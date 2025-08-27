AmériGo : "Nous nous concentrons sur les petits groupes" [ABO]

L'impact de l'élection de Donald Trump en début d'année a eu un impact factuel, tandis que d'autres indicateurs relèvent davantage du ressenti.



Nos ventes pour les mois de mai et juin étaient pour la plupart déjà engrangées avant son élection. Et nous avons eu très peu de demandes d'annulation.



Ce qui est factuel, par exemple, c'est que sur certaines semaines de juin, nous avons eu davantage de demandes pour le Canada que pour les USA. Dans toute l'histoire d'AmériGo, c'est une première. Cela ne s'était jamais vu.



Nous avons eu aussi quelques demandes en dernière minute. Mais 2025 devrait finalement bien se passer.

Avec Donald Trump nous ne sommes jamais sûrs de rien, il peut encore faire des sorties qui visent les Européens, et par conséquent les Français. Néanmoins, je dirais que l'étonnement est un peu passé, quelque part les Français ne sont plus étonnés par ses frasques... mais il ne faudrait pas que la situation s'envenime.



De notre côté, pour l'heure, le "gros" démarrage des ventes n'a pas démarré, il débute généralement mi-septembre.