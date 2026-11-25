Le complexe dispose d’comprenant notamment des bassins de vitalité, un hammam et des espaces dédiés à la récupération.Une clinique propose également des diagnostics et des soins préventifs, ainsi que des programmes autour du sommeil, du yoga et de l’ayurveda.Côté restauration,sont annoncés : LOÄM, LOÄM by the Pool & Beach Pavilion, ROKA, EVY et TWØ12.