Espagne : un nouvel accident de train, le bilan s’annonce lourd le bilan pourrait s'avérer lourd

Une collision entre un AVE de Renfe et un train Iryo a fait au moins dix morts selon le gouvernement espagnol, ce mercredi 28 octobre près d’Urda (Tolède), sur la ligne Madrid-Séville. Mais le bilan diffère selon les sources.



Rédigé par La Rédaction le Mercredi 28 Octobre 2026 à 11:02





Un train Iryo a été percuté mercredi à 8 h 54 par un AVE entre les villes de Mora et d'Urda, dans la province de Tolède, sur la ligne Madrid-Séville, indique la presse espagnole.



L’AVE, parti de Madrid vers Séville, a heurté l’arrière du train Iryo et deux voitures ont chuté en contrebas d’un remblai. Le train Iryo transportait 146 passagers et l’AVE 397, indique



Le bilan reste provisoire et diverge selon les sources. Le gouvernement fait état d’au moins dix morts, la Protection civile d’au moins 46, tandis que les services d’urgence de Castille-La Manche ont confirmé au moins 39 décès.



Les raisons pour lesquelles l’AVE n’a pas freiné à temps restent, pour l'heure, inconnues. La circulation à grande vitesse est suspendue entre l’Andalousie et Madrid. Iryo annonce l’annulation de tous ses trains au départ de la gare de Madrid-Atocha et à destination du sud de l’Espagne. L'Espagne fait face à un nouvel accident de train.Un train Iryo a été percuté mercredi à 8 h 54 par un AVE entre les villes de Mora et d'Urda, dans la province de Tolède, sur la ligne Madrid-Séville, indique la presse espagnole.L’AVE, parti de Madrid vers Séville, a heurté l’arrière du train Iryo et deux voitures ont chuté en contrebas d’un remblai. Le train Iryo transportait 146 passagers et l’AVE 397, indique Theobjective.com Le bilan reste provisoire et diverge selon les sources. Le gouvernement fait état d’au moins dix morts, la Protection civile d’au moins 46, tandis que les services d’urgence de Castille-La Manche ont confirmé au moins 39 décès.Les raisons pour lesquelles l’AVE n’a pas freiné à temps restent, pour l'heure, inconnues. La circulation à grande vitesse est suspendue entre l’Andalousie et Madrid. Iryo annonce l’annulation de tous ses trains au départ de la gare de Madrid-Atocha et à destination du sud de l’Espagne.

⚠️ Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.



🔴 Se encuentra interrumpida la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.



🔁 Habilitados cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados. — Renfe (@Renfe) October 28, 2026



Déjà un accident de train mortel en Espagne en janvier dernier Ce n'est pas le premier accident de train qui implique les deux compagnies ferroviaire en Espagne cette année.



Le 18 janvier 2026, à Adamuz (Cordoue), les voitures arrière d’un train Iryo Malaga-Madrid ont déraillé sur la voie opposée, où un train Renfe les a percutées une vingtaine de secondes plus tard.



L’accident a fait 46 morts et 292 blessés. Selon un rapport de la Guardia Civil d’avril, la rupture du rail serait liée à une soudure défectueuse. La ligne a rouvert le 17 février.



Avant Adamuz, le bilan le plus lourd remontait à 2013 : le 24 juillet, le déraillement d’un Alvia Madrid-Ferrol à Angrois, près de Saint-Jacques-de-Compostelle, a fait 80 morts et 143 blessés.

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