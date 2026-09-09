force tranquille

Pour être précis : il y a près d’un demi-siècle qu’un nouvel homo-festivus naissait dans les sociétés occidentales.Dans une atmosphère de «», de liberté et de confiance dans l’avenir, les enfants du baby-boom, leur progéniture puis leurs petits enfants se sont accaparé la rue pour d’autres événements que des manifestations politiques, et on ne peut pas dire qu’ils n’en ont pas profité.Après avoir lancé des pavés et édifié des barricades, l’habitude de reconquérir le territoire urbain afin de s’y divertir, en famille de préférence, devint une sorte de modus vivendi privilégié par les élus locaux et leurs populations ravies de pouvoir se défouler sans contraintes.Souvenons-nous de. Et constatons que les phénomènes astronomiques entre autres sont aujourd’hui de la fête.Il suffit d’unepour que certains orientent leurs choix de vacances et cherchent à s’agglutiner à leurs semblables pour profiter d’un spectacle exceptionnel et être « là où il faut » !Que dire encore de cette dernière Coupe du Monde de football qui a rassemblé près de 7 millions de spectateurs sur 104 matches, avec une moyenne de 65 000 personnes par match !Ou que dire de ces(soit 0,01% de la population mondiale) partout dans le monde ?