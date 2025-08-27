AmériGo : "Nous nous concentrons sur les petits groupes" [ABO]

Jean Eustache fondateur et dirigeant d'AmériGo - Photo AmériGo
TourMaG - Les États-Unis ont fait régulièrement la UNE des médias depuis l'élection de Donald Trump. L'impact du deuxième mandat du Président américain a été beaucoup commenté. En tant que spécialiste des voyages vers les Etats-Unis, cette situation a-t-elle eu un impact sur votre activité ? Quel premier bilan tirez-vous de l'été 2025 ?
Jean Eustache : L'impact de l'élection de Donald Trump en début d'année a eu un impact factuel, tandis que d'autres indicateurs relèvent davantage du ressenti.
Nos ventes pour les mois de mai et juin étaient pour la plupart déjà engrangées avant son élection. Et nous avons eu très peu de demandes d'annulation.
Ce qui est factuel, par exemple, c'est que sur certaines semaines de juin, nous avons eu davantage de demandes pour le Canada que pour les USA. Dans toute l'histoire d'AmériGo, c'est une première. Cela ne s'était jamais vu.
Nous avons eu aussi quelques demandes en dernière minute. Mais 2025 devrait finalement bien se passer.
TourMaG - Quid de 2026 en ce qui concerne les États-Unis ?
Jean Eustache : Avec Donald Trump nous ne sommes jamais sûrs de rien, il peut encore faire des sorties qui visent les Européens, et par conséquent les Français. Néanmoins, je dirais que l'étonnement est un peu passé, quelque part les Français ne sont plus étonnés par ses frasques... mais il ne faudrait pas que la situation s'envenime.
De notre côté, pour l'heure, le "gros" démarrage des ventes n'a pas démarré, il débute généralement mi-septembre.
L'Amérique du Nord connait une forte inflation. Nous ne pouvons plus voyager aux prix d'avant covid. - Depositphotos.com Auteur brent_1
TourMaG - Il y a eu également quelques craintes sur le passage aux frontières pour se rendre aux États-Unis...
Jean Eustache : Effectivement. Il y avait aussi des craintes sur l'ESTA et finalement nous n'avons pas eu de problème ce printemps et cet été. Nous donnons beaucoup de conseils aux agences pour qu'elles préviennent les clients d'éviter tous les sujets politiques.
TourMaG - Le Canada a donc tiré son épingle du jeu ?
Jean Eustache : Oui ! Le Canada va réaliser une très belle saison. Les Français, mais aussi d'autres nationalités - Allemands, Danois - ont fait le choix du Canada. Et puis les Canadiens sont aussi beaucoup restés chez eux.
Mais le pays ne remplacera jamais les États-Unis en tant que destination. Il manque énormément de chambres d'hôtels.
TourMaG - A cela s'ajoute l'inflation qui a fait sensiblement grimper les prix en Amérique du Nord...
Jean Eustache : Effectivement. L'Amérique du Nord connait une forte inflation. Nous ne pouvons plus voyager aux prix d'avant covid.
Ce qui est dur avec l'inflation, c'est que vous avez exactement le même voyage qu'avant, mais vous le payez tout simplement plus cher.
De plus, les salaires ont augmenté outre-Atlantique, alors qu'en France ils n'ont pas connu les mêmes revalorisations. Un Français à New York ou à Montréal peut se sentir un peu pauvre.
La question des pourboires notamment, que les Français rechignent à laisser, refait surface alors qu’avant la crise du Covid, elle semblait avoir disparu des débats.
TourMaG - Les destinations d'Amérique centrale ou du sud connaissent-elles les mêmes hausses de prix ?
Jean Eustache : Les destinations où les Américains se rendent en nombre connaissent aussi une hausse des prix. Par exemple au Costa Rica, destination prisée des Américains, l'inflation est importante.
Dans d'autres pays, l'inflation, même si elle est généralisée, est moins marquée comme au Guatemala ou à Cuba.
Je regrette d'ailleurs le boycott de Cuba par la profession. Mes clients reviennent enchantés de leur voyage.
TourMaG - Comment vous positionnez-vous par rapport à cette hausse des prix ?
Jean Eustache : AmériGo est connu pour la qualité de ses prestations. Nous n'allons surtout pas dégrader nos produits pour proposer des tarifs moins chers. Nous souhaitons rester sur ce qui fait notre force : la qualité des prestations.
Les agences nous connaissent pour cela. Elles nous confient leurs beaux dossiers.
TourMaG - Vous allez sortir votre nouvelle brochure, quelles sont les principales nouveautés ?
Jean Eustache : Dans notre brochure 2026, nous avons fait le choix d'éliminer les grands groupes. Parmi la gamme des GIR, notre groupe le plus important est de 35 pax sur un de nos best-sellers en Californie.
Nous proposons ensuite des voyages de 20, 12, voire 10 participants maximum selon les destinations. Et de nombreux départs sont en base 2, sauf pour les groupes prévus avec Air France qui sont en base 10 et qui concernent nos best sellers.
Désormais tous nos vols sont en flex. Les compagnies ne veulent plus prendre d'allotements pour les groupes, il a fallu nous adapter. Seules quelques destinations bénéficient d'allotements. Mais la majorité de la production est proposée en flex. Les agences peuvent également faire le choix de gérer l'aérien.
TourMaG - Vous avez relancé les voyages sur-mesure pour les individuels en Amérique latine, êtes-vous satisfait ?
Jean Eustache : Oui, je suis très content ! L'équipe est en place depuis le printemps, nous avons réalisé déjà 300 devis et le taux de transformation est bon.
Nous avions perdu le "à la carte" sur ces destinations après Covid, et l'activité redémarre bien.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
