Air Canada abaisse son objectif d’EBITDA ajusté pour 2026

Air Canada prévoit désormais un EBITDA ajusté compris entre 2,4 et 2,7 milliards de dollars pour 2026. Le 11 août, elle annonçait entre 2,9 et 3,2 milliards. Son flux de trésorerie disponible est attendu à l’équilibre, à plus ou moins 150 millions de dollars, contre 200 à 500 millions auparavant. La capacité en sièges-kilomètres offerts devrait progresser d’environ 2,75 %.



« Si nous prévoyons que l’environnement difficile va persister, notre solide situation financière nous donne la flexibilité nécessaire pour réagir aux évolutions à court terme », a déclaré, dans le communiqué, John Di Bert, vice-président général et chef des affaires financières.