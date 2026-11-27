Courchevel Tourisme organisera la 16e édition de LIVE Courchevel du 6 au 10 décembre 2026, réunissant 80 agents de voyages issus de 24 pays, dont le Royaume-Uni, le Brésil, les États-Unis, l’Inde et la Chine.
Le programme associera rencontres professionnelles et découverte de l’offre touristique locale.
Douze hôtels, dont deux palaces et dix établissements cinq étoiles, hébergeront les participants. Vingt-six établissements feront également l’objet de visites professionnelles.
Une attention particulière sera portée aux marchés européens, notamment britannique, dans un contexte géopolitique international en évolution.
En parallèle, la destination accueillera Opulence by Ahlan Arabia, pour la première fois organisé en dehors des pays du Golfe.
A lire aussi : Alpine Resorts ouvre deux hôtels à Courchevel pour l’hiver 2026-2027
Le programme associera rencontres professionnelles et découverte de l’offre touristique locale.
Douze hôtels, dont deux palaces et dix établissements cinq étoiles, hébergeront les participants. Vingt-six établissements feront également l’objet de visites professionnelles.
Une attention particulière sera portée aux marchés européens, notamment britannique, dans un contexte géopolitique international en évolution.
En parallèle, la destination accueillera Opulence by Ahlan Arabia, pour la première fois organisé en dehors des pays du Golfe.
A lire aussi : Alpine Resorts ouvre deux hôtels à Courchevel pour l’hiver 2026-2027
Autres articles
-
Alpine Resorts ouvre deux hôtels à Courchevel pour l’hiver 2026-2027
-
Thierry Mugnier nommé président de Courchevel Tourisme
-
Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood
-
Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture
-
Monte-Carlo SBM dévoile son projet hôtelier à Courchevel 1850