compagnies un accord de partenariat stratégique le 4 novembre 2026, lors du WTM de Londres.
L’accord repose sur des engagements réciproques. Il apporte aux partenaires une visibilité opérationnelle et commerciale à long terme sur le déploiement des navires, les vols internationaux et le développement des infrastructures, indique un communiqué de presse.
Central Romana est propriétaire et exploitant de l’aéroport international de La Romana et du port de croisière de La Romana, en République dominicaine. Cette plateforme fly & cruise intégrée permet de coordonner les horaires, la desserte aérienne et les transferts de passagers ajoute le communiqué.
30 ans de coopération avec Costa, 23 ans avec AIDA
Autres articles
-
Costa Croisières : Francesco Muglia prend la tête d’une direction commerciale élargie
-
Croisières : la Méditerranée se vend aussi en hiver
-
Costa Croisières renforce son offre Caraïbes pour l’hiver 2026-2027
-
Costa Croisières : une nouvelle campagne de marque autour de l’émerveillement
-
Vacances d’été : Costa Croisières joue la carte de la sérénité
Le partenariat prolonge une collaboration engagée en 1996 avec Costa Cruises, à l’île de Catalina. Elle s’est poursuivie en 2003 avec AIDA Cruises, qui a fait de La Romana son port de tête de ligne dans les Caraïbes.
« Ces engagements mutuels renforcent La Romana en tant que port de tête de ligne stratégique dans les Caraïbes et hub fly & cruise, en soutenant l’augmentation des volumes de passagers et de vols », a déclaré Luis Emilio Rodríguez Amiama, directeur de l’aéroport et du port de croisière de La Romana chez Central Romana Corporation, dans le communiqué.
« Cet accord apporte la certitude et les garanties mutuelles nécessaires pour soutenir la croissance continue d’AIDA Cruises et de Costa Cruises », a ajouté Anika Birkholz, vice-présidente revenue management et capacité d’AIDA Cruises.
L’accord a été signé en présence du ministre dominicain du Tourisme, David Collado.
« Ces engagements mutuels renforcent La Romana en tant que port de tête de ligne stratégique dans les Caraïbes et hub fly & cruise, en soutenant l’augmentation des volumes de passagers et de vols », a déclaré Luis Emilio Rodríguez Amiama, directeur de l’aéroport et du port de croisière de La Romana chez Central Romana Corporation, dans le communiqué.
« Cet accord apporte la certitude et les garanties mutuelles nécessaires pour soutenir la croissance continue d’AIDA Cruises et de Costa Cruises », a ajouté Anika Birkholz, vice-présidente revenue management et capacité d’AIDA Cruises.
L’accord a été signé en présence du ministre dominicain du Tourisme, David Collado.