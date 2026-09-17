RWC 2027 : le rugby rebat déjà les cartes du marché français de l’Australie

Chez COULEUR, le démarrage commercial de la RWC 2027 donne une première indication de l’appétit français. Couleur Rugby, sa marque commerciale dédiée aux voyages rugby, est l’agence de voyages officielle pour l’Union européenne hors Irlande. « Plus de 1 800 clients français ont déjà réservé leur package », confirme Rémy Brosset, directeur général de COULEUR.



L’entreprise vise désormais 3 000 inscrits à fin décembre, dont environ la moitié sur des circuits accompagnés. Le reste des réservations se répartit entre autotours et camping-cars. L’entrée de gamme en autotour démarre à 2 990 euros, comprenant le vol depuis la France, la location de voiture, les nuits pendant le week-end de matchs et les billets officiels.



Mais les premières ventes racontent surtout une autre histoire : selon Rémy Brosset, les supporters privilégient généralement des séjours de 16 nuits ou davantage. Au-delà du volume, l’architecture commerciale de Couleur Rugby montre à quel point la compétition est pensée comme une porte d’entrée vers le voyage.



Son calendrier interactif présente actuellement 47 séjours, filtrables par catégorie, durée ou match, depuis les formules les plus courtes jusqu’aux autotours, circuits accompagnés et voyages en camping-car de plusieurs semaines.



Couleur Rugby ne vend donc pas seulement l’accès aux stades : dès l’acte de réservation, son offre permet de transformer le calendrier sportif en véritable itinéraire australien.



Lors de son déplacement de reconnaissance en Australie avec Fanny Debrun, chef de projet pour la Coupe du monde de rugby 2027 chez COULEUR, l’équipe avait expliqué que les premiers clients profitaient des intervalles entre les rencontres pour intégrer le Centre rouge, la Grande Barrière de corail, la Great Ocean Road ou encore la côte entre Brisbane et Sydney à leur parcours.



Un chiffre donne désormais davantage de poids à cette tendance : environ 150 voyageurs ont réservé l’un des circuits Centre rouge proposés entre les demi-finales et la finale, répartis sur plusieurs itinéraires afin, selon COULEUR, de préserver une expérience plus intimiste et personnalisée.



Le rugby ne constitue donc pas nécessairement le voyage tout entier. Il peut en être le déclencheur. Pour Rémy Brosset, qui découvrait lui-même l’Australie lors de ce déplacement, le premier contact avec le pays semble d’ailleurs avoir dépassé les seules visites techniques.



À Sydney, il retient cette image : « Des hommes d’affaires en costards croisent des surfeurs pieds nus. » Fan de rugby, il compare aussi le stade de Brisbane, où la France rencontrera le Japon et où se joueront des quarts de finale, à « un vrai chaudron à la Geoffroy-Guichard ».