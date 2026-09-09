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L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)


Foot, religion, musique, tout événement festif surtout quand il est de nature internationale, est bon à prendre pour les acteurs du tourisme qui voient leurs hôtels, leurs trains, leurs avions se remplir. Mais attention, l’homo-festivus « païen » que nous sommes depuis un demi-siècle, risque d’afficher un ras le bol et de se réfugier dans le religieux. De quoi devenir un nouveau pèlerin ? Décryptage.


Rédigé par le Jeudi 1 Octobre 2026 à 06:18

Foot, musique, religion... l’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? - Depositphotos.com halfpoint Auteur halfpoint
Foot, musique, religion... l’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? - Depositphotos.com halfpoint Auteur halfpoint
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Entre les concerts de Céline Dion, la visite du pape en France et les multiples marches sur le climat qui ont parcouru les rues de l’Hexagone, les Journées du patrimoine et autres fêtes des jardins n’ont plus de mal à se glisser dans les agendas des Français.

Il faut dire que celles-ci sont d’ores et déjà à classer dans les festivités traditionnelles. La fête des jardins a connu sa première édition il y a 29 ans ! Quant aux journées du patrimoine, elles existent depuis les années quatre-vingt.

Presqu’aussi anciens que la Fête de la musique créée en 1982 à l’initiative du ministère de la culture, ces rendez-vous sont devenus nos repères post modernes, aussi importants que les grandes commémorations historiques et religieuses que sont Noël ou le 14 juillet.


Le nouvel homo-festivus

Pour être précis : il y a près d’un demi-siècle qu’un nouvel homo-festivus naissait dans les sociétés occidentales.

Dans une atmosphère de « force tranquille », de liberté et de confiance dans l’avenir, les enfants du baby-boom, leur progéniture puis leurs petits enfants se sont accaparé la rue pour d’autres événements que des manifestations politiques, et on ne peut pas dire qu’ils n’en ont pas profité.

Après avoir lancé des pavés et édifié des barricades, l’habitude de reconquérir le territoire urbain afin de s’y divertir, en famille de préférence, devint une sorte de modus vivendi privilégié par les élus locaux et leurs populations ravies de pouvoir se défouler sans contraintes.

Souvenons-nous de l’engouement pour les roller-parades par exemple. Et constatons que les phénomènes astronomiques entre autres sont aujourd’hui de la fête.

Il suffit d’une éclipse ou d’une aurore boréale bien médiatisée pour que certains orientent leurs choix de vacances et cherchent à s’agglutiner à leurs semblables pour profiter d’un spectacle exceptionnel et être « là où il faut » !

Que dire encore de cette dernière Coupe du Monde de football qui a rassemblé près de 7 millions de spectateurs sur 104 matches, avec une moyenne de 65 000 personnes par match !

Ou que dire de ces marathons entraînant des milliers de coureurs (soit 0,01% de la population mondiale) partout dans le monde ?

L’émotion au cœur de l’être ensemble

En fait, de telles pratiques dont l’essor est indéniable depuis un petit demi-siècle ont été identifiées très tôt par des sociologues comme Michel Maffesoli.

Selon lui, nous sommes entrés dans une société axée sur le moment présent et le plaisir partagé dans des manifestations de foules offrant à la fois communion et violences « clandestines ».

De quoi définir des communautés que le sociologue, parmi les tout premiers a qualifié de tribus et renforcer cette notion de lien social et d’être ensemble à laquelle nous devenons de plus en plus attachés. Et cela, faute de pouvoir s’employer à défendre des idéologies et de grandes causes.

Dans un monde en délitement où le mythe du progrès a fait faillite, ce qui fait société aujourd’hui c’est ce qui lie les individus entre eux. Et par la même occasion, c’est ce qui suscite des émotions exceptionnelles qui, aussi éphémères soient-elles, sont nécessaires à notre bien-être.

La musique à très grande échelle pour fusionner

Donc ? Pour parler tourisme : Quand la diva québécoise Céline Dion a non seulement attiré 30 000 spectateurs par soirée à La Plénitude Arena à Paris mais provoqué aussi de mini manifestations à chacun de ses apparitions, il n’y a rien d’étonnant.

Pour autres preuves : saviez-vous que Madonna a attiré en 2024 un million et demi de spectateurs gratuits à Copacabana ? Et que c’est le concert de Jean-Michel Jarre qui affiche le plus gros record de fréquentation avec 3,5 millions de spectateurs !

Tellement plus que Jul au stade de France le 15 mai 2026, qui a pourtant rassemblé 100 000 « fans » alors qu’Indochine en 2022 en attirait 97 000 et Cold Play : 318 000 mais sur 4 concerts ! Une démonstration des capacités gigantesques de la musique à rassembler.

Et une capacité probablement d’autant plus durable que la musique constitue un « business » lucratif pour des entrepreneurs de plus en plus voraces cherchant les performances économiques à tout prix.

Les pèlerinages : une vielle tradition

Parallèlement, notons que le pèlerinage qui a toujours guidé une grande partie des touristes, fait partie des rituels que toutes les grandes religions pratiquent de nouveau avec ferveur.

Ainsi, si l’on prend en considération le pèlerinage de La Mecque que tout musulman pratiquant cherche à accomplir, il attire tous les ans quelque 2 millions de fidèles dont la grande majorité provient de l’étranger. Et cela malgré une baisse liée aux coûts de plus en plus élevés du voyage.

Autre rendez-vous spirituel spectaculaire : en Inde, le festival de Pushkar dans le Rajasthan attire non seulement entre 300 et 500 000 pèlerins mais s’y ajoutent des touristes internationaux. Plus spectaculaire encore est le Kumbh Mela.

Tournant entre 4 villes sacrées à des dates différentes selon les astres, cette fête attire des millions d’hindous venus se purifier. Très généreuse en manifestations spirituelles, l’Inde célèbre aussi le Diwali, soit la plus grande fête des lumières au monde et affiche des millions de fidèles et de visiteurs.

Lourdes : un retour en grâce

Ce qui s’est passé en France ce week-end n’a donc rien de surprenant non plus. Pour la visite de Léon XIV à Paris, on estime à 800 000 le nombre des fidèles s’étant pressés durant des heures le long du parcours de la « papamobile » et à la messe sur la place de la Concorde.

Soit plus qu’en 2008 pour la visite de Benoit XVI ( 260 000) mais beaucoup moins qu’en 1997 lors des Journées mondiales de la jeunesse, à Longchamp, sous la houlette de Jean Paul II, qui a attiré un million de jeunes.

Très mobilisés, ces jeunes étaient cette année 80 000 au Stade de France. Des chiffres impressionnants confirmés par le succès du séjour de Léon XIV à Lourdes où prés de 200 000 personnes se sont déplacées alors que le pape François à Marseille attirait 57 000 fidèles au stade Vélodrome en 2023 !

Jésus Christ super star ?

Que tirer de tels signaux émis par notre société bouleversée par les guerres, une économie affaiblie et des intelligences en passe de lui voler son travail, ses espoirs et ses revenus ?

Pour le moment, le constat n’est pas encore suffisamment étayé pour avancer des orientations définitives. Mais, il semble que le religieux combiné aux méga spectacles ayant pour tête d’affiches des méga stars pourrait bien constituer l’ingrédient supplémentaire capable de satisfaire au moins en partie un segment de la population.

Serait-ce le retour de Jésus Christ super star ? Sans doute. Car Jésus Christ finalement est bel et bien toujours de retour…

Autres articles
Lourdes attire en effet de 3 à 3,5 millions de visiteurs provenant de 160 pays, avec en tête la France (42%) suivie de l’Italie et de l’Espagne.

Parmi eux, 60 000 malades ont recours aux soins de bénévoles chargés de les aider à accéder à la grotte de Bernadette Soubirous et peut-être à un miracle !

Suffisamment pour faire tourner sa machine touristique qui affiche quelque 22 000 lits hôteliers et environ 7 000 de plus en camping, gîtes, communautés...

Josette Sicsic - DR
Josette Sicsic - DR
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

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