Hilton a présenté les établissements qui doivent rejoindre son portefeuille en Europe et en Afrique en 2027.
Les ouvertures commenceront dès le début de l’année avec le Waldorf Astoria London – Admiralty Arch, avant plusieurs inaugurations au printemps en Grèce, en Suisse, en Croatie, en Italie et au Nigeria.
Le Casa Alba Casablanca est, quant à lui, attendu pour l’été.
Les ouvertures commenceront dès le début de l’année avec le Waldorf Astoria London – Admiralty Arch, avant plusieurs inaugurations au printemps en Grèce, en Suisse, en Croatie, en Italie et au Nigeria.
Le Casa Alba Casablanca est, quant à lui, attendu pour l’été.
Hilton : plusieurs ouvertures au printemps en Europe
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Hilton installe son premier Waldorf Astoria dans les pays nordiques
À Londres, le Waldorf Astoria London – Admiralty Arch comptera 114 chambres, suites et résidences.
À Corfou, le Conrad Corfu proposera 136 hébergements, tandis que le Hilton Mykonos Beach Resort & Spa en comptera 67. En Suisse, le Waldhaus Flims Grand Resort & Spa, Curio Collection by Hilton, disposera de 143 chambres.
Le Hilton Lopud Beach Resort & Spa, en Croatie, en proposera 111, auxquelles s’ajouteront sept appartements. Enfin, le Majestic Palace Sorrento, en Italie, comptera 76 chambres.
Deux autres établissements sont attendus au printemps : le PHĀEA Mitato Crete, Tapestry Collection by Hilton, en Crète, et The Wave Hotel Abuja, Curio Collection by Hilton, au Nigeria, qui disposera de 93 chambres.
Prévu pour l’été 2027, le Casa Alba Casablanca comptera 148 chambres et marquera la première implantation de LXR Hotels & Resorts au Maroc. Le groupe signale également deux ouvertures récentes : le Casa de Sada Algarve Beach Resort, au Portugal, et le Casa Verbena Madrid, en Espagne.
A lire aussi : Hilton et Scandic renforcent leur partenariat dans les pays nordiques
À Corfou, le Conrad Corfu proposera 136 hébergements, tandis que le Hilton Mykonos Beach Resort & Spa en comptera 67. En Suisse, le Waldhaus Flims Grand Resort & Spa, Curio Collection by Hilton, disposera de 143 chambres.
Le Hilton Lopud Beach Resort & Spa, en Croatie, en proposera 111, auxquelles s’ajouteront sept appartements. Enfin, le Majestic Palace Sorrento, en Italie, comptera 76 chambres.
Deux autres établissements sont attendus au printemps : le PHĀEA Mitato Crete, Tapestry Collection by Hilton, en Crète, et The Wave Hotel Abuja, Curio Collection by Hilton, au Nigeria, qui disposera de 93 chambres.
Prévu pour l’été 2027, le Casa Alba Casablanca comptera 148 chambres et marquera la première implantation de LXR Hotels & Resorts au Maroc. Le groupe signale également deux ouvertures récentes : le Casa de Sada Algarve Beach Resort, au Portugal, et le Casa Verbena Madrid, en Espagne.
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