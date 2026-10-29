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Pour ses 40 ans, Manor part à la conquête de l’Europe [ABO]

Le réseau tient son congrès à Venise


Réunis à Venise pour le congrès anniversaire du réseau, les adhérents de Manor ont entendu leur président, Grégory Mavoian, fixer un cap européen. Il en a aussi profité pour alerter sur la hausse attendue du prix des billets d’avion et défendu le rôle des agences face à l’intelligence artificielle.


Rédigé par le Jeudi 29 Octobre 2026 à 07:44

A Venise, Grégory Mavoian, président de Manor. Le réseau célèbre ses 40 ans - Photo : Noah Penalva
A Venise, Grégory Mavoian, président de Manor. Le réseau célèbre ses 40 ans - Photo : Noah Penalva
PONANT
À tout seigneur, tout honneur. Pour ouvrir le congrès des 40 ans de Manor à Venise, Grégory Mavoian, président du réseau a d’abord laissé la parole à Jean Korcia qui a tenu les rênes du GIE pendant 20 ans, jusqu’en 2022.

Dans un message vidéo, ce dernier a salué les femmes et les hommes qui ont construit cette « grande famille » au fil des années.

Le président historique a insisté sur les valeurs qui ont guidé Manor depuis sa création : la confiance entre agences, partenaires et fournisseurs et la volonté de préserver l’indépendance de chacun.

« Manor n’est pas seulement un réseau professionnel, c’est aussi une véritable aventure humaine », a-t-il rappelé.


Recruter en Europe avec la promesse de reverser 100% des incentives

Les adhérents du réseau Manor réunis en congrès, du 28 au 31 octobre 2026 à Venise - Photo : NP
Les adhérents du réseau Manor réunis en congrès, du 28 au 31 octobre 2026 à Venise - Photo : NP
Un message qui sonnait comme un nouveau passage de témoin à Grégory Mavoian qui n’a pas tardé à dévoiler l’annonce attendue : « Nous allons partir à la conquête de l’Europe, pas pour planter un drapeau mais pour peser », a déclaré le président en ouverture du congrès, évoquant une réaction nécessaire face à la concentration du secteur.

Il mise sur une promesse qui, selon lui, peut convaincre au-delà des frontières : le reversement de 100% des incentives aux adhérents. « C’est elle qui a convaincu 450 agences en France. C’est elle qui convaincra les agences partout en Europe. »

L’expansion européenne doit également donner davantage de poids à Manor auprès des fournisseurs. Un producteur pourrait demain signer avec le réseau dans plusieurs pays, avec un interlocuteur et une même règle du jeu.

Manor entend aussi servir de relais aux marques qui cherchent encore leur place sur certains marchés, comme le réseau dit l’avoir fait en France.

Faciliter les transmissions au sein du groupement

L’enjeu est aussi de faciliter les transmissions et les rapprochements au sein du groupement. Avec la concentration de la distribution, certaines agences vont être vendues, transmises ou regroupées.

Ces mouvements se feront-ils chez un concurrent ou à l’intérieur de Manor ? Un adhérent qui souhaite transmettre pourrait trouver un repreneur dans le réseau et celui qui veut grandir pourrait y trouver une agence à reprendre.

« Chaque agence qui nous échappe est une perte pour tous. Chaque rapprochement à l’intérieur de Manor est un gain pour chacun. »

Grégory Mavoian a également mis en garde contre la hausse du prix du carburant et ses effets à venir sur les tarifs aériens. Il estime que 2027 pourrait être « l’année de la plus forte hausse de l’histoire du transport aérien européen ».


« L’IA ne tuera pas les agences »

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À ces facteurs s’ajoutent, selon lui, l’instabilité politique et budgétaire, ainsi que plusieurs transformations qui touchent déjà les agences : l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la facturation électronique.

Autant de sujets anxiogènes traités lors de cette première journée et qui doivent devenir pour les agences des opportunités pour gagner en efficacité.

Grégory Mavoian a défendu la place de la distribution dans la chaîne du voyage. L’intelligence artificielle, a-t-il souligné, fera disparaître certaines tâches à faible valeur ajoutée mais elle ne remplacera ni l’engagement, ni la responsabilité d’une agence envers son client.

« La distribution ne meurt pas, elle change de forme », a-t-il résumé. Du Minitel à Internet, puis au mobile, chaque révolution technologique a pourtant donné lieu à des annonces de disparition des agences. Autant de faire-part de décès prématurés...

Laurent Guéna Publié par Laurent Guéna Rédacteur CruiseMaG - TourMaG.com
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Tags : manor
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