En attendant, le dirigeant maintient que les opérations se déroulent de la meilleure des manières et que les avions effectuent leurs vols. Ces procédures n'ont donc aucun impact sur l'activité de Volotea.



Par contre, il ne fait plus de doute que, si le transporteur trouve une façon de poursuivre son activité et de la pérenniser, il ne retrouvera pas son dimensionnement d'antan.



Depuis de nombreuses semaines, nous observons que le nombre d’avions en vol en simultané ne dépasse que rarement 20. Depuis novembre, il tourne plutôt autour d'une dizaine. Volotea semble donc avoir durablement réduit la voilure.



" Nous avons aussi engagé des discussions en vue d’une augmentation de capital auprès de notre actionnaire traditionnel, le véhicule d’investissement du management, ainsi qu’auprès des autres actionnaires.



Les discussions sont en cours pour consolider l'entreprise et faire en sorte que nous soyons aptes à reprendre notre croissance une fois cette situation liée au carburant passée.



Parallèlement, nous réduisons la voilure du côté de notre flotte. Nous allons passer de 44 à 30 appareils. La négociation avec les loueurs d'avions est également en bonne voie. Nous prévoyons d'avoir une flotte presque entièrement composée d'Airbus A320, qui comptent 24 sièges de plus que l'A319 ", nous dévoile le country manager France.



Volotea va donc réduire sa flotte de près d'un tiers. Un changement d'échelle qui impactera donc fortement l’activité future de la compagnie et qui ne sera pas non plus neutre pour ses finances. Rendre un appareil peut en effet coûter plusieurs millions d’euros. Pour rappel, les transporteurs ont l’obligation de rendre les appareils dans leur état initial, ce qui implique, par exemple, de démonter les sièges et de remettre ceux d’origine.



" Nous travaillons sur l'aménagement de notre programme 2027. L'objectif est bien sûr de garder la connectivité qui nous démarque sur le marché français. Nous resterons la première compagnie aérienne domestique en France en termes de nombre de routes et de connectivité , poursuit Gilles Gosselin.



Nous serons là en 2027 avec un programme réduit mais un beau programme. Nous continuerons à desservir les régions et la France continuera à être le marché principal de Volotea ", promet-il.