Costa Croisières : Francesco Muglia prend la tête d’une direction commerciale élargie - Photo Costa
Costa Croisières fait évoluer son organisation.
Depuis le 1er novembre 2026, la direction de Francesco Muglia, Senior Vice-président et Chief Commercial Officer, intègre la tarification et le revenue management ainsi que la planification des itinéraires et les transports, indique un communiqué de presse.
Ces fonctions s’ajoutent au marketing global, aux ventes directes et aux business units commerciales, qui sont déjà placés sous sa responsabilité.
Daniel Caprile, Vice-président en charge de la tarification, du revenue management, des itinéraires et des transports, conserve la direction de ce pôle. Il est désormais rattaché directement à Francesco Muglia.
Depuis le 1er novembre 2026, la direction de Francesco Muglia, Senior Vice-président et Chief Commercial Officer, intègre la tarification et le revenue management ainsi que la planification des itinéraires et les transports, indique un communiqué de presse.
Ces fonctions s’ajoutent au marketing global, aux ventes directes et aux business units commerciales, qui sont déjà placés sous sa responsabilité.
Daniel Caprile, Vice-président en charge de la tarification, du revenue management, des itinéraires et des transports, conserve la direction de ce pôle. Il est désormais rattaché directement à Francesco Muglia.
Daniel Caprile rattaché directement à Francesco Muglia
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Son périmètre s’étend aux revenus à bord : il pilotera l’ensemble des leviers de revenus, avant et pendant la croisière.
Selon le communiqué, cette organisation doit permettre de prendre des décisions plus rapidement face aux évolutions du marché. Elle accompagne le développement de la plateforme « Sea & Land Wonder », qui associe destinations, itinéraires, excursions à terre et activités à bord.
« Pour nous, une croisière commence bien avant l’embarquement : dès la conception des itinéraires, l’élaboration des grilles tarifaires et le développement de l’offre globale. Adopter une approche intégrée de ces leviers stratégiques nous permettra d’accélérer l’évolution de notre produit et de proposer à nos passagers des expériences uniques et personnalisées », déclare Francesco Muglia dans le communiqué.
Selon le communiqué, cette organisation doit permettre de prendre des décisions plus rapidement face aux évolutions du marché. Elle accompagne le développement de la plateforme « Sea & Land Wonder », qui associe destinations, itinéraires, excursions à terre et activités à bord.
« Pour nous, une croisière commence bien avant l’embarquement : dès la conception des itinéraires, l’élaboration des grilles tarifaires et le développement de l’offre globale. Adopter une approche intégrée de ces leviers stratégiques nous permettra d’accélérer l’évolution de notre produit et de proposer à nos passagers des expériences uniques et personnalisées », déclare Francesco Muglia dans le communiqué.