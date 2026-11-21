Concours d'écriture de Colombus Voyages sur le thème "tout a commencé quand j’ai ouvert cette porte..." - Depositphotos
Tout a commencé par une phrase lancée en l'air.
Au retour de l’ascension du Kilimandjaro, Nathalie Pierret ressent le besoin de coucher sur le papier cette expérience indescriptible qu'elle a vécue. Et finalement, après avoir passé quelques heures à gratter le papier, elle s'imagine que ce désir n'est pas unique, mais partagé par des milliers de voyageurs.
Pour éviter que ces carnets de voyage tombent dans l'anonymat d'un tiroir de bureau, elle crée, en 2024, un concours littéraire autour du voyage.
Sans trop de prétention, la petite équipe se lance dans l'aventure. Ils partirent quelques dizaines, mais par un prompt renfort, ils se virent plus de 3 000.
"Quand ma mère m'a présenté le projet, j'ai tout de suite pensé que c'était une bonne idée. Surtout, j'imaginais recevoir 20 ou 30 nouvelles. Plus de 3 000 personnes se sont inscrites, et nous avons finalement reçu 415 récits," nous confiait l'année passée Charly Verchere, le PDG de Colombus Voyages.
Et cette première édition en a appelé une autre, puis une troisième qui vient d'ouvrir ses portes, le 12 novembre 2026.
Après seulement une semaine d'ouverture des inscriptions, plus de 600 personnes se sont déjà... enregistrées sur le site du concours (cliquez-ici pour y accéder) !
Au retour de l’ascension du Kilimandjaro, Nathalie Pierret ressent le besoin de coucher sur le papier cette expérience indescriptible qu'elle a vécue. Et finalement, après avoir passé quelques heures à gratter le papier, elle s'imagine que ce désir n'est pas unique, mais partagé par des milliers de voyageurs.
Pour éviter que ces carnets de voyage tombent dans l'anonymat d'un tiroir de bureau, elle crée, en 2024, un concours littéraire autour du voyage.
Sans trop de prétention, la petite équipe se lance dans l'aventure. Ils partirent quelques dizaines, mais par un prompt renfort, ils se virent plus de 3 000.
"Quand ma mère m'a présenté le projet, j'ai tout de suite pensé que c'était une bonne idée. Surtout, j'imaginais recevoir 20 ou 30 nouvelles. Plus de 3 000 personnes se sont inscrites, et nous avons finalement reçu 415 récits," nous confiait l'année passée Charly Verchere, le PDG de Colombus Voyages.
Et cette première édition en a appelé une autre, puis une troisième qui vient d'ouvrir ses portes, le 12 novembre 2026.
Après seulement une semaine d'ouverture des inscriptions, plus de 600 personnes se sont déjà... enregistrées sur le site du concours (cliquez-ici pour y accéder) !
Concours d'écriture : "tout a commencé quand j’ai ouvert cette porte..."
Après un premier thème sur le "voyage qui transforme", puis un deuxième autour des expériences "que les voyageurs n’avaient pas vues venir", les écrivains en herbe et autres confirmés se verront imposer... une phrase.
Cette année, toutes les nouvelles devront débuter par la phrase "tout a commencé quand j’ai ouvert cette porte...".
Outre cette condition imposée, le récit de voyage doit impérativement être non fictionnel, et comporter entre 15 000 et 35 000 signes, espaces compris.
Au cours des prochaines semaines, les centaines d'inscrits bénéficieront d'un suivi, avec l'envoi de vidéos, de guides et de conseils pour dépasser l'épreuve de la page blanche ou mieux structurer leur récit.
"On voit qu'il y a un vrai engouement autour du concours. De plus en plus de personnes s'y intéressent et nous avons aussi de très nombreuses demandes pour participer au jury.
Nous avons signé aussi un partenariat exclusif avec Les Mots, qui fait gagner notre concours en notoriété et en visibilité," se félicite le dirigeant.
Celui-ci offre la possibilité à l'ensemble des participants de bénéficier d'un mois d'accès gratuit aux masterclasses animées par l'école d'écriture. De plus, l'école proposera un atelier d'écriture gratuit pour tous les inscrits, avec Constance Joly.
La coach et agent littéraire française est aussi autrice de plusieurs ouvrages, dont "Over the Rainbow", qui a reçu le Prix Orange en 2021.
Cet atelier aura lieu le 11 décembre de 12 h à 13 h 30.
Cette année, toutes les nouvelles devront débuter par la phrase "tout a commencé quand j’ai ouvert cette porte...".
Outre cette condition imposée, le récit de voyage doit impérativement être non fictionnel, et comporter entre 15 000 et 35 000 signes, espaces compris.
Au cours des prochaines semaines, les centaines d'inscrits bénéficieront d'un suivi, avec l'envoi de vidéos, de guides et de conseils pour dépasser l'épreuve de la page blanche ou mieux structurer leur récit.
"On voit qu'il y a un vrai engouement autour du concours. De plus en plus de personnes s'y intéressent et nous avons aussi de très nombreuses demandes pour participer au jury.
Nous avons signé aussi un partenariat exclusif avec Les Mots, qui fait gagner notre concours en notoriété et en visibilité," se félicite le dirigeant.
Celui-ci offre la possibilité à l'ensemble des participants de bénéficier d'un mois d'accès gratuit aux masterclasses animées par l'école d'écriture. De plus, l'école proposera un atelier d'écriture gratuit pour tous les inscrits, avec Constance Joly.
La coach et agent littéraire française est aussi autrice de plusieurs ouvrages, dont "Over the Rainbow", qui a reçu le Prix Orange en 2021.
Cet atelier aura lieu le 11 décembre de 12 h à 13 h 30.
Colombus : des demandes pour l'Inde suite à la lecture des nouvelles
Cet engouement est la résultante de plusieurs facteurs, dont les récompenses accordées aux gagnants.
Ainsi, le vainqueur en mars 2027 recevra 2 billets Air France moyen-courrier, le second repartira avec 4 nuits offertes pour deux personnes au Constance Le Chaland, à l’île Maurice. Pour finir, le 3e se verra remettre un set de valises GYL.
"Ma mère et Léa Janondy (la responsable de production, ndlr) l'ont vraiment organisé dans le but de mettre des mots sur des voyages, de partager l'émotion d'un voyage.
Nous n'avons pas souhaité le créer dans un but quelconque, ni pour faire connaître Colombus, ni pour générer des demandes en plus, ni pour renforcer la marque employeur de Colombus," témoigne Charly Verchere.
A lire : Colombus Voyages submergée par le succès de son concours littéraire
Force est de constater qu'en l'espace de seulement trois éditions, l'évènement a pris une ampleur qui a dépassé toutes les attentes.
Il a drainé plus de 5 000 inscriptions pour près de 1 000 récits reçus. Lors de la première édition, une dizaine de nouvelles ont été publiées dans un livre. Et chaque fin de concours donne lieu à une réception réunissant une soixantaine de personnes.
Et ce succès s'explique aussi parce que Colombus Voyages fait bien les choses.
"On commence à être un peu rodé, donc c'est de plus en plus facile de le mettre en place. Nous mettons beaucoup de cœur pour l'organiser et cette année, nous avons un nouveau branding et avons repensé la charte graphique de nos posts sur les réseaux sociaux, de notre newsletter, etc.
Puis nous allons aussi animer un peu le concours avec plus de vidéos, plus de reels sur les réseaux sociaux, plus de témoignages, soit du jury, soit des anciens gagnants.
Pour la 2e édition, nous voulions organiser une lecture des nouvelles par des conteurs. Nous ne l'avons pas fait, mais cela pourrait bien avoir lieu en 2027.
Les histoires seraient donc lues par des acteurs," poursuit-il.
Ainsi, le vainqueur en mars 2027 recevra 2 billets Air France moyen-courrier, le second repartira avec 4 nuits offertes pour deux personnes au Constance Le Chaland, à l’île Maurice. Pour finir, le 3e se verra remettre un set de valises GYL.
"Ma mère et Léa Janondy (la responsable de production, ndlr) l'ont vraiment organisé dans le but de mettre des mots sur des voyages, de partager l'émotion d'un voyage.
Nous n'avons pas souhaité le créer dans un but quelconque, ni pour faire connaître Colombus, ni pour générer des demandes en plus, ni pour renforcer la marque employeur de Colombus," témoigne Charly Verchere.
A lire : Colombus Voyages submergée par le succès de son concours littéraire
Force est de constater qu'en l'espace de seulement trois éditions, l'évènement a pris une ampleur qui a dépassé toutes les attentes.
Il a drainé plus de 5 000 inscriptions pour près de 1 000 récits reçus. Lors de la première édition, une dizaine de nouvelles ont été publiées dans un livre. Et chaque fin de concours donne lieu à une réception réunissant une soixantaine de personnes.
Et ce succès s'explique aussi parce que Colombus Voyages fait bien les choses.
"On commence à être un peu rodé, donc c'est de plus en plus facile de le mettre en place. Nous mettons beaucoup de cœur pour l'organiser et cette année, nous avons un nouveau branding et avons repensé la charte graphique de nos posts sur les réseaux sociaux, de notre newsletter, etc.
Puis nous allons aussi animer un peu le concours avec plus de vidéos, plus de reels sur les réseaux sociaux, plus de témoignages, soit du jury, soit des anciens gagnants.
Pour la 2e édition, nous voulions organiser une lecture des nouvelles par des conteurs. Nous ne l'avons pas fait, mais cela pourrait bien avoir lieu en 2027.
Les histoires seraient donc lues par des acteurs," poursuit-il.
Colombus Voyages : le concours d'écriture participe à la marque employeur
C'est lors du Congrès Manor de 2024, que les dirigeants se sont rendus compte que quelque chose se passait et depuis, plusieurs démontrent que l'aventure littéraire de 'lagence de voyage s'est institutionnalisée dans le secteur du toursime, mais aussi au-delà.
"Cela fait partie de l'image de marque de Columbus et de son identité.
Notre idée est d'être une agence plutôt premium. Et je pense qu'avoir un concours d'écriture fait partie de cette montée en gamme, même dans l'acquisition de nouveaux profils à l'agence, les clients nous parlent souvent du concours d'écriture. C'est comme si cela nous caractérisait.
Finalement ça nous rapporte des clients, ça nous rapporte de la visibilité.
Puis cela est même une source d'inspiration. Ça nous est déjà arrivé que des gens nous disent "je voudrais partir en Inde parce que j'ai lu la nouvelle de l'année dernière"," s'enthousiasme-t-il. *
A lire : Colombus Voyages : comment son concours d’écriture renforce son image de marque
Et ce concours participe aussi à la marque employeur.
Car si l'agence souhaite recruter de nouveaux profils, pour participer à la croissance d'une agence qui surfe sur sa dynamique des années passées.
"Souvent les gens quand ils ne viennent pas faire l'entretien, ils nous parlent de notre fonction d'écriture," nous explique un Charly Verchere, très heureux d'ouvrir cette troisième édition qui ne devrait finalement pas être la dernière, contrairement a ce qu'il avait imaginé au printemps dernier.
A vos stylos, bloc notes et clavier, vous avez jusqu'au 7 février 2027, pour écrire vos plus beaux voyages.
"Cela fait partie de l'image de marque de Columbus et de son identité.
Notre idée est d'être une agence plutôt premium. Et je pense qu'avoir un concours d'écriture fait partie de cette montée en gamme, même dans l'acquisition de nouveaux profils à l'agence, les clients nous parlent souvent du concours d'écriture. C'est comme si cela nous caractérisait.
Finalement ça nous rapporte des clients, ça nous rapporte de la visibilité.
Puis cela est même une source d'inspiration. Ça nous est déjà arrivé que des gens nous disent "je voudrais partir en Inde parce que j'ai lu la nouvelle de l'année dernière"," s'enthousiasme-t-il. *
A lire : Colombus Voyages : comment son concours d’écriture renforce son image de marque
Et ce concours participe aussi à la marque employeur.
Car si l'agence souhaite recruter de nouveaux profils, pour participer à la croissance d'une agence qui surfe sur sa dynamique des années passées.
"Souvent les gens quand ils ne viennent pas faire l'entretien, ils nous parlent de notre fonction d'écriture," nous explique un Charly Verchere, très heureux d'ouvrir cette troisième édition qui ne devrait finalement pas être la dernière, contrairement a ce qu'il avait imaginé au printemps dernier.
A vos stylos, bloc notes et clavier, vous avez jusqu'au 7 février 2027, pour écrire vos plus beaux voyages.
Jean-Michel Rey (Digitrip) est membre du jury !
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"Je me souviens que le lancement de ce concours nous avait été annoncé lors d'un congrès Manor, réseau auquel l'agence Colombus Voyages appartient et j'ai été immédiatement séduit par cette idée particulièrement originale.
J'ai d'ailleurs participé aux 2 premières éditions, sans avoir réussi à inscrire cependant mon nom au palmarès. Etre membre du jury cette année me permettra au moins d'apparaitre (rire).
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un gros consommateur de littérature. Sagas historiques, classiques, littérature de voyage, fiction, biographies, romans policiers, bande-dessinées...
J'exprime autant d’éclectisme dans ce que je lis que dans la musique que j'écoute. Il n'y a qu'au livre numérique que je suis resté à ce jour réfractaire et les livres tiennent dès lors beaucoup de place à la maison, au propre comme au figuré," nous a commenté Jean-Michel Rey, directeur commercial B2B France de Digitrips.
Le jury est composé de Lara Célié (attachée de presse dans le tourisme), Caroline Frisou (Agent d'auteurs), Aurélie Guarderas (Auteure et Art-Thérapeute), Romain Pommier (journaliste de TourMaG), Jean-Michel Rey, Élodie Lora-Runco (experte Colombus Affaires), Cynthia Alain (Sophrologue), Liviana & Jordan (fondateurs de l'Agora Librairie & Café), Sabrina Rubio (Experte post-vente Colombus Voyages).
J'ai d'ailleurs participé aux 2 premières éditions, sans avoir réussi à inscrire cependant mon nom au palmarès. Etre membre du jury cette année me permettra au moins d'apparaitre (rire).
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un gros consommateur de littérature. Sagas historiques, classiques, littérature de voyage, fiction, biographies, romans policiers, bande-dessinées...
J'exprime autant d’éclectisme dans ce que je lis que dans la musique que j'écoute. Il n'y a qu'au livre numérique que je suis resté à ce jour réfractaire et les livres tiennent dès lors beaucoup de place à la maison, au propre comme au figuré," nous a commenté Jean-Michel Rey, directeur commercial B2B France de Digitrips.
Le jury est composé de Lara Célié (attachée de presse dans le tourisme), Caroline Frisou (Agent d'auteurs), Aurélie Guarderas (Auteure et Art-Thérapeute), Romain Pommier (journaliste de TourMaG), Jean-Michel Rey, Élodie Lora-Runco (experte Colombus Affaires), Cynthia Alain (Sophrologue), Liviana & Jordan (fondateurs de l'Agora Librairie & Café), Sabrina Rubio (Experte post-vente Colombus Voyages).
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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