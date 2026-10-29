Animawings a été placée en redressement judiciaire

L'aérien affiche des signes de difficulté partout dans le monde.



Avec un prix du kérosène qui peine à redescendre depuis maintenant huit mois, les compagnies les plus fragiles et celles qui empruntent le modèle low cost sont les plus exposées.



Les exemples se font nombreux, de Volotea à JetBlue, en passant par Animawings.



Début octobre, la compagnie roumaine avait annoncé vouloir recourir à une procédure de réorganisation judiciaire, tout en suspendant ses vols jusqu'au 25 octobre, puis en prolongeant cette suspension jusqu'au 15 novembre.



Après une première demande infructueuse, le tribunal de Bucarest a décidé de placer Animawings en redressement judiciaire, à la demande de sa direction.



L'objectif était de protéger l'entreprise de ses créanciers.