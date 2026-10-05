Chez Pearl Resorts, le bien-être est un véritable art de vivre

Des soins inspirés des traditions polynésiennes
Dans les Pearl Resorts, le temps ralentit, les lagons scintillent sous le soleil et chaque instant a des allures de cartes postales. Depuis des décennies, ces adresses offrent bien plus qu’une expérience du luxe : elles incarnent l’art de l’hospitalité polynésienne.
Conçus pour célébrer la beauté et l’harmonie avec la nature luxuriante et préservée du Pacifique, les Pearl Resorts conçoivent, depuis toujours, le bien-être comme un véritable art de vivre, au cœur de l’expérience proposée aux hôtes. Rien d’étonnant à cela : dans la culture polynésienne, le massage s’inscrit dans la médecine thérapeutique traditionnelle et permet à chacun de maintenir son harmonie physique, psychologique et spirituelle.
Cependant, pour élaborer leur offre bien-être, les Pearl Resorts ont soigneusement sélectionné leurs partenaires (Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique sud et Cinq Monde à Bora Bora pour les soins du visage), dont les valeurs sont proches.
Des soins à base de produits emblématiques
Les soins sont réalisés à base de produits locaux emblématiques : le monoï, huile sacrée des Polynésiens et véritable secret de beauté des Vahiné. 100 % bio, elle est issue de l’infusion de l’huile de noix de coco pure et des fleurs de « Tiaré ». Sont également utilisés l’huile de Tamanu, tout aussi emblématique de la Polynésie, la vanille de Taha’a, les fruits tropicaux, la poudre de nacre... Des soins sont également réalisés aux pierres chaudes ou encore à la pluie d’eau chaude.
Au Bora Bora by Pearl Resorts, d’inoubliables moments à vivre seul ou à deux
Posé sur un motu, tout près de la célèbre île dont il porte le nom, le Bora Bora by Pearl Resorts dispose de l’un des plus beaux spas de Polynésie. Son Tāvai Spa de 675 m² ouvert compte quatre salles de massage, dont deux doubles, et une salle royale équipée d’un bain hydro-massant et d’une douche sensorielle.
Le Bora Bora by Pearl Resorts propose des collections de soins du corps et du visage inspirés des savoir-faire traditionnels. Il offre la possibilité de les vivre seul ou en couple, comme, par exemple, le rituel Here qui combine gommage corporel, bain exotique accompagné de coupes de champagne et massage traditionnel « Taurumi » du corps tout entier. Un moment romantique inoubliable !
Le Bora Bora by Pearl Resorts propose des collections de soins du corps et du visage inspirés des savoir-faire traditionnels. Il offre la possibilité de les vivre seul ou en couple, comme, par exemple, le rituel Here qui combine gommage corporel, bain exotique accompagné de coupes de champagne et massage traditionnel « Taurumi » du corps tout entier. Un moment romantique inoubliable !
Construite en plein air avec des matériaux naturels, au cœur d’une végétation luxuriante suspendue au-dessus des nénuphars, l’une des cabines doubles du Bora Bora by Pearl Resorts offre aussi un cadre vraiment exceptionnel et apaisant pour ces expériences à deux, tout particulièrement pour ces véritables voyages sensoriels que sont les massages sous pluie chaude.
Et aussi des voyages bien-être
L’offre très travaillée du Bora Bora by Pearl Resorts inclut également plusieurs formules de voyages bien-être. Selon la formule choisie, ces voyages combinent douceur, détente profonde, légèreté retrouvée ou régénération intense : Te Tere Mahana (deux jours), Noho Mama (trois jours), Fa’Aora Nui (trois jours).
En sus, une parenthèse spéciale à deux, joliment baptisée « Le temps de l’amour », a été élaborée pour les jeunes mariés en voyage de noces.
En sus, une parenthèse spéciale à deux, joliment baptisée « Le temps de l’amour », a été élaborée pour les jeunes mariés en voyage de noces.
Au Taha’a by Pearl Resorts, des savoir-faire ancestraux très inspirants
Blotti dans les îles Sous-le-Vent, le Taha’a by Pearl Resorts cache son Tāvai Spa dans un splendide jardin exotique entouré de bambous, qui surplombe sa lagune intérieure. Ce spa compte quatre cabines de massage, dont deux en duo, et une, en duo également, en pleine nature.
Très inspiré par les savoir-faire ancestraux, le Taha’a by Pearl Resorts propose, lui aussi, une palette de soins très complète, alliés aux standards actuels et aux techniques récentes. Bien entendu, toutes ces expériences peuvent être prolongées par des soins additionnels, personnalisés, pour compléter détente et relaxation.
Le Taha’a by Pearl Resorts porte cependant une attention toute particulière au Taurumi, un massage énergisant et relaxant qui accompagne les Polynésiens tout au long de leur vie. Ce massage est aussi un rituel de beauté. Il fait partie des coutumes ancestrales transmises de génération en génération.
Au Tikehau by Pearl Resorts, Royal Pape Miti sur un îlot désert
Posé au bord d’un lagon turquoise enserré dans un anneau de corail, dans l’archipel encore sauvage et inviolé des Tuamotu, le Tikehau by Pearl Resorts, récemment rénové, a de splendides allures de village polynésien.
Logiquement, son Tāvai Spa est installé dans un fare, un bungalow traditionnel sur pilotis au-dessus du jardin de corail. Il initie, lui aussi, à l’art ancestral des massages, dont l’emblématique Taurumi.
Logiquement, son Tāvai Spa est installé dans un fare, un bungalow traditionnel sur pilotis au-dessus du jardin de corail. Il initie, lui aussi, à l’art ancestral des massages, dont l’emblématique Taurumi.
Toutefois, son Tāvai Spa se distingue avec des rituels signatures, dont le bien-nommé « Titekau », qui débute par un gommage de la peau à la poudre de nacre et se poursuit par un long massage aux gestes enveloppants, gage d’une véritable évasion.
Le Tikehau offre, en sus, une expérience d’exception, le Royal Pape Miti. Cette aventure court le temps d’une journée sur un motu (îlot) privé où les hôtes sont conduits en bateau : elle débute par un long massage en duo, suivi d’un déjeuner les pieds dans l’eau et prolongé par un après-midi de baignade et de farniente. Idéal pour s’initier vraiment à la douceur de vivre polynésienne !
Le Tikehau offre, en sus, une expérience d’exception, le Royal Pape Miti. Cette aventure court le temps d’une journée sur un motu (îlot) privé où les hôtes sont conduits en bateau : elle débute par un long massage en duo, suivi d’un déjeuner les pieds dans l’eau et prolongé par un après-midi de baignade et de farniente. Idéal pour s’initier vraiment à la douceur de vivre polynésienne !
Pearl Resorts of Tahiti dans Inspirations Voyages
© TourMaG
Laurent Tapotofarerani, Business Developper Europe, dévoile l'offre de Pearl Resorts of Tahiti en Polynésie française. Un atout luxe et authentique pour booster vos ventes en agence de voyages.
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Contact réservations - Polynésie Française :
Email : reservations@pearlresorts.com
Tel : (+689) 40 507 601
Contact commercial - France :
Laurent Tapotofarerani
Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
Tel : (+33) 06 88 88 40 55
Site web : www.pearlresorts.com
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Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
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Site web : www.pearlresorts.com
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