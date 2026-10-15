SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre

SNCF : les syndicats appellent à la grève les 5 novembre - Depositphotos.com Jose Hernandez Camera 51
Les fédérations CGT Cheminots, UNSA Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots ont lancé un appel à la mobilisation des salariés de la SNCF pour le mois de novembre.
Dans un communiqué commun, elles appellent les cheminots à se rassembler le 3 novembre à Saint-Denis pour défendre leur pouvoir d’achat, puis à participer à une grève unitaire le 5 novembre pour leurs salaires, leurs emplois et leurs conditions sociales et de travail.
Les organisations syndicales dénoncent une politique d’austérité qui, selon elles, contribue à la dégradation des conditions de vie des salariés. Elles pointent notamment la hausse des prix de l’énergie, des produits alimentaires de première nécessité et des carburants.
Les syndicats réclament une augmentation générale des salaires, une revalorisation des primes de travail et de l’indemnité de résidence, ainsi que la création d’un troisième mois de prime. Ils s’appuient notamment sur le bénéfice net semestriel record de 1,2 milliard d’euros annoncé par la SNCF en juillet. Au-delà du pouvoir d’achat, ils dénoncent les suppressions d’emplois, le manque de personnel et les restrictions budgétaires, qu’ils jugent préjudiciables aux conditions de travail et à la sécurité ferroviaire.
Dans un communiqué commun, elles appellent les cheminots à se rassembler le 3 novembre à Saint-Denis pour défendre leur pouvoir d’achat, puis à participer à une grève unitaire le 5 novembre pour leurs salaires, leurs emplois et leurs conditions sociales et de travail.
Les organisations syndicales dénoncent une politique d’austérité qui, selon elles, contribue à la dégradation des conditions de vie des salariés. Elles pointent notamment la hausse des prix de l’énergie, des produits alimentaires de première nécessité et des carburants.
Les syndicats réclament une augmentation générale des salaires, une revalorisation des primes de travail et de l’indemnité de résidence, ainsi que la création d’un troisième mois de prime. Ils s’appuient notamment sur le bénéfice net semestriel record de 1,2 milliard d’euros annoncé par la SNCF en juillet. Au-delà du pouvoir d’achat, ils dénoncent les suppressions d’emplois, le manque de personnel et les restrictions budgétaires, qu’ils jugent préjudiciables aux conditions de travail et à la sécurité ferroviaire.
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Cette appel à la grève pour le 5 novembre, tombe la veille du lancement du nouveau TGV M. En effet après plusieurs retards, la SNCF a annoncé la mise en service et une présentation à la presse des nouvelles rames, le 6 novembre entre Paris et Marseille.
Les voyageurs pourront embarquer dès le 9 novembre 2026. Ce TGV nouvelle génération assurera dans un premier temps un aller-retour quotidien entre Paris et Marseille, en rame double, offrant 1 240 places.
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