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ESCAET : une rentrée au cœur des métiers du tourisme

Une rentrée 2026 qui illustre la place des rencontres, de la transmission et des expériences professionnelles dans le parcours des étudiants.


Début octobre, l'ESCAET a accueilli ses nouvelles promotions Bachelor, MBA et formation professionnelle à Aix-en-Provence. Au programme : rencontres avec les acteurs du tourisme, découverte du territoire et cohésion entre étudiants. Une rentrée qui reflète l’ADN de l'école : former au plus près des réalités de l'industrie et multiplier les passerelles entre étudiants et professionnels.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 06:15

Comprendre l'industrie du tourisme dès le premier jour

Rentrée ESCAET 2026 © ESCAET
Rentrée ESCAET 2026 © ESCAET
Attitude Hotels

Le 5 octobre dernier, 220 étudiants de l'ESCAET se sont retrouvés au Centre des Congrès d'Aix-en-Provence pour lancer leur année de formation. À cette occasion, plus de 20 professionnels ont partagé leur expérience et leur vision du secteur. Voyage de loisirs, MICE, travel management, tourisme institutionnel, technologies ou entrepreneuriat : les tables rondes témoignages et échanges ont permis aux étudiants de découvrir la diversité des métiers et les transformations qui traversent l'industrie touristique.

Table ronde “Démystifions ensemble la Tech et le Travel Management ESCAET 2026” © ESCAET
Table ronde “Démystifions ensemble la Tech et le Travel Management ESCAET 2026” © ESCAET
Car dans un secteur qui évolue aussi vite, se former commence par comprendre l’écosystème que l’on s’apprête à rejoindre…

Cette transmission fonctionne dans les deux sens. Nous en avons eu un bel exemple lors de la table ronde entre Arnaud Vergès et son étudiant Cyril Alleman. Arnaud confiera plus tard : « Transmettre, partager, inspirer… Mais aussi écouter et apprendre de celles et ceux qui arrivent dans notre industrie. » Une vision qui illustre pleinement ce qui se joue à l’ESCAET : bien plus qu’un partage d’expérience, une rencontre entre les générations, où chacun nourrit la réflexion de l’autre et où le lien entre l’école et les professionnels prend tout son sens.

À ceux qui débutent, Isabelle Bremond, Directrice générale de Provence Tourisme, a adressé un conseil qui résume l’esprit de la journée : « Soyez curieux, agiles et audacieux. »

Créer du lien et découvrir le territoire autrement

Écouter l’industrie ne suffit pas : encore faut-il apprendre à travailler ensemble. La rentrée s'est poursuivie avec deux journées de cohésion réunissant les différentes promotions autour de défis collectifs. Un rendez-vous particulièrement important puisque 80 % des étudiants suivent leur formation à distance ou en format hybride, grâce notamment aux salles multimodales immersives équipées du dispositif SAMII. Depuis plus de trois ans, l'ESCAET consacre ainsi deux journées à la création de liens entre les promotions, au développement de l'esprit d'équipe, des compétences relationnelles indispensables en entreprise et poser les bases d’un réseau appelé à durer bien après l’ESCAET.
Activité my Explore Bag - ESCAET 2026 © ESCAET
Activité my Explore Bag - ESCAET 2026 © ESCAET

Cette année, les étudiants ont notamment exploré Aix-en-Provence avec my Explore Bag, une entreprise accompagnée par Provence Travel Innovation, l'incubateur porté par l'ESCAET et Provence Tourisme. Répartis en équipes, ils ont participé à un jeu de piste mêlant énigmes, défis et découverte du patrimoine local.

Au-delà de l'intégration, cette activité illustre aussi la diversité des expériences qu'il est possible de concevoir pour valoriser une destination. Pour de futurs professionnels du tourisme, découvrir les richesses d'un territoire, comprendre comment les mettre en récit et expérimenter de nouveaux formats de visite fait pleinement sens.

Provence Travel Innovation poursuit d'ailleurs son accompagnement des entreprises innovantes, avec un nouvel appel à candidatures lancé le 1er Novembre 2026.

Des professionnels impliqués tout au long de la formation

Cours à l’ESCAET © ESCAET
Cours à l’ESCAET © ESCAET
À l'ESCAET, cette proximité avec l'industrie se prolonge bien au-delà de la rentrée. Les enseignements sont assurés par des professionnels du tourisme et de l'événementiel, dont certains ont intégré les équipes de l'école en tant que formateurs Travel. Un choix qui permet d'assurer une continuité pédagogique, un accompagnement régulier des apprenants et des contenus en phase avec les évolutions du marché.

Tout au long de l’année, d’autres temps forts prolongent cette dynamique. Les « Paroles de pros » mettent un secteur à l’honneur et invitent des professionnels à raconter leur parcours, pour ouvrir aux étudiants le champ des métiers possibles dans le tourisme et l’événementiel. Des projets menés avec des entreprises complètent cette approche en les confrontant à des problématiques concrètes de management et de gestion de projet. Pour les professionnels, ces collaborations sont aussi l'occasion de partager leur savoir-faire, de valoriser leurs métiers et de valoriser leur marque employeur auprès de futurs collaborateurs.

Une relation qui se prolonge notamment à travers l'alternance, avec des possibilités de recrutement encore ouvertes après la rentrée.

Les prochains rendez-vous pour rencontrer les étudiants de l’ESCAET

Cette volonté de rapprocher formation et terrain se poursuit également en dehors des salles de cours. Du 25 au 27 novembre 2026, Aix-en-Provence accueillera les Universités du Tourisme Durable, un rendez-vous majeur consacré aux transitions du secteur. Une trentaine d'étudiants de l'ESCAET seront mobilisés pour contribuer à l'organisation de l'événement, notamment en gestion de projet, support événementiel et communication. Une nouvelle occasion de mettre en pratique leurs compétences aux côtés des professionnels engagés dans les transformations du tourisme. Une édition aixoise dont TourMaG présente également les principaux enjeux.

Autre moment clé à venir : la cérémonie de remise des diplômes, le 12 décembre 2026. Ouvert aux entreprises souhaitant rencontrer les nouveaux diplômés, cet événement offre également des possibilités de s’associer en tant que partenaire. L'occasion de renforcer leur visibilité, de développer leur réseau et de rencontrer des professionnels tout juste diplômés, notamment dans une perspective de recrutement.
Remise de diplômes 2025 © ESCAET
Remise de diplômes 2025 © ESCAET

L’an dernier, Azureva, spécialiste des séjours en Villages, Hôtels & Résidences touristique était partenaire de la soirée, avait présenté sur scène ses postes à pourvoir. Le soir même, le match était fait avec une diplômée du MBA, avait débouché sur son recrutement au poste de Revenue Manager.

De la rentrée aux rendez-vous de l'industrie, l'ESCAET poursuit une même ambition dans l'écosystème touristique : former non seulement les professionnels de demain, mais aussi favoriser les rencontres, les collaborations et les opportunités entre les générations. Une approche qui donne tout son sens à la signature de l'établissement : « L'ESCAET, bien plus qu'une école ».

Entreprises : créons de nouvelles opportunités ensemble

ESCAET : une rentrée au cœur des métiers du tourisme
Vous souhaitez faire découvrir vos métiers, partager votre expertise, participer à un événement ou rencontrer de futurs collaborateurs ?

Le service Relations Entreprises & Apprenants de l'ESCAET est à votre écoute pour imaginer de nouvelles collaborations.

Contact : relation-pro@escaet.fr
Téléphone : 04 42 96 64 97


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