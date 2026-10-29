Animawings a été placée en redressement judiciaire

L'aérien affiche des signes de difficulté partout dans le monde.
Avec un prix du kérosène qui peine à redescendre depuis maintenant huit mois, les compagnies les plus fragiles et celles qui empruntent le modèle low cost sont les plus exposées.
Les exemples se font nombreux, de Volotea à JetBlue, en passant par Animawings.
Début octobre, la compagnie roumaine avait annoncé vouloir recourir à une procédure de réorganisation judiciaire, tout en suspendant ses vols jusqu'au 25 octobre, puis en prolongeant cette suspension jusqu'au 15 novembre.
Après une première demande infructueuse, le tribunal de Bucarest a décidé de placer Animawings en redressement judiciaire, à la demande de sa direction.
L'objectif était de protéger l'entreprise de ses créanciers.
Avec un prix du kérosène qui peine à redescendre depuis maintenant huit mois, les compagnies les plus fragiles et celles qui empruntent le modèle low cost sont les plus exposées.
Les exemples se font nombreux, de Volotea à JetBlue, en passant par Animawings.
Début octobre, la compagnie roumaine avait annoncé vouloir recourir à une procédure de réorganisation judiciaire, tout en suspendant ses vols jusqu'au 25 octobre, puis en prolongeant cette suspension jusqu'au 15 novembre.
Après une première demande infructueuse, le tribunal de Bucarest a décidé de placer Animawings en redressement judiciaire, à la demande de sa direction.
L'objectif était de protéger l'entreprise de ses créanciers.
Animawings a 10 jours pour déclarer son intention de se restructurer
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"La priorité de cette première étape est de mener une analyse rigoureuse qui permettra d'étayer l'évaluation des perspectives de l'entreprise et des options disponibles dans le cadre de la procédure.
En fonction des conclusions de cette analyse, les mesures nécessaires et les conditions d'une éventuelle réorganisation de l'activité pourront être évaluées", a déclaré Paul-Dieter Cîrlănaru, l'un des administrateurs judiciaires de la société Animawings.
La direction de la compagnie a donc 10 jours pour déclarer son intention de se restructurer, sous peine de perdre son droit d'administration et de gestion de l'entreprise.
Les créanciers ont jusqu'au 14 décembre pour déposer leurs demandes d'admission de créances. Parmi eux figurent notamment la Banca Transilvania, le contrôle aérien et plusieurs aéroports roumains.
En 2025, Animawings a vu son chiffre d'affaires s'envoler (multiplié par 2,7), mais surtout son résultat plonger. Elle est passée d'un léger bénéfice de 0,4 million d'euros à 21 millions d'euros de pertes.
En fonction des conclusions de cette analyse, les mesures nécessaires et les conditions d'une éventuelle réorganisation de l'activité pourront être évaluées", a déclaré Paul-Dieter Cîrlănaru, l'un des administrateurs judiciaires de la société Animawings.
La direction de la compagnie a donc 10 jours pour déclarer son intention de se restructurer, sous peine de perdre son droit d'administration et de gestion de l'entreprise.
Les créanciers ont jusqu'au 14 décembre pour déposer leurs demandes d'admission de créances. Parmi eux figurent notamment la Banca Transilvania, le contrôle aérien et plusieurs aéroports roumains.
En 2025, Animawings a vu son chiffre d'affaires s'envoler (multiplié par 2,7), mais surtout son résultat plonger. Elle est passée d'un léger bénéfice de 0,4 million d'euros à 21 millions d'euros de pertes.