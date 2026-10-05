ESCAET : une rentrée au cœur des métiers du tourisme

Car dans un secteur qui évolue aussi vite, se former commence par comprendre l’écosystème que l’on s’apprête à rejoindre…



Cette transmission fonctionne dans les deux sens. Nous en avons eu un bel exemple lors de la table ronde entre Arnaud Vergès et son étudiant Cyril Alleman. Arnaud confiera plus tard : « Transmettre, partager, inspirer… Mais aussi écouter et apprendre de celles et ceux qui arrivent dans notre industrie. » Une vision qui illustre pleinement ce qui se joue à l’ESCAET : bien plus qu’un partage d’expérience, une rencontre entre les générations, où chacun nourrit la réflexion de l’autre et où le lien entre l’école et les professionnels prend tout son sens.



À ceux qui débutent, Isabelle Bremond, Directrice générale de Provence Tourisme, a adressé un conseil qui résume l’esprit de la journée : « Soyez curieux, agiles et audacieux. »