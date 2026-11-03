TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Ascott accélère le développement de lyf au Royaume-Uni

Trois établissements à Londres, Glasgow et Manchester


Après ses ouvertures à Vienne, Francfort et Paris, Ascott poursuit le développement européen de sa marque lyf. Le groupe renforce sa présence au Royaume-Uni avec deux établissements ouverts à Londres et Glasgow, tandis qu'un troisième est attendu à Manchester au deuxième trimestre 2027.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 11:25

Le lyf Chelsea London, installé dans le stade de Stamford Bridge, compte 232 chambres - Photo : Lyf Chelsea London
Le lyf Chelsea London, installé dans le stade de Stamford Bridge, compte 232 chambres - Photo : Lyf Chelsea London
Attitude Hotels
The Ascott Limited poursuit l'expansion européenne de sa marque lyf, positionnée sur les lieux de vie partagés.

Le groupe compte désormais plus de 40 établissements ouverts ou en projet dans 15 pays d'Asie-Pacifique et d'Europe.

Au Royaume-Uni, cette stratégie se traduit par l'ouverture du lyf Chelsea London, au sein du stade de Stamford Bridge, et du lyf George Square Glasgow, première implantation de la marque en Écosse.

Un troisième établissement, lyf Piccadilly Manchester, doit compléter ce développement en 2027.

Trois établissements au Royaume-Uni

Autres articles
Le lyf Chelsea London compte 232 chambres. Cette ouverture s'inscrit dans le partenariat entre Ascott et le Chelsea FC, dont le groupe est le partenaire hôtelier officiel. Les chambres feront l'objet d'une rénovation progressive, prévue jusqu'au printemps 2027.

Les membres du programme de fidélité Ascott Star Rewards pourront également accéder à des expériences liées au club, notamment des forfaits pour les jours de match et des visites VIP du stade.

À Glasgow, le lyf George Square propose 91 chambres et des espaces de coworking et de réunion. Son espace événementiel peut accueillir jusqu'à 100 personnes.

Enfin, le lyf Piccadilly Manchester doit ouvrir au deuxième trimestre 2027. Avec 280 chambres, il disposera de 13 espaces dédiés aux réunions, conférences et expositions, dont une salle de bal pouvant recevoir jusqu'à 800 personnes. Il s'agira du premier établissement lyf à proposer une offre entièrement consacrée à ces activités.

A lire aussi : Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection

Lu 186 fois

Tags : ascott, lyf, the ascott limited
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 30 Octobre 2026 - 16:00 Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres

Jeudi 29 Octobre 2026 - 10:09 Thompson Hotels ouvre son premier établissement en Italie

Mondial Tourisme
Dernière heure

Madagascar Airlines redevient Air Madagascar

Lufthansa Group : 543 millions d’euros de carburant en plus, un résultat opérationnel en hausse

Ascott accélère le développement de lyf au Royaume-Uni

FCM Travel crée un poste de Head of Content et nomme Nicola Ping

CroisiEurope récompensé par le Prix Capital 2027 de la Meilleure Enseigne

Brand News

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs
Accès prioritaires, embarquement en 15 minutes, débarquement rapide et services premium inclus : La...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Gonesse (95))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Evry (91))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !
Distribution

Distribution

ESCAPE by : deux travel designers réunis sous une même marque

ESCAPE by : deux travel designers réunis sous une même marque
Partez en France

Partez en France

Paris : une fréquentation touristique soutenue en septembre

Paris : une fréquentation touristique soutenue en septembre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Sainte-Lucie lance sa nouvelle campagne d'hiver

Sainte-Lucie lance sa nouvelle campagne d'hiver
Production

Production

Zanzibar : découvrez l’Anaya Club Jet tours et le Kappa Senses (vidéo)

Zanzibar : découvrez l’Anaya Club Jet tours et le Kappa Senses (vidéo)
AirMaG

AirMaG

Madagascar Airlines redevient Air Madagascar

Madagascar Airlines redevient Air Madagascar
Transport

Transport

Bus Macron : un nouvel acteur se lance pour pallier l'arrêt de BlaBlaCar Bus

Bus Macron : un nouvel acteur se lance pour pallier l'arrêt de BlaBlaCar Bus
La Travel Tech

La Travel Tech

WebBeds va acquérir Tale Travel en Roumanie

WebBeds va acquérir Tale Travel en Roumanie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bhoutan : le projet de nouvelle ville de Gelephu séduit des partenaires internationaux

Bhoutan : le projet de nouvelle ville de Gelephu séduit des partenaires internationaux
HotelMaG

Hébergement

Ascott accélère le développement de lyf au Royaume-Uni

Ascott accélère le développement de lyf au Royaume-Uni
Futuroscopie

Futuroscopie

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope récompensé par le Prix Capital 2027 de la Meilleure Enseigne

CroisiEurope récompensé par le Prix Capital 2027 de la Meilleure Enseigne
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : une rentrée au cœur des métiers du tourisme

ESCAET : une rentrée au cœur des métiers du tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias