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Volotea : "Nous avons toujours la confiance de nos clients et des agences" [ABO]

L'interview de Gilles Gosselin, country manager France de Volotea


L'année 2026, qui devait être celle d'une croissance soutenue pour Volotea, n'a pas vraiment pris la tournure escomptée. En septembre dernier, alors que les pilotes déposaient un préavis de grève, la direction leur a annoncé, en réponse, une forte réduction de l'activité en France. Depuis, des nouvelles toujours plus alarmistes sont venues d'Espagne. Malgré l'annulation de milliers de vols, son dirigeant français estime avoir "gardé la confiance" de ses clients et des professionnels du tourisme. Il donne rendez-vous en 2027, avec une flotte réduite. Découvrez l'interview de Gilles Gosselin, le country manager France de Volotea, qui tente de rassurer les agents de voyages et les voyageurs.


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 07:35

Volotea : "Nous sommes bien conscients que nous avons malmené les agences" - Crédit photo : RP
Volotea : "Nous sommes bien conscients que nous avons malmené les agences" - Crédit photo : RP
Climats du Monde
Début septembre, alors que les agents de voyages se préparaient à aller à Paris pour l'IFTM, Volotea leur a donné quelques sueurs froides.

Alors que les pilotes déposaient un préavis de grève pour protester contre des salaires trop bas, nous vous révélions que la direction parisienne leur avait annoncé "des réductions de voilure à venir dans les bases françaises".

Cette annonce répondait moins à la question des salaires qu'aux difficultés que traversait alors la low cost espagnole.

Plombée par la crise sanitaire et une dette passée de zéro à 350 millions d'euros, Volotea a dû aussi composer avec un prix du kérosène qui a flambé bien davantage que celui du pétrole. Face à une telle situation, elle n'y est pas allée avec le dos du tournevis et s'est délestée de milliers de vols.

La plus forte réduction de son programme a eu lieu... en France.

"Cette révision représente 4% du programme annuel de Volotea. Je comprends le mécontentement que ces annulations ont suscité mais, malgré cela, nous avons enregistré de très bons niveaux de ventes. Sauf contraintes opérationnelles ou liées à des éléments exogènes, les régulations sont terminées.

Notre coefficient de remplissage est de 93 à 94% pour l'automne comme pour l'hiver. Ainsi, en 2026, nous allons atteindre 7,3 millions de passagers transportés en France, contre 7,16 millions en 2025, soit une hausse de 2%.

L'année 2026 sera satisfaisante,", confie Gilles Gosselin, le country manager France de Volotea.


Volotea : "Je présente mes plus sincères excuses aux agents de voyages"

Un discours qui n’a pas empêché la compagnie de supprimer, quelques heures seulement après cette interview en milieu de semaine dernière, près de 100 vols au départ de Lille prévus pendant les vacances de Noël.

Malgré tout, le Net Promoter Score atteindrait 50 chez les clients abonnés de Volotea, souligne la direction de la compagnie. Un niveau qu'elle juge "très élevé" et qui démontrerait leur envie de continuer à voler à bord des avions à la dérive à damiers.

Le son de cloche est bien différent du côté des professionnels du tourisme.

À TourMaG, les retours que nous entendons depuis quelques semaines sont loin de traduire une quelconque satisfaction, entre les surcharges carburant à régler à l’enregistrement et les annulations en cascade, qui peuvent toucher plus de 80% des vols dans certains aéroports.

"La relation avec le réseau de distribution est importante pour nous parce que, de par notre ADN, nous sommes très présents en région et distribués par les agences locales.

Par exemple, nous desservons Rodez deux fois par jour au départ de Paris-Orly. C’est une liaison indispensable pour le territoire. Sur place, vous avez un acteur comme Verdié Voyages qui joue un rôle clé. L’ensemble des entreprises aveyronnaises passe par Verdié pour voyager.

Nous sommes bien conscients que nous avons malmené les agences avec les annulations que nous avons dû effectuer cet hiver pour sauvegarder cette saison.

Je leur présente mes sincères excuses. Je suis dans le métier depuis longtemps et je sais que toute modification du programme ou toute annulation représente un travail supplémentaire pour les agents de voyages. Mais nous étions contraints de le faire", reconnaît le responsable français de Volotea, qui tente ainsi de faire un pas en direction des réseaux de distribution.

Des excuses qui ont aussi été adressées aux tour-opérateurs.

Le dirigeant rappelle que la distribution n’aurait pas été totalement abandonnée durant cette période délicate. Les équipes du support seraient restées joignables et le seraient toujours pour aider les agences dans leurs démarches.

Volotea : "Je peux constater que nous avons gardé la confiance" des pros

Ces excuses n’ont toutefois pas empêché d’importants réseaux et d’autres acteurs de suspendre les réservations. Selon Volotea, le niveau des commandes resterait pourtant satisfaisant.

"Il est très important pour nous que nos partenariats avec les réseaux et les tour-opérateurs restent aussi dynamiques et que la confiance demeure.

Nous avons pu établir un dialogue soutenu et efficace avec les responsables concernés pour résoudre les difficultés rencontrées.

En tout cas, au vu du niveau des réservations des clients et celles effectuées par les professionnels, je ne peux que constater que nous avons gardé leur confiance et j’en suis très heureux. Je les en remercie", se félicite Gilles Gosselin.

A lire : Volotea : -92% à Rennes, -62% à Bordeaux... découvrez l’ampleur des annulations !

D’après les échos que nous avons, le son de cloche ne serait pas totalement le même sur le terrain. Bien que des agents de voyages continuent de travailler avec la low cost, celle-ci va devoir se montrer convaincante pour renouer une relation de confiance avec les acteurs du voyage.

Comment compte-t-elle s’y prendre ?

"Après l’IFTM, où nous étions présents, nous continuons à participer aux workshops. D’ailleurs, lors de l’inauguration de notre nouvelle base à Montpellier, nous en avons organisé un qui a réuni 40 agences de voyages.

La relation commerciale nécessite un partenariat de confiance. Nous en avons bien conscience et nous faisons tout le nécessaire pour conserver cette confiance ou la rétablir lorsqu’il y a des doutes.

Tout est perfectible, bien évidemment, mais nous avons toujours eu la volonté de maintenir le dialogue et nous allons l’améliorer", poursuit-il.

Volotea : "Les négociations avec les créanciers avancent très bien"

Le dirigeant a tenu à ajouter que le nouveau programme de vols sera communiqué aux professionnels dès qu’il sera validé.

Ce n’est pas sa seule annonce. "Fin novembre, nous allons lancer une nouvelle version de notre portail B2B avec des améliorations pour permettre aux agents de voyages de travailler plus efficacement avec nos outils.

Cela démontre que le réseau des agences de voyages est important pour nous", nous dévoile-t-il.

La démarche doit aussi les rassurer sur l’avenir de la compagnie. Cette dernière a entamé des négociations avec ses créanciers afin d’alléger le poids de sa dette. Le principal d’entre eux n’est autre que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), qui a accordé à Volotea un prêt participatif de 200 millions d’euros.

Volotea a dû, à plusieurs reprises, reporter le paiement des intérêts, alors même que le remboursement intégral du capital était prévu en 2029. Une échéance qui a de fortes chances d’être repoussée.

"Le prêt de la SEPI correspond à un PGE en France. Nous avons aussi un prêt bancaire garanti à 70% par l’État espagnol.

Ces négociations avancent très bien. Nous avons aussi entamé des discussions avec nos autres créanciers, puisque toutes les créances ont été gelées le 17 septembre.

Toutes ces démarches sont en bonne voie et les choses se passent comme nous l’avions prévu", assure Gilles Gosselin.

La procédure préventive de restructuration ouverte en Espagne courant septembre donnait trois mois à l’entreprise pour conclure un accord avec ses créanciers.

La compagnie tablait initialement sur un accord fin décembre. Une issue favorable est désormais attendue pour fin janvier ou début février 2027, car la période de discussion sera renouvelée de trois mois supplémentaires.

Volotea : "Nous allons passer de 44 à 30 appareils"

En attendant, le dirigeant maintient que les opérations se déroulent de la meilleure des manières et que les avions effectuent leurs vols. Ces procédures n'ont donc aucun impact sur l'activité de Volotea.

Par contre, il ne fait plus de doute que, si le transporteur trouve une façon de poursuivre son activité et de la pérenniser, il ne retrouvera pas son dimensionnement d'antan.

Depuis de nombreuses semaines, nous observons que le nombre d’avions en vol en simultané ne dépasse que rarement 20. Depuis novembre, il tourne plutôt autour d'une dizaine. Volotea semble donc avoir durablement réduit la voilure.

"Nous avons aussi engagé des discussions en vue d’une augmentation de capital auprès de notre actionnaire traditionnel, le véhicule d’investissement du management, ainsi qu’auprès des autres actionnaires.

Les discussions sont en cours pour consolider l'entreprise et faire en sorte que nous soyons aptes à reprendre notre croissance une fois cette situation liée au carburant passée.

Parallèlement, nous réduisons la voilure du côté de notre flotte. Nous allons passer de 44 à 30 appareils. La négociation avec les loueurs d'avions est également en bonne voie. Nous prévoyons d'avoir une flotte presque entièrement composée d'Airbus A320, qui comptent 24 sièges de plus que l'A319", nous dévoile le country manager France.

Volotea va donc réduire sa flotte de près d'un tiers. Un changement d'échelle qui impactera donc fortement l’activité future de la compagnie et qui ne sera pas non plus neutre pour ses finances. Rendre un appareil peut en effet coûter plusieurs millions d’euros. Pour rappel, les transporteurs ont l’obligation de rendre les appareils dans leur état initial, ce qui implique, par exemple, de démonter les sièges et de remettre ceux d’origine.

"Nous travaillons sur l'aménagement de notre programme 2027. L'objectif est bien sûr de garder la connectivité qui nous démarque sur le marché français. Nous resterons la première compagnie aérienne domestique en France en termes de nombre de routes et de connectivité, poursuit Gilles Gosselin.

Nous serons là en 2027 avec un programme réduit mais un beau programme. Nous continuerons à desservir les régions et la France continuera à être le marché principal de Volotea", promet-il.

Volotea : "Il faudra bien sûr que nos prix augmentent"

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En 2026, la compagnie desservait 290 routes. Ce nombre devrait diminuer l'année prochaine, mais à la marge.

Quelques lignes s’arrêteront, mais la très grande majorité devrait reprendre dans les prochaines semaines, à l’image de la liaison entre Caen et Marseille.

Concernant la base de Brest, placée en hivernage, comme plusieurs autres en Europe le temps pour Volotea de se dessiner un avenir, la direction n’aurait pas encore tranché sur son sort.

"Brest a toujours été une bonne escale pour nous. Après, c’est l’un des aéroports où la fiscalité a le plus augmenté. Ce n’est pas réellement le sujet, mais c’est vrai que les hausses de taxes ont fragilisé la rentabilité des routes au départ de Brest.

Brest reste néanmoins importante. On est au bout du monde, donc nous prenons cela en compte dans nos calculs", affirme Gilles Gosselin.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la seule décision prise au niveau social est celle de licencier 50 personnes au siège de Barcelone. La France serait pour l'heure exemptée d’efforts, selon son responsable.

Dans ce contexte, où le cours du kérosène, bien qu’en baisse, reste élevé, Volotea pourra-t-elle tenir sa promesse de petits prix ?

"Nous conserverons des prix abordables. Je m’adresse par l’entremise de TourMaG.com à des chefs d’entreprise et à des entrepreneurs, donc à des personnes qui connaissent la réalité des coûts et des recettes.

Au regard de la hausse du coût du carburant, il faudra bien sûr que nos prix augmentent, mais cela se fera toujours avec discernement. Sur notre marché, celui des lignes de petite capacité et du trafic affinitaire, nos prix doivent rester abordables.

Volotea propose un transport collectif et utile. Nous sommes très attentifs aux prix", conclut-il.


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Tags : brest, caen, gilles gosselin, low cost, marseille, volotea
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