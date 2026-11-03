Costa Croisières : Francesco Muglia prend la tête d’une direction commerciale élargie

Son périmètre s’étend aux revenus à bord : il pilotera l’ensemble des leviers de revenus, avant et pendant la croisière.



Selon le communiqué, cette organisation doit permettre de prendre des décisions plus rapidement face aux évolutions du marché. Elle accompagne le développement de la plateforme « Sea & Land Wonder », qui associe destinations, itinéraires, excursions à terre et activités à bord.



« Pour nous, une croisière commence bien avant l’embarquement : dès la conception des itinéraires, l’élaboration des grilles tarifaires et le développement de l’offre globale. Adopter une approche intégrée de ces leviers stratégiques nous permettra d’accélérer l’évolution de notre produit et de proposer à nos passagers des expériences uniques et personnalisées », déclare Francesco Muglia dans le communiqué.