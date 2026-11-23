À Londres, le Waldorf Astoria London – Admiralty Arch comptera 114 chambres, suites et résidences.À Corfou, le Conrad Corfu proposera 136 hébergements, tandis que le Hilton Mykonos Beach Resort & Spa en comptera 67. En Suisse, le Waldhaus Flims Grand Resort & Spa, Curio Collection by Hilton, disposera de 143 chambres.Deux autres établissements sont attendus au printemps : le PHĀEA Mitato Crete, Tapestry Collection by Hilton, en Crète, et The Wave Hotel Abuja, Curio Collection by Hilton, au Nigeria, qui disposera de 93 chambres.Prévu pour l’été 2027, le Casa Alba Casablanca comptera 148 chambres et marquera la première implantation de LXR Hotels & Resorts au Maroc.