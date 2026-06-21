Shanti Travel acquiert AmériGo

Shanti Travel annonce l'acquisition d'AmériGo.
« Nous venons de signer », nous précise Jean Eustache, fondateur d'AmériGo, spécialiste de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud.
Ce dernier devait céder son entreprise en 2020, mais la pandémie de Covid a bouleversé ses projets. Après avoir été en contact avec plusieurs repreneurs potentiels, Jean Eustache s'est tourné vers Jérémy Grasset et Alexandre Le Beuan, qui ont fondé Shanti Travel en 2005.
« J'avais contacté Jérémy, qui était alors actionnaire de trois réceptifs en Amérique du Sud. Les GIR proposés par Shanti Travel correspondaient parfaitement à l'esprit d'AmériGo et à ce que nous faisions déjà sur le continent américain.
Jérémy connaissait très bien le secteur. Nous avons échangé pendant plusieurs mois avant d'aboutir à un accord. »
« Nous venons de signer », nous précise Jean Eustache, fondateur d'AmériGo, spécialiste de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud.
Ce dernier devait céder son entreprise en 2020, mais la pandémie de Covid a bouleversé ses projets. Après avoir été en contact avec plusieurs repreneurs potentiels, Jean Eustache s'est tourné vers Jérémy Grasset et Alexandre Le Beuan, qui ont fondé Shanti Travel en 2005.
« J'avais contacté Jérémy, qui était alors actionnaire de trois réceptifs en Amérique du Sud. Les GIR proposés par Shanti Travel correspondaient parfaitement à l'esprit d'AmériGo et à ce que nous faisions déjà sur le continent américain.
Jérémy connaissait très bien le secteur. Nous avons échangé pendant plusieurs mois avant d'aboutir à un accord. »
Amérigo va lancer l'Asie
Autres articles
-
Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance
-
Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
-
AmériGo lance My Amerigo, un nouvel outil de devis pour l’Amérique du Nord
-
AmériGo : "Nous nous concentrons sur les petits groupes" [ABO]
-
AmériGo relance l'Amérique latine en sur-mesure et change de braquet sur les GIR ! [ABO]
Jean Eustache ne quittera pas pour autant l'entreprise. Il assurera la transition pendant une période de deux ans.
Cette intégration au sein du groupe Shanti Travel va permettre à AmériGo de se lancer sur un nouveau continent : l'Asie.
« De mon côté, j'avais déjà en tête l'idée de développer une offre en Asie. Aujourd'hui, être spécialiste d'une seule destination ou d'une seule région peut devenir risqué, car tout peut basculer à un moment donné. Être présent sur plusieurs continents est donc pertinent. En revanche, il est impossible d'être excellent partout sur un positionnement moyen ou haut de gamme.
Notre choix est de proposer plusieurs destinations avec une expertise très pointue, capable de répondre précisément aux attentes des voyageurs. C'est un véritable défi, car cela nécessite de trouver les bonnes personnes », explique Jean Eustache.
Cette intégration au sein du groupe Shanti Travel va permettre à AmériGo de se lancer sur un nouveau continent : l'Asie.
« De mon côté, j'avais déjà en tête l'idée de développer une offre en Asie. Aujourd'hui, être spécialiste d'une seule destination ou d'une seule région peut devenir risqué, car tout peut basculer à un moment donné. Être présent sur plusieurs continents est donc pertinent. En revanche, il est impossible d'être excellent partout sur un positionnement moyen ou haut de gamme.
Notre choix est de proposer plusieurs destinations avec une expertise très pointue, capable de répondre précisément aux attentes des voyageurs. C'est un véritable défi, car cela nécessite de trouver les bonnes personnes », explique Jean Eustache.
S'appuyer sur le savoir-faire de chacun
Ce rapprochement doit permettre à AmériGo d'élargir son portefeuille de destinations en s'appuyant sur les implantations locales de Shanti Travel en Asie, où le groupe dispose notamment de sept bureaux locaux.
Le tour-opérateur pourra ainsi proposer à son réseau de distribution une offre de circuits opérés directement sur place, ainsi que les GIR (Groupes Internationaux Regroupés) déjà développés par Shanti Travel sur plusieurs destinations asiatiques.
Sur l'Amérique Latine, Shanti Travel compte 3 réceptifs sous la marque Tierra Latina.
Pour Shanti Travel, l'opération ouvre également de nouvelles perspectives sur le marché de la distribution.
Le spécialiste entend notamment bénéficier du savoir-faire d'AmériGo dans la conception et la commercialisation de circuits accompagnés, ainsi que de sa connaissance des réseaux d'agences de voyages en France.
« Nous sommes très heureux de ce rapprochement. Aujourd'hui, il est rare de trouver un tour-opérateur qui produit encore lui-même ses voyages. Jean a cette culture du réceptif que nous partageons chez Shanti Travel, et nous nous retrouvons dans la même façon d'exercer notre métier et dans les mêmes valeurs.
Il existe une véritable complémentarité entre nos marchés, nos visions et la distribution. Dans un contexte parfois plus difficile, cette opération nous permet également d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement. L'une des priorités sera notamment le Japon.
AmériGo continuera de s'appuyer sur les équipes de Jean en France, avec le soutien des réceptifs du groupe. C'est une belle opération pour nos entreprises, mais aussi pour notre métier. » précise de son côté Jérémy Grasset.
Le tour-opérateur pourra ainsi proposer à son réseau de distribution une offre de circuits opérés directement sur place, ainsi que les GIR (Groupes Internationaux Regroupés) déjà développés par Shanti Travel sur plusieurs destinations asiatiques.
Sur l'Amérique Latine, Shanti Travel compte 3 réceptifs sous la marque Tierra Latina.
Pour Shanti Travel, l'opération ouvre également de nouvelles perspectives sur le marché de la distribution.
Le spécialiste entend notamment bénéficier du savoir-faire d'AmériGo dans la conception et la commercialisation de circuits accompagnés, ainsi que de sa connaissance des réseaux d'agences de voyages en France.
« Nous sommes très heureux de ce rapprochement. Aujourd'hui, il est rare de trouver un tour-opérateur qui produit encore lui-même ses voyages. Jean a cette culture du réceptif que nous partageons chez Shanti Travel, et nous nous retrouvons dans la même façon d'exercer notre métier et dans les mêmes valeurs.
Il existe une véritable complémentarité entre nos marchés, nos visions et la distribution. Dans un contexte parfois plus difficile, cette opération nous permet également d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement. L'une des priorités sera notamment le Japon.
AmériGo continuera de s'appuyer sur les équipes de Jean en France, avec le soutien des réceptifs du groupe. C'est une belle opération pour nos entreprises, mais aussi pour notre métier. » précise de son côté Jérémy Grasset.
"AmériGo est entre de très bonnes mains"
« Je suis très heureux de transmettre l'entreprise. Après 23 ans à sa tête, je considère avoir apporté ce que je pouvais. Il est important que de nouvelles personnes arrivent et prennent le relais.
Je réfléchissais à cette transmission depuis 2019. Jérémy a beaucoup d'idées et une vraie vision pour la suite. L'arrivée d'une nouvelle génération va faire beaucoup de bien à l'entreprise.
AmériGo est entre de très bonnes mains. Je suis convaincu que l'entreprise a tous les atouts pour poursuivre son développement pendant encore de nombreuses années. » ajoute Jean Eustache.
Cette acquisition réunit deux entreprises partageant une même culture entrepreneuriale et une forte expertise des destinations qu'elles commercialisent. Elle constitue une étape structurante pour le groupe Shanti Travel, dont le volume d'activité consolidé atteindra désormais près de 35 millions d'euros.
Je réfléchissais à cette transmission depuis 2019. Jérémy a beaucoup d'idées et une vraie vision pour la suite. L'arrivée d'une nouvelle génération va faire beaucoup de bien à l'entreprise.
AmériGo est entre de très bonnes mains. Je suis convaincu que l'entreprise a tous les atouts pour poursuivre son développement pendant encore de nombreuses années. » ajoute Jean Eustache.
Cette acquisition réunit deux entreprises partageant une même culture entrepreneuriale et une forte expertise des destinations qu'elles commercialisent. Elle constitue une étape structurante pour le groupe Shanti Travel, dont le volume d'activité consolidé atteindra désormais près de 35 millions d'euros.