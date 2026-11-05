République dominicaine : AIDA et Costa s’engagent à long terme avec La Romana

Le partenariat prolonge une collaboration engagée en 1996 avec Costa Cruises, à l’île de Catalina. Elle s’est poursuivie en 2003 avec AIDA Cruises, qui a fait de La Romana son port de tête de ligne dans les Caraïbes.



« Ces engagements mutuels renforcent La Romana en tant que port de tête de ligne stratégique dans les Caraïbes et hub fly & cruise, en soutenant l’augmentation des volumes de passagers et de vols », a déclaré Luis Emilio Rodríguez Amiama, directeur de l’aéroport et du port de croisière de La Romana chez Central Romana Corporation, dans le communiqué.



« Cet accord apporte la certitude et les garanties mutuelles nécessaires pour soutenir la croissance continue d’AIDA Cruises et de Costa Cruises », a ajouté Anika Birkholz, vice-présidente revenue management et capacité d’AIDA Cruises.



L’accord a été signé en présence du ministre dominicain du Tourisme, David Collado.