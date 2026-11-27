Kombo s'apprête à lancer Kombo Bus, sa propre compagnie d’autocars longue distance - Photo IA non contractuelle fournie par Kombo Bus
Kombo annonce le lancement de sa propre compagnie d’autocars longue distance, baptisée Kombo Bus.
Jusqu’ici positionnée dans la vente de titres de transport, l’entreprise entend désormais exploiter directement des lignes de cars.
Les premiers départs sont prévus en janvier 2027, avec un réseau annoncé de 50 lignes reliant plus de 80 villes.
A lire aussi : Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen
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Les premiers départs sont prévus en janvier 2027, avec un réseau annoncé de 50 lignes reliant plus de 80 villes.
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Un lancement présenté le 2 décembre à Paris
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Kombo Bus sera présenté aux professionnels lors d’un petit-déjeuner de presse organisé le mercredi 2 décembre 2026 à Paris.
Aaron Feyen et Alain Roubian, cofondateurs de Kombo Bus, ainsi que Matthieu Marquenet, cofondateur et co-CEO de Kombo, présenteront le projet, le réseau et les ambitions de la compagnie.
Aaron Feyen et Alain Roubian, cofondateurs de Kombo Bus, ainsi que Matthieu Marquenet, cofondateur et co-CEO de Kombo, présenteront le projet, le réseau et les ambitions de la compagnie.