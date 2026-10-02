Cacophonie sur le bilan été : "Il est temps de se mettre autour de la table" [ABO]

Ce dernier note lui aussi l'absence des meublés touristiques de type Airbnb et le non marchand dans les chiffres de l'institut national des statistiques : " l’INSEE mesure seulement 30% de la totalité des nuitées ", résume-t-il.



Autre constat, selon lui : la période étudiée pourrait faire grimper les chiffres de la clientèle française. " L'étude dresse un tableau entre mai et août. On ne mesure pas seulement les vacances estivales, sauf que les ponts de mai et le mois de juin sont des périodes où la clientèle française est surreprésentée. Mettre ces deux mois, ce n’est pas possible ".



" Tout le monde s’accorde à dire qu’on a eu plus d’étrangers et moins de Français ", poursuit Didier Arino, citant notamment la fréquentation des autoroutes et les données aéroportuaires.



" Le plus de Français et moins d’étrangers, je ne vois pas à quoi cela correspond " estime le directeur de Protourisme, qui rappelle que les résultats peuvent être influencés aussi par le profil des répondants : " Ce sont plutôt les meilleurs qui répondent car il faut être calibré pour participer aux études de l'INSEE. "



Surtout, certaines évolutions lui paraissent difficiles à concilier avec les remontées du terrain. " L’augmentation dans le camping, personne ne l’a constatée ", affirme-t-il.



A la lecture de ces propos, le tourisme serait donc la parfaite morale d’une fable de La Fontaine. Comme la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, jusqu’à éclater, à force de trop parler et de vouloir prendre la lumière, les discours deviennent inaudibles et finissent par se contredire jusqu’à l’excès.



Alors que l'été touche à sa fin, une question se pose : la France restera-t-elle la première destination touristique mondiale en 2026 ?



" Nous n’avons pas d’inquiétude, au moment où nous parlons, quant au fait que nous gardions cette première place. Les arrivées internationales nous montrent quand même que la dynamique est positive et les chiffres de l’INSEE ne portent pas sur cet indicateur.



Nous retenons aussi que les rentrées d’argent générées par le tourisme croissent plus vite que l’augmentation du nombre de personnes qui viennent. Cela nous incite plutôt à l’optimisme.



Et cela s’inscrit dans un contexte de contestation de la part d’ONG et d’associations à propos du surtourisme. Il convient donc d’être prudent dans les annonces ", conclut le cabinet ministériel.