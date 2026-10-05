Chez Pearl Resorts, le bien-être est un véritable art de vivre

Toutefois, son Tāvai Spa se distingue avec des rituels signatures, dont le bien-nommé « Titekau », qui débute par un gommage de la peau à la poudre de nacre et se poursuit par un long massage aux gestes enveloppants, gage d’une véritable évasion.



Le Tikehau offre, en sus, une expérience d’exception, le Royal Pape Miti. Cette aventure court le temps d’une journée sur un motu (îlot) privé où les hôtes sont conduits en bateau : elle débute par un long massage en duo, suivi d’un déjeuner les pieds dans l’eau et prolongé par un après-midi de baignade et de farniente. Idéal pour s’initier vraiment à la douceur de vivre polynésienne !