Ascott accélère le développement de lyf au Royaume-Uni

Le lyf Chelsea London compte. Cette ouverture s'inscrit dans le partenariat entreet le, dont le groupe est le partenaire hôtelier officiel. Les chambres feront l'objet d'une rénovation progressive, prévue jusqu'auLes membres du programme de fidélitépourront également accéder à des expériences liées au club, notamment des forfaits pour les jours de match et des, le lyf George Square proposeet des espaces de coworking et de réunion. Son espace événementiel peut accueillir jusqu'àEnfin, le lyf Piccadilly Manchester doit ouvrir au deuxième trimestre 2027. Avec, il disposera des, dont une salle de bal pouvant recevoir jusqu'à 800 personnes. Il s'agira du premier établissement lyf à proposer une offre entièrement consacrée à ces activités.