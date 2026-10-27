JetBlue : face à une dette colossale, ses créanciers s'organisent

La dérive bleue s’est posée pour la première fois en France le vendredi 30 juin 2023 à Paris-Charles-de-Gaulle.



Depuis cette date, elle dessert New York (JFK) au rythme de 7 vols par semaine, grâce à ses Airbus A321LR d’une capacité de 138 places, réparties entre une classe business, nommée Mint, et une classe économique, baptisée Core.



Elle relie aussi Boston depuis la capitale française. Ces vols ont démarré en avril 2024.



" Paris est une ouverture de marché importante pour nous, car cela correspond à la demande des consommateurs américains.



Nous sommes déjà présents à Londres, depuis deux aéroports.



Aujourd’hui, la priorité est de réussir le lancement de Paris, puis nous allons ouvrir Amsterdam en août 2023 depuis New York et Boston. De plus, Paris sera reliée à Boston en 2024.



Les prochaines étapes consisteront à écouter les voyageurs français pour savoir où ils veulent aller aux USA et peut-être ouvrir d’autres routes.



Nous allons recevoir un nouvel avion, l’A321LR, qui est important pour soutenir notre développement sur le marché français et permettre aux voyageurs de rejoindre les Caraïbes ou l’Amérique du Sud via les USA, " nous expliquait Jayne O’Brien, la directrice marketing de JetBlue, en juin 2023.