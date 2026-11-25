Six Senses The Palm, Dubai a ouvert ses portes sur le West Crescent de Palm Jumeirah.
Situé en bord de mer, entre le golfe Persique et la skyline de Dubaï, l’établissement marque l’arrivée de la marque aux Émirats arabes unis.
Il réunit 61 suites et 172 résidences privées.
Le projet architectural, signé SAOTA, et les intérieurs conçus par Mitchell & Eades s’inspirent des récifs coralliens et de la culture des Émirats.
L’établissement prévoit, par ailleurs, de reverser 0,5% de ses revenus à un fonds consacré à des projets environnementaux et sociaux locaux.
Situé en bord de mer, entre le golfe Persique et la skyline de Dubaï, l’établissement marque l’arrivée de la marque aux Émirats arabes unis.
Il réunit 61 suites et 172 résidences privées.
Le projet architectural, signé SAOTA, et les intérieurs conçus par Mitchell & Eades s’inspirent des récifs coralliens et de la culture des Émirats.
L’établissement prévoit, par ailleurs, de reverser 0,5% de ses revenus à un fonds consacré à des projets environnementaux et sociaux locaux.
Un spa de 5 500 m² et cinq espaces de restauration
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Le complexe dispose d’un spa de 5 500 m² comprenant notamment des bassins de vitalité, un hammam et des espaces dédiés à la récupération.
Une clinique propose également des diagnostics et des soins préventifs, ainsi que des programmes autour du sommeil, du yoga et de l’ayurveda.
Côté restauration, cinq espaces sont annoncés : LOÄM, LOÄM by the Pool & Beach Pavilion, ROKA, EVY et TWØ12.
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