TourMaG - Qu’est-ce qui vous a rapprochés avec Amérigo ?



Jérémy Grasset : Chez Amérigo, il y avait cette culture du réceptif puisque, pendant des années, Jean (Eustache ndlr) a monté des réceptifs et représenté des réceptifs d’Amérique latine et d’Amérique du Nord. Il connaît donc très bien le métier.



Dans les derniers mois de collaboration, nous avons vu que nous parlions la même langue. Nous sommes deux entreprises orientées produits, avec une excellente connaissance du terrain. Les équipes d’Amérigo ont une très bonne connaissance de leurs destinations.



C’est, je pense, la force du groupe aujourd’hui : dans chaque entité, nous avons de grands experts de leur destination.



TourMaG - Asie, Amérique... Ciblez-vous d'autres zones géographiques comme l'Océanie ou l'Afrique par exemple ?



Jérémy Grasset : Être spécialiste d’une seule zone, ce n’est plus vraiment possible aujourd’hui. Il y a tellement de surprises géopolitiques qu’il faut continuer à diversifier les risques, mais aussi les sources de clientèle.



Les États-Unis, qui connaissent quelques difficultés, restent une destination intéressante pour nous. Le jour où l’Asie ou le Japon iront moins bien, et qu’il y aura peut-être des changements politiques, on sait que les États-Unis repartiront.



L’Océanie, nous avons commencé à la vendre sur notre site pour notre activité réceptive. Une fois qu’on a un voyageur, c’est, bien sûr, intéressant de pouvoir lui proposer une autre destination. En B2B aussi, cela fonctionne bien.



L'Afrique, pourquoi pas, mais pour l’instant ce n’est pas dans les chantiers en cours.



La diversification concerne aussi les sources de clientèle. Shanti est un groupe hybride et multicanal, ce qui doit nous permettre de nous adapter aux évolutions du marché et de gagner en agilité.



Nous ne savons pas forcément ce qui fonctionnera demain. Il y a aujourd’hui la révolution de l’IA, mais aussi un retour en agence pour le sur-mesure de luxe de qualité. Nous observons plusieurs mouvements en parallèle, et il est difficile de savoir lesquels vont s’imposer.



C’est pour cela que nous nous développons de cette manière, notamment pour sécuriser l’activité.