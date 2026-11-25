Norse Atlantic Airways annonce être dans une situation financière "critique", qui dépend de l'obtention de financements pour couvrir ses besoins de liquidités à court terme et poursuivre ses activités - DepositPhotos.com, MingPhoto
Ce n'est pas la première fois que la situation financière de Norse Atlantic Airways inquiète.
Déjà, en 2024, la jeune compagnie s'était retrouvée face à une crise de liquidités à court terme, alors qu'un investisseur avait décidé de ne pas s'engager à ses côtés.
Ce 25 novembre 2026, un communiqué de Norse Atlantic ASA fait, à nouveau, part d'une situation financière "critique", qui "dépend de l'obtention de financements pour couvrir ses besoins de liquidités à court terme et poursuivre ses activités".
Déjà, en 2024, la jeune compagnie s'était retrouvée face à une crise de liquidités à court terme, alors qu'un investisseur avait décidé de ne pas s'engager à ses côtés.
Ce 25 novembre 2026, un communiqué de Norse Atlantic ASA fait, à nouveau, part d'une situation financière "critique", qui "dépend de l'obtention de financements pour couvrir ses besoins de liquidités à court terme et poursuivre ses activités".
Des discussions envisagées, en vue d'une éventuelle acquisition
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Plusieurs options stratégiques sont évoquées, ainsi que "des discussions en vue d'une éventuelle acquisition.
Parallèlement, le Conseil d'administration et la direction ont examiné avec attention d'autres solutions possibles, notamment les contrats ACMI".
Norse serait également en discussion avec certains partenaires potentiels concernant un financement à court terme, mais "rien ne garantit que ces discussions aboutiront à une solution viable".
Pour rappel, la compagnie avait déjà suspendu, pour la saison été 2026, l’ensemble de ses vols au départ de Los Angeles depuis plusieurs capitales européennes, dont Paris, en raison de la flambée des prix du kérosène.
Lire à ce sujet : Norse Atlantic suspend ses vols au départ de Los Angeles dont Paris !
Parallèlement, le Conseil d'administration et la direction ont examiné avec attention d'autres solutions possibles, notamment les contrats ACMI".
Norse serait également en discussion avec certains partenaires potentiels concernant un financement à court terme, mais "rien ne garantit que ces discussions aboutiront à une solution viable".
Pour rappel, la compagnie avait déjà suspendu, pour la saison été 2026, l’ensemble de ses vols au départ de Los Angeles depuis plusieurs capitales européennes, dont Paris, en raison de la flambée des prix du kérosène.
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