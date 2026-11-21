Ma mère et Léa Janondy (la responsable de production, ndlr) l'ont vraiment organisé dans le but de mettre des mots sur des voyages, de partager l'émotion d'un voyage.



Nous n'avons pas souhaité le créer dans un but quelconque, ni pour faire connaître Colombus, ni pour générer des demandes en plus, ni pour renforcer la marque employeur de Colombus,

On commence à être un peu rodé, donc c'est de plus en plus facile de le mettre en place. Nous mettons beaucoup de cœur pour l'organiser et cette année, nous avons un nouveau branding et avons repensé la charte graphique de nos posts sur les réseaux sociaux, de notre newsletter, etc.



Puis nous allons aussi animer un peu le concours avec plus de vidéos, plus de reels sur les réseaux sociaux, plus de témoignages, soit du jury, soit des anciens gagnants.



Pour la 2e édition, nous voulions organiser une lecture des nouvelles par des conteurs. Nous ne l'avons pas fait, mais cela pourrait bien avoir lieu en 2027.



Les histoires seraient donc lues par des acteurs,

Cet engouement est la résultante de plusieurs facteurs, dont les récompenses accordées aux gagnants." témoigne Charly Verchere.Force est de constater qu'en l'espace de seulement trois éditions, l'évènement a pris une ampleur qui a dépassé toutes les attentes.Lors de la première édition, une dizaine de nouvelles ont été publiées dans un livre. Et chaque fin de concours donne lieu à une réception réunissant une soixantaine de personnes.Et ce succès s'explique aussi parce que Colombus Voyages fait bien les choses." poursuit-il.