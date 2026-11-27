Kombo Bus sera présenté aux professionnels lors d’un petit-déjeuner de presse organisé le mercredi 2 décembre 2026 à Paris.



Aaron Feyen et Alain Roubian, cofondateurs de Kombo Bus, ainsi que Matthieu Marquenet, cofondateur et co-CEO de Kombo, présenteront le projet, le réseau et les ambitions de la compagnie.

