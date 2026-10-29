Pour ses 40 ans, Manor part à la conquête de l’Europe [ABO]

L’enjeu est aussi de faciliter les transmissions et les rapprochements au sein du groupement. Avec la concentration de la distribution, certaines agences vont être vendues, transmises ou regroupées.



Ces mouvements se feront-ils chez un concurrent ou à l’intérieur de Manor ? Un adhérent qui souhaite transmettre pourrait trouver un repreneur dans le réseau et celui qui veut grandir pourrait y trouver une agence à reprendre.



« Chaque agence qui nous échappe est une perte pour tous. Chaque rapprochement à l’intérieur de Manor est un gain pour chacun. »



Grégory Mavoian a également mis en garde contre la hausse du prix du carburant et ses effets à venir sur les tarifs aériens. Il estime que 2027 pourrait être « l’année de la plus forte hausse de l’histoire du transport aérien européen ».