Ascott accélère le développement de lyf au Royaume-Uni

Le lyf Chelsea London, installé dans le stade de Stamford Bridge, compte 232 chambres - Photo : Lyf Chelsea London
The Ascott Limited poursuit l'expansion européenne de sa marque lyf, positionnée sur les lieux de vie partagés.
Le groupe compte désormais plus de 40 établissements ouverts ou en projet dans 15 pays d'Asie-Pacifique et d'Europe.
Au Royaume-Uni, cette stratégie se traduit par l'ouverture du lyf Chelsea London, au sein du stade de Stamford Bridge, et du lyf George Square Glasgow, première implantation de la marque en Écosse.
Un troisième établissement, lyf Piccadilly Manchester, doit compléter ce développement en 2027.
Le groupe compte désormais plus de 40 établissements ouverts ou en projet dans 15 pays d'Asie-Pacifique et d'Europe.
Au Royaume-Uni, cette stratégie se traduit par l'ouverture du lyf Chelsea London, au sein du stade de Stamford Bridge, et du lyf George Square Glasgow, première implantation de la marque en Écosse.
Un troisième établissement, lyf Piccadilly Manchester, doit compléter ce développement en 2027.
Trois établissements au Royaume-Uni
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Le lyf Chelsea London compte 232 chambres. Cette ouverture s'inscrit dans le partenariat entre Ascott et le Chelsea FC, dont le groupe est le partenaire hôtelier officiel. Les chambres feront l'objet d'une rénovation progressive, prévue jusqu'au printemps 2027.
Les membres du programme de fidélité Ascott Star Rewards pourront également accéder à des expériences liées au club, notamment des forfaits pour les jours de match et des visites VIP du stade.
À Glasgow, le lyf George Square propose 91 chambres et des espaces de coworking et de réunion. Son espace événementiel peut accueillir jusqu'à 100 personnes.
Enfin, le lyf Piccadilly Manchester doit ouvrir au deuxième trimestre 2027. Avec 280 chambres, il disposera de 13 espaces dédiés aux réunions, conférences et expositions, dont une salle de bal pouvant recevoir jusqu'à 800 personnes. Il s'agira du premier établissement lyf à proposer une offre entièrement consacrée à ces activités.
A lire aussi : Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection
Les membres du programme de fidélité Ascott Star Rewards pourront également accéder à des expériences liées au club, notamment des forfaits pour les jours de match et des visites VIP du stade.
À Glasgow, le lyf George Square propose 91 chambres et des espaces de coworking et de réunion. Son espace événementiel peut accueillir jusqu'à 100 personnes.
Enfin, le lyf Piccadilly Manchester doit ouvrir au deuxième trimestre 2027. Avec 280 chambres, il disposera de 13 espaces dédiés aux réunions, conférences et expositions, dont une salle de bal pouvant recevoir jusqu'à 800 personnes. Il s'agira du premier établissement lyf à proposer une offre entièrement consacrée à ces activités.
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