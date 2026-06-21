Shanti Travel acquiert AmériGo

Ce rapprochement doit permettre à AmériGo d'élargir son portefeuille de destinations en s'appuyant sur les implantations locales de Shanti Travel en Asie, où le groupe dispose notamment de sept bureaux locaux.



Le tour-opérateur pourra ainsi proposer à son réseau de distribution une offre de circuits opérés directement sur place, ainsi que les GIR (Groupes Internationaux Regroupés) déjà développés par Shanti Travel sur plusieurs destinations asiatiques.



Sur l'Amérique Latine, Shanti Travel compte 3 réceptifs sous la marque Tierra Latina.



Pour Shanti Travel, l'opération ouvre également de nouvelles perspectives sur le marché de la distribution.



Le spécialiste entend notamment bénéficier du savoir-faire d'AmériGo dans la conception et la commercialisation de circuits accompagnés, ainsi que de sa connaissance des réseaux d'agences de voyages en France.



« Nous sommes très heureux de ce rapprochement. Aujourd'hui, il est rare de trouver un tour-opérateur qui produit encore lui-même ses voyages. Jean a cette culture du réceptif que nous partageons chez Shanti Travel, et nous nous retrouvons dans la même façon d'exercer notre métier et dans les mêmes valeurs.



Il existe une véritable complémentarité entre nos marchés, nos visions et la distribution. Dans un contexte parfois plus difficile, cette opération nous permet également d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement. L'une des priorités sera notamment le Japon.



AmériGo continuera de s'appuyer sur les équipes de Jean en France, avec le soutien des réceptifs du groupe. C'est une belle opération pour nos entreprises, mais aussi pour notre métier. » précise de son côté Jérémy Grasset.