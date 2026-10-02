Alain Souleille, un quart de siècle sur les Rivages du Monde

Rivages du Monde n'a, en tous cas, jamais imaginé rivaliser avec les mastodontes du secteur, Costa croisières, MSC ou même CroisiEurope.



" Rivages du Monde pratique l’artisanat, quelquefois la haute couture ", précise Alain Souleille qui affrète les bateaux avec lesquels il navigue.



Des bateaux de petite ou moyenne capacité, qui lui ont permis de se placer sur le terrain des croisières intimistes, culturelles et 100% francophones.



"C’est ça notre ADN. Et, tout est inclus. Cela simplifie énormément l’expérience client ", dit-il.



Majoritairement seniors et issus de catégories socioprofessionnelles supérieures, ses clients sont plus motivés par la découverte que par la navigation. " Nous portons toujours une attention particulière aux choix des conférenciers invités à bord, qui interviennent en sus des guides ", insiste le patron de Rivages du Monde.



Il explique : " Notre objectif est que chaque voyageur vive quelque chose qu’il n’aurait pas découvert seul. Nous visitons les sites incontournables, mais nous aimons surprendre : nous faisons aussi des rencontres avec des artisans, des visites d’écoles, de fermes, des expériences culinaires, nous avons de la danse, des moments musicaux… "



L’idée, c'est de " permettre une immersion complète, mêlant culture, rencontres et émotions. "