des discussions en vue d'une éventuelle acquisition.



Parallèlement, le Conseil d'administration et la direction ont examiné avec attention d'autres solutions possibles, notamment les contrats ACMI

rien ne garantit que ces discussions aboutiront à une solution viable

Plusieurs options stratégiques sont évoquées, ainsi que "".Norse serait également en discussion avec certains partenaires potentiels concernant un financement à court terme, mais "".Pour rappel, la compagnie avait déjà suspendu, pour la saison été 2026, l’ensemble de ses vols au départ de Los Angeles depuis plusieurs capitales européennes, dont Paris, en raison de la flambée des prix du kérosène.